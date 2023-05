Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein bis ins Detail gelungener Festtag

50-jähriges Landkreis-Jubiläum:Der Main-Tauber-Kreis feiert auf beeindruckende Weise im Kloster Bronnbach - Kritische Worte von Schauder

WERTHEIM-BRONNBACH 29.05.2023 - 19:34 Uhr 2 Min.

QR-Code Landrat Christoph Schauder nimmt beim Defilee der Gäste auch Geschenke für den Landkreis entgegen. Die große Sause zum Jubiläum. Fürs altehrwürdige Kloster Bronnbach war es nur ein Wimpernschlag, für den Landkreis sind 50 Jahre einfach alles. Fotos: Michael Geringhoff

Aber auch mahnend aufs hier und jetzt und das Kommende zu sehen, wo Bund und Land die Kreise in einen Dauerkrisenmodus drängen.

Das Kloster Bronnbach gab den perfekten Rahmen für alles und dieses »alles« war rundum beeindruckend und präsentierte sich obendrein bei bestem Sommerfestwetter im luftigen Kreuzganginnenhof. Herren mit Hut und Damen im Kleid, darunter viel Politprominenz und mit Georg Denzer, Reinhard Frank und dem amtierenden Christoph Schauder gleich drei Landräten des Main-Tauber-Kreises. So ziemlich die komplette kommunale und Landkreisfamilie war auch dabei, wie Schauder es zusammenfasste. Dazu Häppchen, Prosecco, adrettes Personal, abends ein üppiges Bankett - die Sparkasse als Sponsor - damit man sich all das auch leisten kann und mit dabei auch das absolut herausragende Orchester der Landespolizei unter Professor Stefan Halder.

Gedenkminute für Hasenbusch

Es war ein perfekter und bis ins Detail gelungener Festtag, bei dem doch einer fehlte: Der ehemalige Erste Landesbeamte Jörg Hasenbusch, eine prägende Figur der Kreisgeschichte, war in der vergangenen Woche überraschend verstorben. Landrat Schauder widmete ihm eine Gedenkminute.

Dann das Pflichtprogramm: Schauder blickte zurück auf vormals kleinteilige Strukturen und die Notwendigkeit zur Kreisreform vor 50 Jahren. Das Zusammenwachsen sei nicht immer reibungslos gelaufen, besonders da, wo es parallel badische und württembergische Anteile gebe, sei es »mitunter spannend gewesen«, wie Schauder es sagte. Natürlich habe es geklappt, auch weil schwierige Ereignisse Gemeinsamkeit eingefordert hätten. Schauder nannte Naturkatastrophen wie das 1984er Hochwasser in Königheim, die Flüchtlingskrisen vom Anfang der 1990er und dere Jahr 2015/16, zudem natürlich die Corona-Pandemie. Alle diese Dinge hätten klar gemacht: Kleinstaaterei und Kirchturmdenken haben keine Zukunft.

Das Landratsamt sei etwas - »Braucht man so was oder kann das weg« - wo es nur eine Antwort geben könne, betonte Schauder. Der größere Rahmen des reformierten Kreises mache es nicht nur bei der Breitbandversorgung, der Jugendhilfe, dem ÖPNV oder der Abfallentsorgung aus. Landkreis lohne sich für die Bürgerschaft. Da sei es höchst bedenklich, anerkennen zu müssen, dass die Kreise obendrein immer häufiger für Bund und Land als Feuerwehr und Nothelfer herhalten müssten. Gern und gut habe man es gemacht, aber es gebe Grenzen, machte Schauder deutlich. Seit Jahren agiere der Kreis im Krisenmodus. Das sei eine dauerhafte »Überlastungssituation, die so nicht länger bestehen kann«. Schauders Kritik: »Wenn seit Jahren Gesetze beschlossen werden, ohne die Umsetzung vor Ort mitzudenken, dann läuft eindeutig etwas schief.«

Mit Konsequenzen: »Man wird nicht umhinkommen, das Verhältnis von Bürgern und Staat in Teilen neu zu definieren und die Eigenverantwortung wieder stärker in den Fokus zu rücken. Ich denke, man sollte sich von der Vorstellung verabschieden, dass jede Einzelheit vom Staat geregelt werden kann. Selbst wenn es die finanziellen Mittel dafür gäbe, so finden wir doch gar nicht das erforderliche Personal dazu«. Man müsse mehr aufs Notwendige schauen und weniger versprechen - dieses Weniger dann aber auch verlässlich einhalten, forderte Schauder.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Reden Den notwendigen Rückblick hatten die Organisatoren in einen Politplausch verpackt, bei dem die Plauschenden meist nicht mit Weihrauch gespart haben. An den Mikrofonen standen die Ministerialdirektorin Grit Puchan - ein frühes Ziehkind der Tauberbischofsheimer Kreisverwaltung -, die Ex-Landräte Denzer und Frank, die Tauberbischofsheimer Bürgermeisterin Anette Schmidt, der Unternehmer Manfred Wittenstein und der ehemalige Wertheimer OB und Städtetagsfunktionär Stefan Gläser. Grit Puchan lieferte dem Publikum die lupenreine badische Version des »Mir san mir«. Reinhard Frank schaute aufs Praktische der Kreisreform, Kulturschocks für Behördenleiter und die Effizienzrendite. Stefan Gläser lobte Fleiß und Großzügigkeit der Menschen hier und des lokalen Mittelstandes, der den Landkreis mit vielen Weltmarktführern ganz oben in Baden-Württemberg ansiedele. Manfred Wittenstein war derjenige, der auch drängte, dass man nicht lockerlassen dürfe, wenn man nicht abgehängt werden wolle, dass man Jugend fördern und einbinden müsse. »Wir bohren da noch nicht tief genug«, mahnte Wittenstein. Anette Schmidt schaute programmatisch auf den nach wie vor dünnen Frauenanteil in der Kreispolitik. Und Georg Denzer brillierte mal wieder als das »Anekdotikum« zur frühen Kreisentwicklung und zum Glanz des Kloster Bronnbach. ()