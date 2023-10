Ehepaar verspielt jegliche Glaubwürdigkeit

Amtsgericht Wertheim: Richterin Ursula Hammer verurteilt 70-Jährigen wegen Fahrerflucht - Führerscheinsperre

Wertheim 01.10.2023 - 17:42 Uhr 1 Min.

Bei der ersten Sitzung im Prozess wurden vier Zeugen vor Gericht vernommen, unter anderem auch die Ehefrau des 70-Jährigen, was an diesem Mittwoch eine entscheidende Rolle spielt. Grund für das Verfahren ist ein Autounfall in Bestenheid, der sich im April ereignet hat und bei dem der Angeklagte, bevor die Polizei eintraf, den Unfallort verlassen haben soll. Dabei soll ein relativ Schaden von 1200 Euro an einem anderen Auto entstanden sein. Dass er an dem Unfall beteiligt war, hatte der 70-Jährige schon bei dem ersten Termin vor Gericht zugestanden. Der Richterin ging es darum, wie lange das Ehepaar am Unfallort verweilte.

Arztermin dokumentiert

Hierzu wurde ein Attest einer Arztpraxis vorgelegt, das den Besuch der Ehefrau unmittelbar vor dem Unfallzeitpunkt belegen sollte. In ihrer Aussage hatte die Frau des Angeklagten noch über eine Stunde Wartezeit geklagt, doch auf dem Attest stand eine wesentlich kürzere Verweildauer in der Praxis. So ist die erste Zeugin eine Mitarbeiterin der Praxis, die erklärt, die Ankunftszeit sowie der Termin seien dokumentiert worden. Sie war es, die das Attest angefertigt hatte. Allerdings habe sie den Zeitpunkt, zu dem die Frau die Praxis verlassen haben soll, der Aussage der Patientin entnommen, so die 40-Jährige.

Ein weiterer Zeuge, ist der Geschäftsführer eines Ladens in der Nähe des Unfallorts. Der 56-Jährige konnte aber bis auf die Anwesenheit der Eheleute in seinem Laden nichts Genaueres zu dem Vorfall beisteuern, da er den Unfall selbst nicht mitbekommen hatte.

Die Staatsanwaltschaft sieht den Sachverhalt als bestätigt an, sie fordert eine Geldstrafe von 2400 Euro und einen Entzug der Fahrerlaubnis für weitere fünf Monate. Die Rechtsanwältin des Angeklagten stimmt dem nicht zu, ihr Mandant habe die Tat an sich gestanden und lediglich zu kurz am Unfallort verweilt, sie fordert daher einen Freispruch.

Richterin Hammer kommt nach einer kurzen Bedenkzeit zurück in den Gerichtssaal und verurteilt den 70-Jährigen zu einer Geldstrafe von 1800 Euro und einer Führerscheinsperre von weiteren vier Monaten. Mit ihrem Urteil verleiht sie ihren Unmut über das Ehepaar Ausdruck, das mit dem Vorlegen des Attestes und den unterschiedlichen Zeitangaben jegliche Glaubwürdigkeit verspielt habe. Die Richterin ist überzeugt davon, dass nicht ausreichend gewartet wurde, da nicht mal ein Zettel hinterlassen wurde. Gegen das Urteil kann der Angeklagte innerhalb einer Woche Rechtsmittel einlegen.

saku