Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rund um die Uhr per App ausleihbar: Ein Auto für alle in Kreuzwertheim

Geteilte Mobilität

Kreuzwertheim 10.05.2023 - 12:22 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Geteilte Mobilität: Ab sofort kann in Kreuzwertheim ein Vollhybridfahrzeug einfach über eine App ausgeliehen werden. Das Auto steht an der Dreschhalle. Über das neue Angebot freuen sich Timo Szabo und Klaus Thoma.

Über den Testzeitraum des Angebots hatte der Gemeinderat entschieden. Der Marktgemeinde entstehen durch das Projekt keine Kosten. Wie Autohaus-Geschäftsführer Timo Szabo erläuterte, gehe es seinem Unternehmen beim Angebot für Kreuzwertheim nicht um den Gewinn. Man wolle das Angebot der geteilten Mobilität allen Interessenten zugänglich machen und helfen, innere Blockaden oder Unsicherheiten in Bezug zu alternativen Mobilitätskonzepten abzubauen. Ganz wichtig war Szabo, die Menschen zum Ausprobieren zu animieren.

Er habe sich bewusst für einen Vollhybrid statt eines E-Autos entschieden, da viele Kunden noch keine Erfahrung mit rein elektrischen Fahrzeugen hätten und deswegen Bedenken hätten. Seien die Leute später mit den E-Autos vertrauter, könne man den Fahrzeugtyp wechseln. Bürgermeister Klaus Thoma freute sich über die Übergabe des Fahrzeugs. Die Gemeinde Kreuzwertheim sei damit einen weiteren wichtigen Schritt in Sachen geteilter Mobilität gegangen. Das Auto sei für die Bürger einfach nutzbar. Auch Gemeinde und Verwaltungsgemeinschaft wollten es für Dienstfahrten einsetzen. So sei es auch ein Werbeträger für die Gemeinde.

Szabo und Thoma fielen viele Situationen ein, in denen das Gemeinschaftsauto von Nutzen sein könnte - zum Beispiel als kurzfristiger Zweitwagen oder für Menschen, die ganz auf ein eigenes Auto verzichten möchten, aber auch, wenn das eigene Auto in der Werkstatt ist. Aktuell ist die Entleihdauer pro Nutzer auf 60 Stunden am Stück begrenzt. Außerdem sind maximal fünf Vorabbuchungen möglich. Das Fahrzeug darf nur innerhalb Deutschlands genutzt werden. »So stellen wir sicher, dass möglichst viele Leute das Angebot nutzen können«, sagte Szabo. Die Werte werde man nach Erfahrung mit der Nutzung anpassen.

Zur Nutzung des Fahrzeugs ist die Smartphone-App Moqo erforderlich. Sie bündelt solche Mobilitätsangebote deutschlandweit. Auch die Mobilitätszentrale Wertheim nutzt die App für ihre Ausleihfahrzeuge. Die Anmeldung mit Prüfung des Führerscheins ist digital über die App oder im Autohaus Szabo in Bestenheid möglich. Dort können sich Nutzer auch persönlich oder telefonisch beraten lassen. Moqo ermöglicht Reservierung, Nutzung und Abrechnung für das Auto über Lastschrift oder Kreditkarte.

Einig sind sich Anbieter und Gemeinde, dass die Nutzung so einfach wie möglich sein soll. So kann die App auch direkt über einen QR-Code auf dem Fahrzeug installiert werden. Auf der Internetseite des Autohauses Szabo sowie bei der Gemeinde gibt es weitere Informationen zu Angebot und Nutzung. Außerdem wird gerade ein Erklärvideo erstellt.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Nutzung des Fahrzeugs Bedingung für die Nutzung des Fahrzeugs der geteilten Mobilität in Kreuzwertheim ist ein Smartphone mit der App Moqo, über die sich Nutzer registrieren müssen. Die App zeigt ausleihbare Fahrzeuge unter anderem nach Postleitzahl an. Über sie wird die Nutzung gebucht und bezahlt. Das Entriegeln des Fahrzeugs beim Entleihbeginn erfolgt ebenso über die App. Anschließend kann der Schlüssel aus einer elektronischen Sicherung im Auto entnommen werden. Während der Entleihdauer kann das Fahrzeug normal mit dem Schlüssel geöffnet und verschlossen werden. Im Fahrzeug befindet sich neben dem Schlüssel eine Tankkarte. Der Sprit (Super) ist im Entleihpreis enthalten. Der Fahrzeugtank muss bei Rückgabe zu mindestens 30 Prozent gefüllt sein. Die Tankkarte kann an fast allen Tankstellen in Deutschland genutzt werden. Das endgültige Verschließen des Fahrzeugs nach Entleihende erfolgt wieder über die App. Das Angebot der geteilten Mobilität in Kreuzwertheim ist stationsgebunden, das heißt das Fahrzeug muss an der Dreschhalle abgeholt und dort wieder abgestellt werden. bdg