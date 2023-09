Traumberuf: Der Kreuzwertheimer Tobias Mahal arbeitet als Werkfeuerwehrmann

Sicherheit im Industriecenter Obernburg

Kreuzwertheim 06.09.2023 - 12:49 Uhr 5 Min.

Fest installierte Löschschläuche müssen regelmäßig geprüft werden. Es ist eine der Hauptaufgaben von Tobias Mahal. Feuerwehrmann aus Leidenschaft, im Hobby wie im Beruf: Tobias Mahal. Damit die festen Löschanlagen funktionieren, unterzieht Tobias Mahal sie Wartungen in vorgeschriebenen Abständen.

Der 30 Jahre alte Kreuzwertheimer, der bei seiner Tätigkeit von einem »Traumjob« spricht, ist allerdings erst auf Umwegen zum hauptberuflichen Werkfeuerwehrmann geworden. »Ich habe vorher Industriemechaniker gelernt und fast zehn Jahre in dem Beruf gearbeitet«, sagt er über seine Tätigkeit bei einem großen Wertheimer Unternehmen. Doch das sei ihm irgendwann zu langweilig, zu eintönig geworden.

Als Quereinsteiger dazu

Anders als über die klassische Ausbildung (siehe Hintergrund) ist Mahal über eine sechsmonatige IHK-Weiterbildung zum Werkfeuerwehrmann geworden. »Bei mir war das damals bei Wacker in Burghausen, die haben eine weit größere Werkfeuerwehr als wir.« Die schriftliche Prüfung hat er bei der IHK in Regensburg abgelegt, die praktische dann im Chemiewerk bei Wacker. »So etwas ist aufgegliedert in ein mündliches Gespräch mit Fragerunde, dazu kommen zwei praktische Lagen: eine in technischer Hilfeleistung, eine in Brandbekämpfung.« Und schließlich noch die Erklärung von Geräten wie dem Absturzsicherungssatz oder speziellen Pumpen, deren Aufbau, Wirkungsweise und praktischer Einsatz. Für diese Weiterbildung ist eine vorherige Ausbildung in einem Handwerksberuf Voraussetzung, gehalts- und einsatztechnisch ist Mahal damit anderen Werkfeuerwehrleuten gleichgestellt, sagt er.

Eine komplett eigenständige Ausbildung ist die dreijährigen Ausbildung zum Werkfeuerwehrmann, die auch bei Mainsite je nach Bedarf angeboten wird und laut Homepage ab 2024 wieder startet. Sogar ein- bis zweiwöchige Schülerpraktika bei der Werkfeuerwehr sind möglich, heißt es auf der Internetseite der Betreibergesellschaft. Mindestalter: 13 Jahre. Vier seiner insgesamt 26 Kameraden hätten die eigenständige Werkfeuerwehrmann-Ausbildung absolviert, sagt Mahal. »Da schnuppert man in alle Bereiche rein, unsere Azubis zum Beispiel bei Elektrikern, Schlossern, der kaufmännischen Abteilung und im Lager. Den Hauptteil macht aber die Feuerwehr aus.«

Er selbst ist durch Zufall zur ICO-Werkfeuerwehr gestoßen, sagt der Kreuzwertheimer: »Meine Cousine hat für ihr Studium ein Praktikum gemacht und gesagt, dass dort eine Stelle bei der Werkfeuerwehr offen ist.« Er las sich in die Aufgaben ein und bewarb sich. Und gehört seit mittlerweile fast vier Jahren zum Team. »Ein handwerklicher Hintergrund ist immer gewünscht, sodass man beispielsweise bei Fahrzeugwartung oder in verschiedenen Bereichen handwerklich tätig sein kann.« Während des Tagdienstes ist seine Aufgabe, fest installierte Anlagen wie Wandhydranten und sogenannte »löschwassertechnische Anlagen« in den vorgeschriebenen Abständen zu warten.

24-Stunden-Schichten

13 Mann - Frauen gehören derzeit nicht zur Werkfeuerwehr - pro Schicht gehören zur Werkfeuerwehr, zwei Schichten jeweils im 24-Stunden-Dienst gibt es - und einen Springer. Dazu kommen vier im reinen Tagdienst - und mehrere Dutzend Freiwillige, die ansonsten regulär in den Betrieben des Industriecenters arbeiten. »Für diesen Dienst machen wir immer Werbung«, sagt Mahal. Einmal pro Quartal gebe es eine ganztägige Übung. Für ihre Freiwilligen führen die Werkfeuerwehrleute sogar eine eigene Grundausbildung durch. »Bei Einsätzen kommt es zustande, dass wir in gemischten Gruppen arbeiten, zum Beispiel ein Hauptamtlicher und zwei Freiwillige. Von deren Ortskenntnis im einzelnen Betrieb profitieren wir.«

Die Wehr verfügt nicht nur über mehrere Spezialfahrzeuge, die mit ihren Löschmitteln wie CO2- und Pulverlöschanlage sowie der Ausrüstung speziell auf die im Werk drohenden Gefahren zugeschnitten sind. Es gibt außerdem eine gemeinsame Drehleiter mit den Kommunen Elsenfeld, Erlenbach und Obernburg. Der Vorteil: Rund um die Uhr ist ausgebildetes Fachpersonal vor Ort, das bei Bedarf schnell ausrücken kann. Dazu wird auch gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehrleuten geübt. Außerdem gibt es Übungseinrichtungen für alle Landkreisfeuerwehren wie eine Atemschutzstrecke und einen Brandübungscontainer auf dem Werksgelände.

Seit der Jugend engagiert

Schon seit der Jugendzeit ist Tobias Mahal in der Freiwilligen Feuerwehr. Nach der Jugendfeuerwehr in Kreuzwertheim absolvierte er den Truppmann- und Truppführerlehrgang, dazu Atemschutz, Maschinist und Absturzsicherung. In der Firma kamen der Gruppenführer, Drehleitermaschinist, Träger für Chemieschutzanzüge und Rettungssanitäter hinzu. Das Werk hat sogar einen eigene Krankentransportwagen als fahrenden Behandlungsraum.

Ist er ein Feuerwehr-Verrückter? »Nen bisschen«, sagt er und lacht. Im Moment hat er sein freiwilliges Engagement in den Feuerwehren in Kreuzwertheim und Wertheim etwas zurückgefahren, weil er derzeit ein Haus umbaut. »Das ist sonst einfach zu viel. Und ich sage: Wenn die Übung fehlt, mache ich auch keine Einsätze mit.« Denn Feuerwehr ist nicht gleich Feuerwehr, und es kommt darauf an, fit zu sein an der jeweiligen Technik vor Ort und in der Zusammenarbeit mit den Kameraden in der jeweiligen Wehr.

Im ICO dagegen hat Tobias Mahal Einsätze genug. Dort fährt die Werkfeuerwehr auch alle medizinischen Notfalleinsätze mit einem eigenen Krankentransportwagen. »Wir hatten im Werk schon mehrere Reanimationen, wo die Leute doch eine recht gute Chance haben, weil wir eine recht kurze Eingreifzeit haben und die Ersthelfer gut geschult sind«, erklärt er. In besonders positiver Erinnerung ist ihm allerdings ein Radfahrer geblieben, der sich bei einem Sturz außerhalb des Werks verletzt hatte. Mahal war mit dem Fahrzeug auf Außenrunde unterwegs und fand den Mann mit Blessuren am Kopf, Wunden an Armen und Knie. »Wir haben ihn erst in die Sanitätsstation des Werksschutzes und später dann ins Krankenhaus gefahren«, erinnert er sich. Später habe der Mann sich mit einem zweiseitigen Brief bedankt.

In Erinnerung sind ihm auch Großeinsätze vor drei Jahren und an Muttertag dieses Jahr, als er jeweils aus der Freischicht zum Löschen anrückte. »Die Einsätze haben Stunden gedauert. Zum Glück gab es keine Personenschäden«, erklärt er. Bei seiner Partnerin trifft der Beruf auf Verständnis. »Sie arbeitet selbst im Rettungsdienst und sagt in solchen Fällen immer zu mir: Klar, fahr los.«

Anders als Berufsfeuerwehr

Anders als in der Berufsfeuerwehr von Städten, wo die Feuerwehrleute verbeamtet sind, sind Mahal und Kollegen Angestellte. Wäre das was für ihn gewesen? Mahal überlegt kurz. »Vielleicht«, sagt er dann. Er habe relativ viele Kollegen, die mal bei Berufsfeuerwehren waren. »Ein Kollege aus meiner Schicht ist wieder zurückgekommen, weil das Arbeitsaufkommen sehr hoch ist und die Einsätze sehr belastend sind.«

Mit einer öffentlichen Berufsfeuerwehr seien die Aufgaben nur bedingt vergleichbar. Es gibt weniger Einsätze, wenn dann speziellere. »Und es kommt nicht vor, dass bei unseren Einsätzen Kinder die Betroffenen sind«, nennt Mahal einen Umstand, der für die meisten Feuerwehrleute eine Horrorvorstellung ist. Durch seinen Wohnort fernab des Arbeitsortes sei die persönliche Betroffenheit ohnehin kleiner: »Durch die räumliche Trennung habe ich keinen Bezug zu den Personen, die dort sind. Für mich ist da jeder ein Patient.«

Was ihn überrascht hat: »Ich habe den Job ganz unvoreingenommen angenommen und habe gewusst, dass man sich gut einbringen muss. Es wird viel Spaß und Blödsinn gemacht. Aber das muss auch sein, weil man 24 Stunden zusammen verbringt.« Außerdem war er zu Beginn erstaunt, wie umfangreich die vorhandene Technik für den Umgang mit Gefahrgut, die Sonderlöschmittel und Zusatztechnik sind. Zum Beispiel ein Quecksilbersauger. »Das ist etwas anderes, als wenn man aus einer Freiwilligen Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen kommt.«

In der Freiwilligen Feuerwehr will er sich weiter engagieren, im Beruf erworbenes Wissen weitergeben. »Man kann immer mal etwas anregen als Gedächtnisstütze und Hilfestellung, was gut funktioniert.« Bisweilen werde das von Kameraden auch kritisch gesehen. Mahal sagt, er wolle kein Besserwisser sein, auch er lerne jeden Tag dazu. »Wenn einer nicht will, dann behalte ich mein Wissen eben für mich. Aber an sich ist das nicht mein Ziel, weil ich ja weitergeben möchte, was gut funktioniert. Gerade bei der technischen Rettung gab es Sachen, die wir gelernt haben, die echt interessant waren.« Außerdem funktioniere all das auch in umgekehrter Richtung: »Arbeitskollegen, die auch in der Freiwilligen Feuerwehr sind, bringen aus den absolvierten Lehrgängen wieder Input mit, der auch uns weiterbringt.«

Matthias Schätte

Stichwort: Arbeit in der Werkfeuerwehr Sie sind hauptberufliche Feuerwehrleute, aber keine Berufsfeuerwehrleute: Der Werkfeuerwehrmann oder die Werkfeuerwehrfrau sind ein ganz eigenes Berufsbild. Nach Stellenbeschreibung der Bundesagentur für Arbeit sind sie für den vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz, aber auch für Lösch- und Rettungseinsätze zuständig. Dabei sind Schutzmaßnahmen speziell auf den eigenen Betrieb abgestimmt. Die Werkfeuerwehrleute sorgen dafür, dass Einsatzfahrzeuge und Ausrüstung ständig einsatzbereit sind. Neben dem Löschen von Bränden und der technischen Hilfeleistung sind sie auch zur medizinischen Notfallversorgung ausgebildet. Primärziel ist allerdings, Brände, Explosionen oder Unfälle von vornherein zu verhindern. Im Einsatzfall geht es darum, nicht nur Personenschäden zu verhindern, sondern auch Sachschäden an den Betriebsanlagen. Werkfeuerwehrmann/-frau ist ein anerkannter Ausbildungsberuf in der Industrie, die Ausbildung dauert drei Jahre. Werkfeuerwehrleute arbeiten in größeren Unternehmen der Chemie-, Metall- und Elektroindustrie, aber auch in Kraftwerken oder an Flughäfen. Die Agentur für Arbeit führt für die Ausbildung Vergütungen von 1031 Euro im ersten Ausbildungsjahr bis zu 1258 Euro im dritten Jahr auf. scm