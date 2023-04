Der Er­kennt­nis­ge­winn liegt al­lein schon hie­rin: Bei der Ha­sen­jagd wird auf Ha­sen ge­schos­sen, beim Os­te­rei­er­schie­ßen der Schüt­zen­ge­sell­schaft Wert­heim aber nicht auf die Ei­er. Sie sind le­dig­lich der Preis, um den es geht. In den ver­gan­ge­nen 24 Jah­ren hat die Schüt­zen­ge­sell­schaft mit ih­rem längst tra­di­tio­nel­len Os­ter­schie­ßen be­reits deut­lich über 100.000 ge­färb­ten Ei­er an den Mann und ver­mehrt auch an die Frau ge­bracht.