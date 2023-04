Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein echter Hinhörer

Jahreskonzert: Musikverein Dörlesberg beweist nach langer Auftrittspause seine große Klasse

Wertheim 16.04.2023 - 19:21 Uhr 1 Min.

Die können was: Nach drei Jahren Corona-Pause hat der Musikverein Dörlesberg ein beeindruckendes Konzert vor großem Publikum abgeliefert. Foto: Michael Geringhoff

Drei Jahre lang hatte das Orchesterensemble pandemiebedingt nicht auftreten können, jetzt an diesem Wochenende brach es nur so aus den Musikern heraus und sie haben nichts verlernt. Sogar hinzugewonnen - nämlich ganz junge Musiker.

Vier Schlagwerker sind neu und für die zwölfjährige Karla Strucic war es der allererste Auftritt überhaupt. Bemerkenswert auch: Die junge Dame spielt den Kontrabass.

Rund ein Drittel der Dörlesberger saß in der Halle - mehr gehen nicht rein - und der begeisterte Beifall, teils rhythmisch, reichte dann auch, um den Rest des Dorfes, zumindest akustisch, gut zu repräsentieren. Also: die Stimmung war ganz oben - vom ersten Stück an.

Klassischer Einstieg

Das lieferte mit dem Einzugsmarsch aus dem Zigeunerbaron noch vorsichtig gewählte Bodenhaftung, schließlich wollte der Dirigent Bernhard Müssig einen irgendwie klassischen Einstieg zum Wiedereinstieg nach der gefühlt ewig langen unfreiwilligen Corona-Pause, aber ab der Carmen-Suite gab es kein Halten mehr. Begeisterung auf und vor der Bühne.

Beachtliche Altersstruktur

Sehr bemerkenswert war die Altersstruktur. Nicht nur im Orchester sitzen viele junge Leute, auch das Publikum gab einen absolut repräsentativen Durchschnitt der Altersstruktur Dörlesbergs. An sogenannter Blasmusik ist hier mal gerade gar nichts staubig.

Dafür gibt es Gründe. Polka, die kommt natürlich immer gut, aber in Dörlesberg nur am Rande vor. Müssig achtet penibel auf geschmeidigen Groove bis in die 16-tel. Behäbiges »Wumtata« wird dringlich gemieden.

Launige Moderation

Und dann wird ein gutes Konzert nicht nur gut gespielt, sondern auch erzählt. Dazu haben die Dörlesberger sich den Klarinettisten Thomas Althön ins Boot geholt und der weiß genau, wie man es macht. Als Profimusiker moderiert Althön launig auch die Konzerte des Heeresmusikcorps Veitshöchheim - also eines der besten des Landes.

Und da passen dann die Dörlesberger tatsächlich auch irgendwie mit rein. Wer im Gefolge einer südböhmischen Polka den Jazzstandard »Birdland« mit richtig viel Pep über die Rampe bringt, der traut sich was und der kann auch was.

MICHAEL GERINGHOFF