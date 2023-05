Wertheimer Schüler weiterführender Schulen sollen kommunalpolitische Ideen entwickeln

Dritte Säule der Jugendbeteiligung geplant

Wertheim 10.05.2023 - 10:32 Uhr < 1 Min.

Der Achter-Rat stellte im November 2022 erste Ergebnisse seiner Arbeiten vor. Mit dem Projekt "Dauerhafte Mitwirkung" soll jetzt im kommenden Schuljahr eine dritte Säule der Jugendbeteiligung geschaffen werden. Diesmal nicht für die Achtklässler der Wertheimer Schulen, sondern für die Klassen 9 bis 13 der weiterführenden Schulen. Foto: Gunter Fritsch

Neben der offenen und durch Verbände organisierten Jugendarbeit war in einem ersten Schritt im Jahr 2022 der Wertheimer Achter-Rat begründet worden. Achte Klassen aller Wertheimer Schulen hatten im vergangenen Jahr ihre Arbeit aufgenommen und im November ihre zwölf Projektideen präsentiert, die über einen Jugendpark, Müllentsorgung, Jugendveranstaltungen bis zur Gründung einer Musikband reichten. Am Freitag, 12. Mai, werden die Projektgruppen im Jugendhaus über den Fortschritt ihrer Vorhaben berichten.

Drittes Standbein der Jugendbeteiligung, so erläuterte der Leiter des Referats Jugend und Bildung, Uwe Schlör-Kempf, soll jetzt das Projekt »Dauerhafte Mitwirkung« werden, das zusammen mit den Wertheimer Schulleitungen und der Kommunalberatung S&N entwickelt wurde. Bis zu vier Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 13 der weiterführenden Schulen und des Beruflichen Schulzentrums Bestenheid sollen in dem Projekt beteiligen. Sie dürfen nicht älter als 21 Jahre sein und sollen sich an Themen beteiligen, die vor Ort in Wertheim entschieden werden können. Neben der Zusammenarbeit von Schülern unterschiedlicher Schulformen zielt das Projekt außerdem auf die Vermittlung kommunalpolitischer Zusammenhänge.

Die Schüler müssen sich mindestens ein Schuljahr an dem Projekt beteiligt, das Engagement ist allerdings freiwillig. Stadtrat Stefan Kempf (Bürgerliste) stieß die Regelung auf, dass die Schüler für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung erhalten sollen, die sich nach der städtischen Satzung für ehrenamtliche Tätigkeiten bemessen soll, wie Referatsleiter Helmut Wießner erläuterte. Aus diesem Grund enthielt sich Kempf bei der Abstimmung der Stimme. Für den Achter-Rat und das Projekt »Dauerhafte Mitwirkung« sind im Haushalt 2023 insgesamt 20.000 Euro eingeplant.

