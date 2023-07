Eigenbetrieb Abwasser macht 2022 Gewinn

Erschließungskosten: Betriebsführungen gleichen aus

Wertheim 06.07.2023

Der Gewinn ergibt sich aus den Einnahmen der Betriebsführungen für die Kommunen Freudenberg, Kreuzwertheim und den Abwasserzweckverband Südspessart. Ohne die Betriebsführungen hatten die Verluste für die Wertheimer Gebührenzahler sogar bei rund 60.000 Euro gelegen, so Hesse. Vor allem durch geringere Ausgaben beim Personal und bei den Stromkosten - in der Summe Einsparungen von 246.000 Euro - sei dieses Ergebnis erzielt worden. Mehreinnahmen gab es allerdings auch bei den Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser. Auch bei der Verwertung von Klärschlamm nahm der Eigenbetrieb 41.000 Euro im vergangenen Jahr mehr ein.

Ende 2022 belief sich die Bilanzsumme auf 49,2 Millionen Euro, wovon die Kanäle einen Wert von 45,3 Millionen Euro und die Kläranlagen mit 3,9 Millionen Euro in den Büchern standen. Im vergangenen Jahr investierte der Eigenbetrieb rund 1,72 Millionen Euro, unter anderem in Kanalsanierungen und in Messeinrichtungen in Regenüberlaufbecken. Teuerste Projekte waren die Erschließungen zweier Wohngebiete in Reicholzheim und Dertingen für zusammen mehr als 774.000 Euro.

