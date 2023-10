DRK-Theatergruppe: Vorverkauf für "Dem Himmel sei Dank" ab Sonntag

Ganz nah am Puls der Wertheimer Zeit

Wertheim 26.10.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Regisseurin Claudia Pohl hat alles im Griff. Sonderriet bereitet sich auf die Verwechslungskomödie "Dem Himmel sei Dank" vor. Die Theaterpremiere kommt mit großen Schritten näher. Foto: Michael Geringhoff

Nein, es wird nicht gut gehen und schon gar nicht auf Anhieb. Gleich im ersten Satz der Verwechslungskomödie: »Dem Himmel sei Dank« liegt all das, was die DRK-Theatergruppe aus Sonderriet drei fröhliche Akte lang wird aufarbeiten und entwirren müssen, bis am Ende dann hoffentlich doch alles irgendwie gut wird.

Dringende Kirchenrenovierung

Das Grundthema ist ganz nah am Puls der Wertheimer Zeit. Es geht darum, dass die Dorfkirche dringend renoviert werden muss - Geld ist natürlich nicht da. Der einzige Unterschied zur Jetztzeit: Pfarrer Teufel ist katholisch, während die laufende Gebäudestrukturreform aktuell die Protestanten umtreibt. Ob das Theater interessante Lösungsansätze für die aktuelle Problematik bietet? Eher nicht, denn die Kreativität, mit der die Akteure in »Dem Himmel sei Dank« an die Problemlösung herangeht, dürfte in Teilen konfessionsübergreifend als grenzwertig empfunden werden. Genau darin liegen Reiz und Witz des Stücks, das die Regisseurin Claudia Pohl mit einem engen Kreis Getreuer ausgewählt hat.

Üblicherweise geht es in Sonderriet alle zwei Jahre auf die Bühne, bedingt durch Corona zuletzt allerdings 2019. Schon etwas her, aber kein Grund zur Sorge, dass die langgehegte Theatertradition hier abreißen könnte: »Die Leute im Dorf und drumherum sind schon ganz scharf drauf, und auch wir Schauspieler haben schon jetzt einen Riesenspaß«, sagt die Regisseurin. Gerade läuft eine Szene, die bei der vorigen Probe einen echten Lachflash ausgelöst hatte, an diesem Abend kommen sie unangefochten durch, wenngleich: Die Textsicherheit ist bei der ein oder anderen vielleicht noch ausbaufähig.

»In die heiße Phase«

»Wir kommen jetzt zügig in die heiße Phase, das wird noch«, sagt die Frau von der Regie. Die Bühne selbst lässt noch nichts von der heißen Phase erahnen. Ausstattung gleich Null. Ein paar Hütchen begrenzen die Szene, am Boden liegen Schilder mit der Aufschrift »Büro« oder »Küche« - alles wie bei Shakespeare. Das wird sicher gut. Was den Bühnenbau anbelange, da komme man sogar in eine ganz heiße Phase, sagt die immer zuversichtliche Claudia Pohl.

Das Bühnenteam um André Klein werde noch wahre Wunder wirken, am Ende klappe es immer, und eigentlich jeder aus der Theatergruppe trage irgendwie dazu bei, dass die Bühnenausstattung nicht nur fertig, sondern sogar tipp-topp werde. So wie Pohl es erzählt, klingt alles superorganisiert und tatsächlich nach sehr viel Spaß am Tun. Klar, dass man da keine Generalprobe braucht, sondern etwas, das die Theaterleute in Sonderriet »Megaprobe« nennen. Diese dann mit kompletter Maske, fertiger Bühne, neuem Licht und allen Extras. »Das wird richtig gut«, jeder habe Lampenfieber und jede der Schauspieler freue sich riesig, darauf, endlich wieder vor Publikum auftreten zu dürfen, sagt Pohl.

Das Publikum muss sich ein wenig ranhalten, wenn es Karten kaufen will. Der Vorverkauf startet am kommenden Sonntag, 29. Oktober, in der Mehrzweckhalle Sonderriet. Zwischen 10 und 12 Uhr gibt es die Karten, am Sonntag, 5. November, noch einmal zwischen 14 und 15 Uhr. Mögliche Restkarten gibt es danach nur noch telefonisch. Vier Aufführungstermine stehen zur Auswahl.

Premiere ist am Samstag, 25. November, um 19.30. Am Sonntag, 26. November gibt es eine »Frühvorstellung« um 17 Uhr - ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Am Freitag, 1. Dezember, und am Samstag, 2. Dezember, geht es jeweils um 19.30 Uhr los.

MICHAEL GERINGHOFF