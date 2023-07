Düstere Wolken am Freudenberger Finanzhimmel

Der Stadt brechen die Einnahmen weg

Freudenberg 26.07.2023 - 13:31 Uhr 1 Min.

Durch die deutlich sinkenden Steuereinnahmen von Bund und Land sei eine Anpassung der Mai-Steuerschätzung und damit der Orientierungsdaten des Finanzministeriums für 2023 und die Folgejahre erfolgt. Dies bedeute eine Zäsur auf Bundes- und Landesebene. Für Freudenberg bedeute die Entscheidung für 2023 rund 60.000 Euro weniger aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie den Anteilen aus Einkommens- und Umsatzsteuer. 2024 würden die Auswirkungen noch größer.

Trotz vorsichtiger Planung im Haushalt werde es bei den Gewerbesteuereinnahmen voraussichtlich eine deutliche Unterschreitung des Ansatzes geben, unter anderem durch nicht planbare Rückzahlungsverpflichtungen. Hinzu komme die unsichere Marktlage im Immobilien- und Bausektor. So seien im Haushalt Gelder aus Grundstücksverkäufen eingeplant, doch die Veräußerung werde aufgrund der veränderten Marktlage nicht wie geplant gelingen. Außerdem müssten die 10.000 Euro Mehrausgaben für die Sanierung des Schleusenspielplatzes durch Einsparungen in anderen Haushaltsbereichen aufgefangen werden. Der aktuelle Stand der Kassenkredite beläuft sich auf 600.000 Euro.

Zur Umsetzung von Sparmaßnahmen hat Bürgermeister Roger Henning bereits eine interne Haushaltssperre verfügt. Ziel sei es, zumindest den aktuellen Haushaltsplan einhalten zu können. Henning betonte, es sei das erste Mal, dass Finanzzuweisungen des Landes im laufenden Jahr rückläufig seien. Er ärgerte sich darüber, dass »Bund und Land die Hilferufe der Kommunen nicht hören«. Ihm fehlten politische Beschlüsse auf höheren Ebenen, um die einbrechende Wirtschaft zu unterstützen.

Am 14. Juli habe der Deutsche Städtetag den Kommunen eine weitere Hiobsbotschaft mitgeteilt. Durch neue Gesetze zur Förderung von Unternehmen müssten diese von einem starken Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ausgehen. »Man will Unternehmen besser stellen zu Lasten der Kommunen«, so Henning. Die Gemeinden bekämen immer mehr Aufgaben, aber immer weniger Geld. Kritik übte er auch an »immer bürokratischeren Förderprogrammen«, die kleine Kommunen aufgrund der Komplexität kaum noch nutzen könnten.

Einen Lichtblick sah der Bürgermeister in den Plänen des Landes zur deutlichen Stärkung des Finanzausgleichs 2024. Hier bestehe in Freudenberg jedoch das Problem der rückläufigen Einwohnerzahl. Zugleich wird die Bevölkerung jünger, die Kindergärten seien gut belegt, was wiederum Kosten verursache. Gut sei, dass auch die Förderung finanzschwacher Kommunen erhöht werden soll.Abschließend stellte Henning fest: »Wenn sich nicht grundsätzlich am System etwas ändert, werden wir sparen müssen zu Lasten unserer Bürgerinnen und Bürger.«

