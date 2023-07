Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Das Wertheimer Burgfilmfest geht ins neunte Jahr

»Indiana Jones« und »Arielle«

Wertheim 07.07.2023 - 14:32 Uhr 2 Min.

Das neunte Burgfilmfest hat das Potenzial, alte Rekorde zu knacken. Am 11. August geht es wild los: mit Eberhofer. Foto: Stadt Wertheim

»Sommerkino auf der Burg ist nicht Arthaus«, erklärte Schlager, um von vornherein klarzumachen, dass es für alle, nicht nur ausgewiesene Kinoenthusiasten, richtig was zu sehen geben werde. Zum Beispiel »State-of-the-Art-Action-Kino«. Es werde ziemlich knallen, und das Blech werde fliegen, wenn Tom Cruise im jüngsten »Mission Impossible«-Thriller »Dead Reckoning« alles wagt. Die Kinokritiker haben den Film vom Start weg gelobt, auch Christian Schlager steht auf »die Anmutung von handgemachtem Action-Kino«, wie er das nennt. »Das wirkt nicht wie mit dem Computer hergestellt, sondern echt.« Außerdem müsse man Cruise hoch anrechnen, dass er mit »Top Gun 2« das »pandemiegebeutelte Kino quasi im Alleingang gerettet hat«.

»Rehragout Rendevouz« heißt der neue Eberhofer-Krimi mit Sebastian Bezzel in der Hauptrolle. Der Streifen eröffnet das Burgfilmfest. Der Film läuft an gleich zwei Tagen und hat das Zeug, beide Male ausverkauft zu sein, wenngleich Christian Schlager da lieber kleine Brötchen backt. Trotzdem meint er, dass eine Vorführung sicher nicht reicht, »schließlich ist der Typ super-cool, kauzig, liebenswert und die ganze Sache meist auch ziemlich deppert«.

Einer, ohne den es auch nicht geht, ist Harrison Ford, der mit 80 Jahren als Indiana Jones zum letzten Mal über Leinwand stürmen und am »Rad des Schicksals« drehen wird - denn so heißt der Film. In gewisser Weise profitiert das Burgfilmfest hier vom Aus des Roxy-Kinos. Bislang habe man immer Rücksicht auf den örtlichen Kinobetreiber und dessen Geschäft genommen, jetzt erweitere sich das Angebotsspektrum natürlich zugunsten des Festivals, sagte Schlager auf Nachfrage.

Klar machte er aber auch, dass Open-Air-Kinopublikum, nicht jenes Publikum sei, dass das Jahr über Kinosäle fülle. Mit im Programm ist der Animations-Familienfilm »Elemental«. Wenn er läuft, gibt es für alle Besucher ermäßigten Eintritt, so auch für »Arielle die Meerjungfrau«. »Familiengerecht«, erklärte Schlager. Ein großes Herz habe das Festival seit jeher für den französischen Film. »Im Taxi mit Madeleine« spiegelt das.

Auch französisch könnte die deutsche Produktion »Der Gesang der Flusskrebse« sein. Das Buch von Delia Owens war das in Deutschland meistverkaufte des Jahres 2022. Ebenfalls im Programm ist Karoline Herfurth mit »Einfach mal was Schönes«. Es ist der Nachfolger zum Kinohit »Wunderschön« und zeichnet sich Schlager zufolge dadurch aus, dass man am Ende das Kino glücklich verlasse - auch ohne plumpes Leinwand-Happy-End. Herfurth sei derzeit das weibliche Pendant zu Til Schweiger. Der müsse aber erstmal wieder einen ordentlichen Film abliefern, ehe man ihn auf dem Burgfilmfest wiedersehen werde, meinte Schlager.

Gut ins Programm passe auch »Sonne und Beton«. »Mich hat der Film abgeholt«, sagte Schlager über den Gewinner des Bayrischen Filmpreises. Was im Moment immer geht, ist der Musikfilm. Nach »Bohemian Rhapsody« ist dieses Mal Whitney Houston mit »I Wanna Dance With Somebody« dran. »Sicher ein guter Film und eine Künstlerin mit erheblicher Fallhöhe«, erläutert Schlager.

Hintergrund: Das Programm Das läuft beim Burgfilmfest: Dienstag, 11. August: "Rehragout Rendezvous (Eberhofer)", Mittwoch, 12. August: "Arielle die Meerjungfrau", Donnerstag, 13. August: "Indiana Jones und das Rad des Schicksals", Freitag, 14. August: "Im Taxi mit Madeleine", Samstag, 15. August: "Der Gesang der Flusskrebse", Sonntag, 16. August: "Elemental (Pixar/Disney)", Montag, 17. August: "Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody", Dienstag, 18. August: "Mission Impossible - Dead Reckoning", Mittwoch, 19. August: "Einfach mal was Schönes", Donnerstag, 20. August: "Rehragout Rendezvous (Eberhofer)", Freitag, 21. August: "Sonne und Beton", Samstag, 22. August: "Die Unschärferelation der Liebe". Zum Finale am Sonntag, 23. August, gibt es den Stummfilmklassiker "Tarzan" als Live-Performance mit Ralph Turnheim. Die Vorführungen starten jeweils um 21 Uhr, das Open-Air-Kino bietet Platz für 600 Zuschauer. Der Vorverkauf läuft über Knecht Rupprecht (gegenüber dem Wertheimer Grafschaftsmuseum) und online über www.burgfilmfest.de. Ge/bal