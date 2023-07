Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ebenheid büßt künftig einen Sitz ein

Unechte Teilortswahl: Ortschaftsrat befürwortet Freudenberger Gemeinderat mit 16 Mitgliedern - Wahlrecht so erhalten

Freudenberg 04.07.2023 - 11:46 Uhr 1 Min.

Das Gerichtsurteil über die Wahl in Tauberbischofsheim führe nun zur Prüfung der Hauptsatzung von Gemeinden mit unechter Teilortswahl, so auch in Freudenberg. Laut Urteil sei eine 20-prozentige Über- oder Unterrepräsentation einer Ortschaft im Vergleich zur Einwohnerzahl noch tolerierbar. Ebenheid sei mit aktuell zwei Sitzen im Gemeinderat zu rund 40 Prozent überrepräsentiert.

Ortschaftsratsmitglied Peter Euler sagte, in seinen Augen habe man mit der Festlegung im Eingemeindungsvertrag eine Regelung, die die zustehenden Sitze festlegt. Diese sollte auch weiterhin gelten. Berg antwortete, man könne die Regelung so weiterführen, bis jemand dagegen klage. Dann könnte es aber wie in Tauberbischofsheim zu Neuwahlen kommen. Dies würde mit hohen Kosten und Zeitverlust einhergehen.

»Wir sind heute weniger Einwohner als damals, die Freudenberger Kernstadt hat hingegen heute mehr«, erklärte der Ortsvorsteher. Die Sitzverteilung müsse vor jeder Wahl der aktuellen Einwohnerverteilung angepasst werden. Katharina Schaber verwies darauf, dass alle Gemeinden in Baden-Württemberg mit unechter Teilortwahl zur Prüfung aufgefordert seien.

Weiter wurde betont, dass Ebenheid immer mindestens einen Sitz im Gemeinderat haben werde, auch wenn dem Ort nach der Einwohnerzahl rechnerisch kein ganzer Sitz zustehen würde. Zum Stichtag 31. März 2022 hatte Ebenheid 248 Einwohner, in der Gesamtstadt lebten zu diesem Zeitpunkt 3765 Menschen.

Laut Ortsvorsteher hätten die Räte aus der Kernstadt für den neuen Gemeinderat eine Größe von 16 Sitzen vorgeschlagen. Aktuell sind es laut Hauptsatzung 18 (neun für die Kernstadt und neun für die Ortsteile.) Die 16 Mandate sollen sich auf neun aus der Kernstadt, zwei aus Boxtal, einen aus Ebenheid, drei aus Rauenberg und einen aus Wessental verteilen. Es gab auch weitere Größenvorschläge. Schaber und Euler erklärten, Ebenheid gebe bei allen Modellen einen Sitz ab und komme auf einen Vertreter.

Schaber resümierte, bei 18 Räten sei Ebenheid im Gremium stärker unterrepräsentiert als bei 16 Sitze. Letztlich empfahl der Ortschaftsrat mit fünf Stimmen 16 Mitglieder für den neuen Gemeinderat ab der Wahl 2024, eine Stimme gab es für 18 Mitglieder. In der Begründung des Beschlusses heißt es, der Ortschaftsrat Ebenheid sehe so in der Gesamtsituation im Gemeinderat die Einwohnerverteilung widergespiegelt.

