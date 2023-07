E-Ladesäule am Wartberg in Betrieb

Elektromobilität: Stadtwerke bauen Infrastruktur aus

Wertheim 18.07.2023 - 19:12 Uhr < 1 Min.

»Da wir uns sicher sind, dass sich die Neue Soziale Mitte als zentraler Ort der Begegnung und einer der Dreh- und Angelpunkte des Stadtteils etablieren wird, war es für uns schnell klar, dass wir hier die erste Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge in einem Wertheimer Stadtteil installieren werden«, wird Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier in der Mitteilung zitiert. Ausschlaggebend sei außerdem der räumliche Aspekt gewesen, denn in diesem Bereich gebe es nur wenige Möglichkeiten für Haushalte, private Lademöglichkeiten wie eine Wallbox zu installieren. Zudem habe die Ladesäule dort ohne größeren Aufwand in das bestehende Stromnetz integriert werden können.

Die Säule bietet nach Angaben der Stadtwerke zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt, die gleichzeitig zum Aufladen von zwei Elektroautos verwendet werden können. Die beiden Stellplätze rechts und links der Ladesäule sind dementsprechend für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs reserviert und entsprechend gekennzeichnet.

Thomas Beier kündigt an, die Stadtwerke wollten den Ausbau der Ladeinfrastruktur in den Stadtteilen weiter vorantreiben: »Wir bereiten gerade den Bau der ersten öffentlichen Ladesäule in Bestenheid vor. Diese soll in der Reichenberger Straße errichtet werden.«

