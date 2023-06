Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Katastrophenschutz: Drei Tage Proben für den Ernstfall

Wehren bereiten sich in Külsheim auf Vegetationsbrände vor

Külsheim 27.06.2023 - 16:30 Uhr 3 Min.

Bezirksbrandmeister Jürgen Link (rechts) erklärt die "Lage", links Kreisbrandmeister Andreas Geyer, neben ihm Innenminister Thomas Strobel und die Bundestagsabgeordnete Nina Warken. Viel zu sehen - hier ein Riegel künstlichen Regens. Auch Spezialfahrzeuge waren dabei, hier eines vom Bevölkerungsschutz. Nur aus der Luft kann sich die Feuerwehr ein Gesamtbild von Flächenbränden verschaffen. Drohnen sind besser und meist schneller verfügbar als der Hubschrauber.

300 Führungskräfte der Wehren des Regierungsbezirks Karlsruhe probten nun drei Tage lang auf dem Truppenübungsplatz Wolferstetten zwischen Külsheim und Hardheim den Ernstfall. Da ging es um neue technische Hilfsmittel, um viel Einsatztheorie und auch ein bisschen Praxis. Innenminister Thomas Strobel machte am Samstag deutlich, dass der Klimawandel sich noch verschärfen werde und dass die Gefahr von Vegetationsbränden in noch ganz erheblichem Maß weiter steigen werde.

Selbst habe er bereits im Jahr 2017 ein erstes Waldbrandsymposium auf den Weg gebracht, damals habe man ihm noch entgegengehalten: »Waldbrand gibt es bei uns in Baden-Württemberg nicht.« Fünf, sechs Jahre können da ganz offensichtlich einen Unterschied machen. Die Gefahr sei heute »absolut real«, sagte Strobel. Baden-Württemberg habe rund 3000 Feuerwehrstandorte und 100.000 gut ausgebildete Feuerwehrkräfte im Einsatz, die Feuerwehrler seien dabei gut und schlagkräftig, dürften sich aber niemals darauf ausruhen.

Deswegen brauche es solche Großübungen wie die vom Wochenende, betonte Strobel. Das betrifft die Ausbildung, aber auch die technische Ausstattung. Da tut sich gerade eine Menge, wie man im Rahmen der Übung beobachten konnte. Auch neue Spezialfahrzeuge kommen hinzu, die flexibel in der Beladung und besonders geländegängig für den Einsatz im Wald sind.

Den Überblick in schwierigen Brandlagen zu behalten, ist ein großes Thema - der Einsatz von Drohnen und die Auswertung der Bilder waren ein wichtiger Bestandteil der Übung. Der Innenminister sagte, für ihn sei es wichtig, dabei zu sein. Es solle für jeden deutlich sichtbar werden, dass die Arbeit und das Engagement der Feuerwehren wertgeschätzt werden.

Eine, die daheim in eigener Anschauung eben erst einen Flächenbrand erlebt hat, ist die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder. Die Region um Karlsruhe ist von Trockenheit und Hitze derzeit mehr noch betroffen als der notorisch regenarme Main-Tauber-Kreis.

Die Grenze der Regierungsbezirke Stuttgart und Karlsruhe verläuft mitten durch den Truppenübungsplatz, das verlieh der Übung besondere Bedeutung, denn es kommt im Ernstfall aufs Grenzüberschreitende an, das hatte Thomas Strobel in seinem Grußwort betont. Dieses sehr zur Freude des Hardheimer Bürgermeisters Stefan Grimm. Dem war es wichtig, dass diese grenzüberschreitende Kooperation klappt, auch um sicherzustellen, dass die Regionen in den Grenzlagen im Blick der Brandschützer - natürlich auch der Politik im Allgemeinen - verankert werden.

»Hobby, Ehrenamt, harte Arbeit«, das waren die Eckpunkte der Regierungspräsidentin Felder, die Feuerwehren aus gleich elf ihrer Stadt- und Landkreise begrüßte. Baden-Württemberg sei zum gefährdeten Gebiet geworden, und die Einsätze seien keinesfalls ohne. Eben selbst gesehen zu haben, wie 30 oder 40 Feuerwehrfahrzeuge am eigenen Haus vorbei auf Rauch und Feuer eines Flächenbrandes zugefahren seien, das habe ihre Sicht noch einmal geschärft, sagte Felder.

Auch an der sogenannten »Basis« kam die Übung gut an. Samuel Scherer, Abteilungskommandant der freiwilligen Feuerwehr im Heidelberger Stadtteil Neuenheim, sagte, er und die Mannschaft - darunter auch Frauen - opferten gern das Wochenende. Solch eine Übung sei absolut wichtig, habe aber mit dieser speziellen Zielsetzung noch Seltenheitswert.

Dass die große Politik dabei sei, sei wichtig, weil klar werden müsse, dass die dringend notwendige Ausrüstung auch zu finanzieren sei. Bei der Gesamtfeuerwehr Heidelberg gibt es gerade drei neue, im Zusammenspiel mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe entwickelte Spezialfahrzeuge, die vornehmlich zum Schutz vor Vegetationsbränden und da besonders zum Schutz des weitläufigen Heidelberger Forsts angeschafft worden waren.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Die Großübung Die komplette Großübung mitsamt ganztägiger Schulung in der Stadthalle Külsheim stand unter der Federführung des Bezirksbrandmeisters Jürgen Link. Gut 300 Feuerwehrführungskräfte waren dabei. Als Multiplikatoren werden sie das Gelernte in ihre jeweiligen Heimatwehren trage. Rund 60 weitere Helfer aus der sogenannten "Blaulichtfamilie" begleiteten die Übung. Der Höhepunkt der Großübung war der Aufbau einer acht Kilometer langen Wasserversorgung, die neben der gewaltigen Strecke auch 150 Höhenmeter zu überwinden hatte - das ist die Distanz vom Fluss Erfa auf die Höhe des Truppenübungsplatzes. Allein um das Leitungsvolumen zu füllen waren 80.000 Liter Wasser notwendig. Es dauerte fast eine Stunde, bis unten gepumptes Wasser oben auf dem Übungsplatz ankam. Inklusive Aufbau dauerte es rund zwei Stunden, bis Wasser lief. Deutlich mehr als 100 Kräfte mussten für den Leitungsbau koordiniert werden. Ge