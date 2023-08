Ein Campus für die Polizei in Wertheim

Die Cafeteria der Polizeihochschule ist in diesem Gebäude in der John-F.-Kennedy-Straße untergebracht. Weil das Gebäude sanierungsbedürftig ist, käme laut Leitung der Polizeihochschule eine Verlegung der Kantine in das Vier-Finger-Haus in Frage. Foto: Gunter Fritsch