Warum es mit der Sanierung zwischen Mondfeld und Wertheim nicht getan ist

Landstraße 2310

Freudenberg 30.05.2023 - 14:40 Uhr 3 Min.

Teile der Landesstraße 2310 sollen kommendes Jahr saniert werden. Doch auch weitere Abschnitte - wie hier westlich von Freudenberg - sind nicht im besten Zustand.

Unklar ist zum Beispiel, wann der Abschnitt zwischen Freudenberg und dem Tremhof erneuert wird. Hier reiht sich Schadstelle an Schadstelle, schon länger gilt wegen des Fahrbahnzustands Tempo 70. Nur etwas besser sieht es auf dem der 1,7 Kilometer langen Abschnitt zwischen Freudenberg und der bayerischen Landesgrenze in Richtung Bürgstadt. Erst vergangene Woche hat die Straßenmeisterei ein tiefes Schlagloch direkt am Ortseingang repariert.

Gefährliches Schlagloch

"Dreimal haben wir vorher darauf hingewiesen", erklärt Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning, der selbst an der Schadstelle unfreiwillig die Stoßdämpfer des eigenen Autos getestet hat, wie er gegenüber unserer Redaktion berichtet. "Gerade für Motorradfahrer ist so eine Stelle extrem gefährlich", sagt Henning. Auch im Gemeinderat ist der Straßenzustand bereits Thema gewesen.

Ob sich daran allerdings schnell etwas ändert, ist fraglich. Henning versteht bis heute nicht, warum man die 1,7 Kilometer nicht einfach erneuert hat, als 2020 Bayern die Strecke bis zur Landesgrenze sanieren ließ. Insbesondere auf Höhe der Kläranlagen-Zufahrt zeigen sich größere Schäden. "Gerade seit dem Winter ist es immer schlechter geworden", sagt ein Pendler, der die Strecke regelmäßig fährt, gegenüber unserer Redaktion.

Henning mit Hoffnung

Der Bürgermeister will dranbleiben, erklärt er. Man habe guten Kontakt nach Stuttgart, sagt Henning über den jüngsten Besuch von Berthold Frieß am 10. Mai. Der Mann ist Ministerialdirektor und Amtschef im Verkehrsministerium in Stuttgart. Man habe positive Gespräche geführt und in Sachen Landesstraße 2310 Fortschritte erreicht, die "vor fünf Jahren nicht vorstellbar waren", sagt Henning in Bezug auf die Sanierung in Richtung Wertheim. Er will sich dafür einsetzen, in diesem Zug auch die Abschnitte rund um Freudenberg in Angriff zu nehmen, am besten zeitgleich, wenn ohnehin eine Sperrung nötig werde.

Beim Treffen mit Frieß habe er auf den entsprechenden Zustand dieser Straßenabschnitte hingewiesen, auch im Freudenberger Altort, wo der Schwerverkehr Fahrbahn und Gehwegen zusetzt. Der Ministerialdirektor habe das "zur Kenntnis genommen", sagt Henning.

Nächsten Monat soll es ein weiteres Gespräch geben, sagt Henning. Unter anderem soll es dann um die Freudenberger Ortsdurchfahrt und das Dyroff-Haus gehen. Diese Engstelle ist in Freudenberg seit Jahren ein Gefahrenpunkt, weil der Gehweg viel zu schmal ist. Pläne, etwas an diesem Zustand zu ändern, gibt es schon seit vielen Jahren, doch bei der Umsetzung hakt es. Henning hofft jetzt auf einen Durchbruch, um einen sicheren Gehweg zu schaffen.

Keine Planungen

Für die genannten Abschnitte der Landesstraße westlich und östlich von Freudenberg gibt es keine konkreten Sanierungspläne, heißt es vom Regierungspräsidium (RP) Stuttgart auf Anfrage unserer Redaktion. Der Straßenzustand wird vierjährigen Rhythmus durch eine Zustandserfassung und -bewertung - die sogenannte ZEB - erhoben. Die letzte war 2021, auf deren Grundlage hat die Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg für 2022 bis 2025 der Straßenerhaltung auf Basis der zur Verfügung stehenden Gelder durchgeplant.

Die schadhaften Abschnitte sind nicht im Erhaltungsprogramm aufgeführt "und auch aktuell nicht für eine außerplanmäßige Sanierung vorgesehen", heißt es von einer RP-Sprecherin auf Anfrage. Laufende lokale Ausbesserungsmaßnahmen würden durch den Betriebsdienst des Landkreises vorgenommen, um die Strecke verkehrssicher zu halten.

Die nächste Zustandserhebung der Landesstraßen soll 2025 kommen, auf deren Grundlage sei eine "Aktualisierung des Erhaltungsmanagements für die Landesstraßen in Baden-Württemberg geplant", heißt es vom Regierungspräsidium. Zumindest bis dahin muss die Kreisstraßenmeisterei neue Schlaglöcher zwischen alten Schlaglöchern mit neuem Asphalt wieder schließen.

Matthias Schätte

Stichwort: Landesstraße 2310 Die Landesstraße 2310 ist die wichtigste Verkehrsader im nördlichen Main-Tauber-Kreis und erstreckt sich über etwa 38,5 Kilometer von der bayerischen Landesgrenze zwischen Bürgstadt und Freudenberg im Westen bis zur Landesgrenze zwischen Dertingen und Wüstenzell im Osten. Auf bayerischem Gebiet geht die Strecke jeweils in die Staatsstraße 2310 über. Die Strecke ist stark befahren und stellt eine Anbindung nicht nur für Wertheim, sondern auch für Freudenberg oder Miltenberg dar. Das Schwerverkehrsaufkommen ist entsprechend hoch. Teile der Strecke sind schon seit vielen Jahren in schlechtem Zustand, schon lange gibt es Forderungen unter anderem aus der Kommunalpolitik, die Strecke auszubauen. Im Spätjahr 2024 sollen 8,6 Kilometer Straße ab Höhe der Staustufe Faulbach in Richtung Wertheimer Innenstadt durch das Land Baden-Württemberg saniert werden, darunter auch Teile der Landesstraße 508. Am zu Freudenberg gehörenden Wohnplatz Tremhof soll zudem im Zuge eines Kiesabbaus die Straße verlegt und ein neuer Radweg geschaffen werden, voraussichtlich ab 2028. Für die Sanierung vom Tremhof in Richtung Mondfeld hat der Main-Tauber-Kreis erst im Mai mit dem Regierungspräsidium Stuttgart eine Planungsvereinbarung für ein Gesamtkonzept abgeschlossen. (scm)