In Wertheim können Verkehrssünder Verwarnungen nun mit Karte und App bezahlen

EC-Karte zücken fürs Bußgeld

Wertheim 08.11.2023 - 15:50 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zeit sparen für Bürger und Polizei: Verwarngelder können ab sofort auch per Girocard oder Smartphone-App bezahlt werden. Die ersten Erfahrungen am Wertheimer Revier sind positiv.

Nicht angeschnallt? Auffahrunfall? Parkrempler? Mit diesen Verstößen sind die Beamten des Polizeireviers Wertheim täglich konfrontiert. Seit einigen Tagen ist bei diesen Ordnungswidrigkeiten eine Kartenzahlung statt der bisherigen Überweisung möglich. Bargeld dürfen die Polizisten schon seit Jahrzehnten nicht mehr annehmen. »Gerade bei Sicherheitsgurt-Verstößen fragten die Bürger immer wieder: Kann ich es gleich bezahlen?«, sagt Laureen Eiermann. Die Erste Polizeihauptmeisterin hat in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihrem Kollegen, Polizeioberkommissar Simon Lampert, die Kollegen des Polizeireviers an den beiden neuen Geräten geschult, die künftig im Streifenwagen mitfahren.

Pilotprojekt seit Juni

Der bargeldlose Zahlungsverkehr bei der Polizei Baden-Württemberg ist im Juni als Pilotprojekt in Neckarsulm gestartet (siehe Hintergrund). Seit kurzem kommt das Terminal auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Wertheim - also den Kommunen Freudenberg, Külsheim und Wertheim - zum Einsatz. »Es ist einerseits gut für den Bürgerservice«, sagt Eiermann. Und die Anwendung sei freiwillig. »Der Bürger kann entscheiden, ob er direkt per Karte bezahlt oder später ein Schreiben per Post erhält«, erklärt die Polizistin. »Natürlich ist es auch eine Arbeitserleichterung für uns Kollegen.« Sobald der Bezahlvorgang abgeschlossen ist, ist auch das Verfahren selbst abgeschlossen. »Heißt: Der Bürger bekommt auch kein Schreiben mehr. Das ist für den Bürger auch gedanklich ein Abschluss«, erklärt Eiermann. Die zeitraubende Erfassung von Daten plus der spätere Verwaltungsaufwand entfallen.

Erste Erfahrungen seien positiv. Bei einem Auffahrunfall habe der Verursacher beispielsweise das Verwarngeld umgehend per Girokarte beglichen. Bei Ausländern kann das Verfahren auch genutzt werden, um nach Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Beispiel: Nach Diebstählen verlange der Staatsanwalt bei Ausländern 500 Euro Sicherheitsleistung, erklärt Lampert. Der Vorteil: Die Polizisten müssen künftig nicht mit dem Betroffenen zum nächsten Geldautomaten fahren und dann mit großen Bargeldbeträgen im Gepäck durch die Lande fahren.

Zahlen statt Haft

Auch bei Haftbefehlen für Ersatzfreiheitsstrafen wegen nicht bezahlter Geldstrafen können die Geräte künftig zum Einsatz kommen, schildert Matthias Jeßberger, Leiter des Polizeireviers Wertheim. Denn oft bezahlen die Betroffenen dann doch, um die Haft abzuwenden. Oder Freunde oder Familie springen ein und heben das Geld bei einer Bank ab, um es der Polizei zu übergeben. Die ist dann mit erheblichen Bargeldmengen konfrontiert, die wiederum zur zuständigen Stelle transportiert werden müssen. Die bargeldlose Zahlung erleichtert die Sache erheblich.

»Die größten Vorteile gibt es bei den Verwarnungen bis 55 Euro und Kleinstunfällen. Also beispielsweise Gurtverstoß, kleiner Ladungssicherungsverstoß, Auffahrunfall oder Parkrempler«, zählt Lampert auf. Er hat einen Blick in die Statistik der vergangenen Jahre geworfen, um herauszufinden, wo man die Kartenzahlung anwenden könnte. »Wir kommen auf etwa 30 Kleinstunfälle im Monat - auch wenn der eine oder andere Parkrempler auch mündlich verwarnt wird. Dazu kommen ungefähr 70 Verwarnungen wegen Verstößen gegen Gurtpflicht, Kindersicherung oder Durchfahrtsverbote.« Rechne man für jeden Vorgang etwa 15 Minuten Verwaltungsaufwand an allen zuständigen Stellen werde klar, wie viel Zeit sich so sparen lasse, sagt Eiermann.

Verfahren setzt sich durch

Sie hat kürzlich mit den Kollegen in Neckarsulm gesprochen, wo das Pilotprojekt läuft. Als diese ein Durchfahrtsverbot überwachten und insgesamt 46 Fahrer erwischten, hätten fast alle per Karte bezahlt. Bis auf die, die widersprochen hätten. Die Polizei gibt das Verfahren dann an die Bußgeldstelle ab, eine von dort ausgesprochene Strafe kann mit Gebühren gegebenenfalls höher ausfallen.

Und hier findet die Kartenzahlung auch ihre Grenzen: Handyverstöße oder zu schnelles Fahren kann die Polizei damit derzeit nicht ahnden, denn sie gelten als sogenannte »bedeutende Ordnungswidrigkeiten«, für die weitere Folgen drohen. Statt Verwarngeldern ist dann ein Bußgeld fällig. Die Polizei wird nur bei bedeutenden Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 16 Kilometern pro Stunde aktiv, die Daten werden dann dann an die jeweils zuständige Ordnungsbehörde übergeben. Wer innerhalb eines Jahres zweimal mit mehr als 20 Stundenkilometern zu viel erwischt wird, dem droht neben den Bußgeldern auch ein Fahrverbot. Die entsprechenden Schreiben kommen per Post, eine Gebühr kommt obendrauf.

Für den Bürger ist die Kartenzahlung nur eine weitere Möglichkeit über die bisherigen hinaus, unterstreicht Lampert: »Alles, was vorher ging, geht noch genauso.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Mit Karte, bitte Einfacher und schneller Verwarnungsgelder bezahlen - das ist laut Innenministerium der Sinn der Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bei der Polizei Baden-Württemberg. Zur Vorstellung des Projekts im Juni brachte es Innenminister Thomas Strobl in Zusammenhang mit der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung. Die Methode ist freiwillig. "Das Verfahren ist mit der Bezahlung vor Ort rechtskräftig abgeschlossen und damit erledigt. Das heißt: Die Strafe folgt direkt auf dem Fuße und kann hierdurch ihre volle Wirksamkeit entfalten", lässt sich Strobl in einer Pressemitteilung seines Ministeriums zitieren. Außerdem entfielen Erfassungs- und Bearbeitungsaufwände bei der Polizei und den Bußgeldbehörden. Per Karte oder Handy-App können mittlerweile laut Ministerium Ordnungswidrigkeiten im Verwarnungsbereich bis einschließlich 55 Euro beglichen werden. Das Verfahren ist flächendeckend eingeführt, 905 Bezahlterminals wurden landesweit verteilt. Ganz neu ist das Verfahren übrigens nicht: An den Autobahnen im Ländle wird es schon seit 2009 eingesetzt, laut Ministerium "erfolgreich". In Bayern ist eine Kartenzahlung schon seit 2017 möglich. (scm)