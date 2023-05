Drohnenflüge retten Rehkitze

Naturschutz: KJV Wertheim sucht Helfer für die Tierschutzarbeit

Wertheim 05.05.2023 - 18:30 Uhr < 1 Min.

Die Rehkitz-Geschwister wurden aus der Wiese entfernt. Im Hintergrund ist bereits der mähende Traktor zu sehen. Foto: Ralf Kronmüller

Oft lägen sie - von ihren Müttern gut versteckt - alleine auf dem Feld oder in der Wiese. Sie seien nicht verwaist, sondern würden von ihren Müttern bestens versorgt. »Wenn man zufällig auf ein Jungtier stößt und sich nicht sicher ist, ob es verletzt ist, kann der zuständige Jagdpächter oder die Polizei weiterhelfen«, erläutern die Jäger. »Auf keinen Fall darf ein solches Tier angefasst werden.«

Im Mai werden viele Wiesen gemäht, was für die Jungtiere, die jetzt noch keinen Fluchtreflex haben, oft einen furchtbaren Tod zur Folge habe. Deshalb suchen Jagdpächter und Landwirte vor der Mahd mühsam die Wiesen ab. Im Bereich Wertheim setzt die Kreisjägervereinigung mittlerweile eine Drohne ein, die eigens zur Kitzrettung angeschafft wurde. »Dadurch wird die Suche einfacher, schneller und erfolgversprechender«, heißt es in der Pressemitteilung.

Ralf Kronmüller, Mitglied der KJV und selbst Jagdpächter, mache sich in diesen Wochen schon vor Sonnenaufgang mit der hochtechnischen Ausrüstung und engagierten Helfern auf den Weg zu den Wiesen, die zeitnah gemäht werden sollen. Wird er fündig, würden die Tiere sachgerecht aus dem Gefahrenbereich gebracht und so vor dem sicheren Mähtod bewahrt. Wer Interesse an dieser Tierschutzarbeit hat und vielleicht auch eine Drohne fliegen kann oder möchte, kann sich an die Kreisjägervereinigung Wertheim wenden.

Informationen und Kontakt: https://www.jaeger-wertheim.de

bal