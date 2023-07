Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

E-Bus schafft im Main-Tauber-Kreis 250 Kilometer am Tag

Main-Tauber-Kreis 12.07.2023 - 15:55 Uhr 2 Min.

Der E-Bus der Firma Eisenhauer ist im Test auf der Linie 941 zwischen Distelhausen und Gerlachsheim unterwegs. Foto: Thorsten Haas/VGMT

Er verfügt über eine Batteriekapazität von 350 Kilowattstunden. Während der Testwoche habe das Fahrzeug mehr als 1400 Kilometer zurückgelegt. Der längste gefahrene Tagesumlauf ohne Zwischenladung habe 256 Kilometer umfasst. An einem Einsatztag sei der Bus zwischendurch geladen worden, sodass er eine Strecke von insgesamt 359 Kilometer habe zurücklegen können, berichtet das Landratsamt in seiner Pressemitteilung.

Laut Eva-Maria Eisenhauer, Geschäftsführerin von Eisenhauer-Bustouristik, sei das Fahrzeug überwiegend auf den Linien zwischen Wertheim und Lauda sowie Tauberbischofsheim und Würzburg eingesetzt worden. Bereits 2022 hatte die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) sechs Monate lang einen Solaris-E-Bus getestet, überwiegend zwischen Lauda und Bad Mergentheim. Anfang 2023 probierte die Firma Ehrlich Touristik eine Woche lang einen E-Citaro von Mercedes Benz aus. Die Firma Ehrlich betreibt unter anderem die Linie von Miltenberg über Wertheim nach Würzburg.

»Wir freuen uns sehr, dass sich die Linienbusunternehmen mit der Dekarbonisierung ihrer Fahrzeugflotten und der damit verbundenen Antriebswende sowie dem Technologiewandel beschäftigen«, wird Landrat Christoph Schauder in der Mitteilung des Landratsamts zitiert. Die Kreisverwaltung, die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) befassten sich bereits seit längerer Zeit damit, die europaweiten Vorgaben umzusetzen. Eine erste Machbarkeitsstudie sei im Jahr 2021 ausgearbeitet worden. »Noch in diesem Jahr soll mit einer detaillierten Untersuchung der Busbetriebshöfe begonnen werden«, kündigte Schauder an.

Das Landratsamt gibt für den Test der Firma Eisenhauer eine Einschätzung des Unternehmens wieder, nach der das Fazit beim Fahrpersonal »überwiegend positiv« ausgefallen sei. Auf kurzen und ebenen Strecken stellten E-Busse schon heute eine gute Alternative zum Dieselbus dar. »Für den Einsatz auf topografisch anspruchsvolleren Strecken mit längeren Umläufen, einem größeren Fahrgastaufkommen und einer hohen Verkehrsdichte sehen wir aber noch Verbesserungsbedarf«, erklärt Eva-Maria Eisenhauer.

Die Erkenntnisse aus den Tests seien für die Ausgestaltung zukünftiger Verkehre von großer Bedeutung Knapp 70 Prozent der Linienbusse, die in der Region unterwegs sind, müssen nach Angaben von VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas weniger als 250 Kilometer am Tag zurücklegen. Die Tests zeigten, was bereits heute beim Einsatz alternativer Antriebstechnologien möglich sei und wo solche Fahrzeuge zum Einsatz kommen könnten.

Gemäß den Vorgaben aus der Clean Vehicle Directive (CVD) der Europäischen Union und dem Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz der Bundesregierung müssen bei der nächsten Linienbusvergabe 65 Prozent der ausgeschriebenen Linienbusse emissionsfrei sein. Die Hälfte davon muss batterieelektrisch oder mit Wasserstoff angetrieben werden. Landkreisverwaltung, Verkehrsgesellschaft VGMT und VRN befassten sich intensiv mit der Umsetzung der Vorgaben, heißt es in der Pressemitteilung. Die aktuellen Linienkonzessionen laufen noch bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027.

