Der Wert­hei­mer Yacht­ha­fen an der Tau­ber­mün­dung ist ein gern über­se­he­ner - aber kein klei­ner - Play­er im Tou­ris­mus­ge­schäft der Stadt Wert­heim. Gleich in Sicht­wei­te des Spit­zen Turms ma­chen jähr­lich bis zu 400 Boo­te fest, und mit ih­nen kommt ei­ne vier­s­tel­li­ge Zahl aus­ga­be­f­reu­di­ger Be­su­cher in die Stadt.