E-Rezept mit Karte als »Gamechanger«: Papierrezept für Medikamente soll zum 1. Februar verschwinden

Stuttgart/Main-Tauber-Kreis 02.10.2023 - 14:33 Uhr 4 Min.

»Praxen, die sich beteiligen, können ihre Systeme so schon konfigurieren«, wirbt Dr. Kasten Braun um weitere Ärzte, die in der Probephase mitmachen. Seit Anfang Januar ist der Orthopäde und Medizinrechtler aus Wertheim einer von zwei Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Im Gespräch mit unserem Medienhaus kann Braun seine Skepsis nicht verhehlen, denn an der Einführung des E-Rezepts wird schon seit vielen Jahren gewerkelt, allerdings sind die Erfolge bisher bescheiden. So sind Modellversuche in Nordrhein-Westfalen beispielsweise gestoppt worden, weil das gewählte System nicht praktikabel war.

»In unserem Gesundheitssystem brennt es, es gibt viele Baustellen«, sagt Braun. Sowohl der vorherige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als auch dessen Amtsnachfolger Karl Lauterbach (SPD) hätten Digitalisierungsprojekte auf den Weg gebracht, um vorhandene Ressourcen besser nutzen zu können. Eine davon: Das E-Rezept. Außerdem soll ab 2025 die elektronische Gesundheitskarte kommen. Digitalisierung sei nötig, lässt Braun durchblicken. Aber nur, wenn sie auch vernünftig funktioniert.

Ein zentraler Baustein dabei ist die Gematik: Diese Gesellschaft stellt unter anderem ein Netzwerk, die sogenannte Telematik-Infrastuktur (TI) für die digitale Vernetzung zwischen Ärzten, Apothekern und Krankenkassen zur Verfügung. Ihre Funktionen sind in der Betriebssoftware der Praxen implementiert. Es ist ein Netz außerhalb des normalen Internets mit hohen Sicherheitsstandards. Viele Anwendungen dieser Telematik-Infrastruktur, die seit einigen Jahren zur Pflichtausstattung gehört, hätten weder Patienten noch Arztpraxen bisher großen konkreten Nutzen gebracht, sagt Braun. »Da wurde viel ausgerollt, ohne dass es funktioniert hätte.« Mit dem E-Rezept soll das jetzt alles ganz anders werden. »Wir sind schon gespannt, wie das dann ab 1. Februar funktionieren wird«, sagt Braun. Bisher würden deutschlandweit täglich zwischen 1,2 und 1,5 Millionen der klassischen, roten Papier-Rezepte ausgestellt. »Es hätte gravierende Auswirkungen, wenn es nicht funktioniert«, sagt der KV-Vorsitzende.

Für die Anwendung des E-Rezepts gibt es drei Möglichkeiten: Eine eigene App, die allerdings einen aufwendigen, aber einmaligen Aktivierungsprozess voraussetzt (siehe Hintergrund). Zum Zweiten der Einsatz der Krankenkassen-Karte in der Apotheke, mit der der Apotheke Zugang zur E-Rezept-Plattform gegeben wird. Und als dritte Möglichkeit der Ausdruck eines QR-Codes in der Arztpraxis, die der Patient in der Apotheke vorzeigen kann. »Meiner Meinung nach ist das die denkbar schlechteste Lösung, denn es ist nur Pseudo-Digitalisierung«, die für die Praxen überdies deutlichen Mehraufwand bringen könnte, sagt Braun. Große Stücke hält er auf das Karten-Modell, das seit diesem Jahr verfügbar ist: »Für uns ist das der Knackpunkt und Game-Changer«, erklärt Braun, der von einer guten und sinnvollen Lösung spricht.

Tobias Binder ist bei der KVBW Zuständiger für alles rund um elektronische Anwendungen und Telemedizin. Das Rezept selbst werde dabei nicht auf der Karte gespeichert, sondern dem Apotheker ein Zugang zu einem Server ermöglicht, auf dem das Rezept abgelegt ist, erklärt er. Die Test im Main-Tauber-Kreis sind bisher so gut gelaufen, dass Binder sagt: »Das E-Rezept funktioniert.« Die bisher am Pilotprojekt beteiligten Praxen könnten es »unfallfrei nutzen«. Er lädt weitere Praxen ein, mitzumachen: »Wir sind quasi eine offene Selbsthilfegruppe.« Die notwendige Software sollte im Rahmen der ohnehin üblichen Quartals-Updates vorhanden sein, sagt Braun.

Die Datenschutzanforderungen sind hoch: Praxen brauchen spezielle Hardware, sogenannte Konnektoren, eine qualifizierte elektronische Signatur, einen elektronischen Heilberufeausweis, um Rezepte ausstellen zu können. »Ich bin das erste Mal optimistisch, dass die E-Rezept-Applikation die erste Gematik-Applikation ist, die tatsächlich fliegen wird«, ist Technik-Fachmann Binder überzeugt, dass der Start gelingt. Im Gegensatz zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, bei der es zum Start große Probleme gab, gebe es beim E-Rezept ausreichenden Testvorlauf. Datenschutzmäßig habe man bei der Elektronischen Patientenakte - nebst geplanter Verwendung von anonymisierten Patientendaten für Forschung und Entwicklung - erheblich mehr Sorge als beim E-Rezept, sagen Braun und Binder.

»Es wird funktionieren, aber wie alle IT-Themen am Anfang ein bisschen ruckeln«, sagt Braun. Das könne man in der Pilot-Region beeinflussen, indem man jetzt auftretende Probleme der Gematik melde. Wenn man 27.000 KV-Mitglieder in Baden-Württemberg »quasi zwangsverpflichtet«, so Braun, und dann der Start misslinge, »dann glühen bei uns die Hotlines.« Da sei es gut, schon im Vorfeld zu wissen, wo Probleme auftauchen können. Schwierig ist laut Binder generell, dass es mehr als 100 Hersteller von Praxissystemen gebe - und gerade die kleineren hätten Probleme, komplexe Funktionen in die Praxis-EDV zu integrieren.

Der Königsweg, so sagt Binder, sei die App-Lösung: So lassen sich die Medikamente in der Apotheke schon aus der Ferne bestellen oder deren Verfügbarkeit prüfen, auch an Online-Apotheken kann das Rezept so weitergegeben werden.

Das E-Rezept soll stückweise in seinen Funktionen ausgebaut werden: Zum Start am 1. Februar wird es beispielsweise keine Rezepte für Betäubungsmittel, Hilfsmittel oder Physiotherapie geben, diese sollen erst später eingeführt werden. Die Betäubungsmittel in einem Jahr, die Hilfsmittel ein Jahr später. Braun ist skeptisch: »Alle Zeitschienen wurden bisher nicht eingehalten.«

Hintergrund: Lokale Ärzte verwenden E-Rezept noch nicht "Alle sind am Thema dran, einsetzen tut es allerdings aus unserer Runde noch niemand", sagt Christina Gläser, Sprecherin des Qualitätszirkels der Wertheimer Hausärzte. Bei ihrem Treffen vergangene Woche war auch das E-Rezept ein Thema. Alle Ärzte stünden in Kontakt mit ihren Software-Firmen. "Da wird noch viel ausprobiert." Gläser selbst hat sich in ihrer Praxis vor dem Sommerurlaub mit dem Thema beschäftigt, ohne dass sie nun schon E-Rezepte ausstellen könnte. "Die Firma, die uns betreut, ist dran." Was viele Kollegen bisher abhalte, sei der Umstand, dass es "Teil-Testläufe" offenbar nicht gebe, also man derzeit entweder komplett auf das neue System umstellen könne - oder gar nicht. Aber: "Alle sind mit Hochdruck dran und es gibt niemanden, der sich dem Thema grundsätzlich verweigert", sagt Gläser. Nicht nur für die Ärzte und die Medizinischen Fachangestellten werde sich einiges ändern. "Das wird auch für die Patienten ein großer Brocken", ist sich Gläser sicher.

Hintergrund: E-Rezept per App Eine vergleichsweise komplexe Anmeldung und vorherige Registrierung ist für die Nutzung der E-Rezept-App nötig. Der Grund: Datensicherheit. Nötig sind dazu ein Smartphone mit sogenannter Near-Field-Communication (NFC), halbwegs aktuellem Betriebssystem iOS oder Android sowie eine NFC-fähige Gesundheitskarte. Die ist am Kontaktlos-Logo und einer sechsstelligen CAN-Nummer unter den Deutschlandfarben erkennbar. NFC-fähige Karten können bei der Krankenkasse angefordert werden. All das reicht noch nicht: Zur Authentifizierung ist eine Pin-Nummer der Krankenkasse für die App nötig. Sie kommt allerdings nicht mit der Gesundheitskarte per Post, sondern muss separat bei der Krankenkasse angefordert werden. Um die Pin-Nummer zu bekommen, ist außerdem eine Identifizierung des Versicherten nötig. Das geht vor Ort in einer Filiale der Krankenkasse oder per Postident-Verfahren in einer Filiale der Deutschen Post. Nach all diesen Schritten können Versicherte E-Rezepte in der App hinterlegen lassen. Der Lohn des (einmaligen) Aufwands: Mit der App bieten sich mehr Möglichkeiten als bei der Rezepteinlösung per Versicherten-Karte oder mit einem ausgedruckten QR-Code der Arztpraxis. (scm)