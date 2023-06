Dürre und Gewitter sorgen für Ernteschäden

Brandgefahr im Wald und auf der Flur im Raum Wertheim

Wertheim 26.06.2023 - 12:03 Uhr 3 Min.

Ausgetrocknete Böden können Starkregenniederschläge nur begrenzt aufnahmen. Viel Wasser fließt oberflächig ab. Foto: Gunter Fritsch Auf den Feldern des Waldenhäusener Landwirts Stefan Fröber sind die Ernteschäden aus der Luft gut zu erkennen. Fehlendes Wasser im Oberboden hat viele Getreidesorten vertrocknen lassen, die durch die Braunfärbung erkennbar sind. Andere Pflanzen wurden durch Winde und Starkregen niedergelegt. Foto: Stefan Fröber

Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht regelmäßig Indizies für die Gefahr von Bränden auf Grasland und in den Wäldern, die sich an der bereits seit Monaten anhaltenden Trockenheit orientieren. Dabei ist die Brandgefahr im Norden des Main-Tauber-Kreises mit der Gefahrenstufe drei von fünf im Wald und sogar vier auf Grasland noch immer hoch. Die Wetterprognose für diese Woche sagt zudem keine nennenswerten Niederschläge bei anhaltend warmen Temperaturen voraus. Die Gefahr von Bränden auf Wiesen, im Wald oder auf der Flur dürfte sich damit kaum verringern.

Aufgrund der hohen Brandgefahr hat die Stadt Wertheim am Wochenende eine umfangreiche Warnmeldung herausgegeben. Jegliches Feuer sei auf Wertheimer Gemarkung untersagt, darauf macht das Ordnungsamt der Stadt aufmerksam. »Wir warnen ausdrücklich vor der hohen Brandgefahr«, betont Referatsleiter Volker Mohr. Eine kleine Unaufmerksamkeit könne schon genügen, um einen Flächenbrand zu entfachen. Deswegen sei es bis auf Weiteres untersagt, die Feuerstellen an offiziellen Grillplätzen zu nutzen. Rauchen im Wald ist generell zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober verboten. Auch auf Wiesen und Äckern können weggeworfene Kippen Brände auslösen. Auf den Friedhöfen hat die Verwaltung das Anzünden von Grabkerzen und das Rauchen untersagt.

Die auch in diesem Jahr schon wieder lang anhaltende Trockenheit macht den Landwirten im Main-Tauber-Kreis zu schaffen, weiß der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes, Stefan Fröber. Auch wenn Fröber das diesjährige Erntejahr noch nicht mit dem vergangenen vergleichen will - 2022 sei von Mai bis September so gut wie kein Regen gefallen, bilanziert er. Während es in diesem Frühjahr noch relativ viele Niederschläge gegeben habe - auf tiefgründigen Böden habe sich wegen der Feuchtigkeit teilweise sogar die Aussaat verzögert - warten die Landwirte nun schon seit Wochen auf das, was man im Volksmund wohl einen Landregen nennt. Ein Teil der Ernte sei schon vertrocknet, zieht er eine erste Schadensbilanz.

Wenig Feuchtigkeit

Extremereignisse wie die oft Gewitter begleitenden Starkregen bringen für die Pflanzen auf den Feldern nur wenig Feuchtigkeit. Das Wasser kann auf den ausgetrockneten Schlägen lediglich in den oberen Teil des Bodens eindringen, viel des kostbaren Nasses fließt oberflächig ab. Zudem sorgen neben den heftigen Niederschlägen auch starke Windböen dafür, dass ein Teil des Getreides niederlegt wird und dann - unabhängig vom Reifegrad - geerntet werden muss. Begutachtungen auf den Feldern von Stefan Fröber zeigen diese Schäden vor allem in Waldenhausen.

»Hafer, Weizen und Gerste sind bei den Gewitterregen niedergedrückt worden«, schildert der Landwirt. Versichern kann sich der Landwirt gegen solche Ereignisse derzeit noch nicht. Lediglich eine Hagelschadensversicherung gebe es derzeit, die Fröber im Jahr 2017 den hohen Ausfall von Raps, Weizen und Gerste auf seinen Feldern ersetzte. »Der Bauernverband fordert eine Mehrgefahrenversicherung«, die dann bei Extremereignissen wie Hagel, Sturm oder Trockenheit Ernteausfälle absichern würde, erläutert der Geschäftsführer des Bauernverbandes Hintergründe.

Würde eine Bewässerung auf den Feldern helfen, um Trockenschäden zu minimieren? Fröber ist da skeptisch und verweist auf die hohen Investitionskosten, die etwa für den Bau eines Brunnens zur Bewässerung anfallen würden. »500.000 bis 600.000 Euro müsste man für eine solche Anlage schon kalkulieren«, ist er überzeugt, dass eine Bewässerung von Feldfrüchten mit Tankwagen keinen Sinn machen würde. Anders bewertet er dagegen die Bewässerung von Sonderkulturen wie etwa Erdbeeren, wo dies mit Hilfe wasserschonender Technik schon heute sinnvoll sei.

Auch im Wald fehlt Wasser

Auch der Wertheimer Forstrevierleiter Frank Teicke vermisst ergiebige Niederschläge. »Wir brauchen dringend Regen. Ein feuchter März kann das in den vergangenen drei Jahren fehlende Wasser in der Tiefe nicht ausgleichen«, sieht Teicke derzeit ideale Ausbreitungsmöglichkeiten für den Tannenborkenkäfer. Ein gesunder, ausreichend mit Wasser versorgter Baum sei in der Lage den Käfer förmlich durch die Produktion von Harz »zu ersäufen«. Bereits 1981 habe es eine starke Population des Tannenborkenkäfers gegeben, der jetzt ideale Bedingungen vorfinde.

Zugleich habe es im Frühjahr zu wenig Frostwechseltage gegeben, Tage, an denen noch einmal Nachtfröste zurückkehrten. Solche Nachtfröste könnten die Borkenkäferpopulation dezimieren, weil die Tiere dann bereits aktiv seien. Auch die jetzt vorherrschende Wärme und die Trockenheit sorgten dafür, dass eine große Zahl von Borkenkäfergenerationen schlüpften, beschreibt Teicke die Problematik.

Hintergrund: Wertheimer Trinkwasser Trotz der anhaltenden Trockenheit befinden sich die Wasserstände der Wertheimer Brunnen im Aalbachtal auf einem hohen Niveau. Wie Stefan Wolf, zuständig für die Abteilung Gas, Wasser, Wärme und Bäder bei den Stadtwerken Wertheim, erläuterte, habe es im Winter und Frühjahr eine geringere Neubildung beim Grundwasser gegeben. Inzwischen seien die Grundwasserstände allerdings wieder "gut gefüllt" und auf einem vergleichbar hohen Niveau wie in den vergangenen Jahren. Das Trinkwasser, mit dem die Stadtwerke Wertheim ihre Kunden versorgen, stammt vor allem aus den Brunnen im Aalbachtal. Jedes Jahr werden etwa 1,2 Millionen Kubikmeter gefördert. Der Pro-Kopf-Verbrauch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke, das sich von Freudenberg bis Dertingen, aber auch auf die Gemarkung Kreuzwertheim und das Gebiet des Wasserzweckverbands Stadtprozelten erstreckt, liegt bei durchschnittlich 36 Kubikmetern (3600 Litern) pro Jahr. gufi