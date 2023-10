Dorfjubiläum: Vorbereitungen für 2026 laufen

Termine zu 800 Jahre Sonderriet vorgestellt

Wertheim 26.10.2023 - 18:51 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Planungsgruppen haben bereits wichtige Termine für das Jahr festgelegt. Starten möchte man das Jubiläumsjahr mit einem Silvesterfeuerwerk ähnlich wie die Millenniumsfeier zur Jahrtausendwende in der Halle. Am 27. Februar 2026 soll es eine Discoveranstaltung geben, mit deren Gewinnen man Gelder für das Jubiläumsjahr sammeln möchte.

Auftakt am 21. März

Den offiziellen Auftakt des Jubiläums will man am 21. März 2026 feiern. Auch das Maibaumaufstellen am 30. April 2026 soll in das Jubiläum integriert werden. Eventuell will man dieses mit dem Maifeuer verbinden, das sich dann an alle Generationen richten soll.

Früher war das Feuer ein reines Event für die jungen Leute, so Kempf. Am 14. Juni 2026 ist ein Sporttag geplant, im November Theateraufführungen und zum krönenden Jubiläumsabschluss am 31. Dezember 2026 Abschlussfeuerwerk oder Lasershow. Die Veranstaltungen werden noch im Detail geplant.

Geplant sind zudem Ausstellungen und Projekttage, zum Beispiel zu den Themen Landwirtschaft, Apfel- und Kartoffelernte, Zwiebelbloatz und Krauteinschneiden.

Bei der bisherigen Historienforschung sind laut Ortsvorsteher Udo Kempf bereits interessante Erkenntnisse zu Tage gekommen. Man habe beispielsweise in Kirchenbüchern Informationen gefunden, die es im Staatsarchiv nicht gibt. Mitglieder der Gruppe zur Geschichtsforschung des Dorfs berichteten zum Beispiel von der Erkenntnis, dass Sonderriet im Mittelalter an einer Art »Autobahn« lag.

Ein Lord aus England sei auf seiner Reise nach Wien durch das Dorf gekommen. Außerdem fand man Informationen zu einer Schmierstelle für Wagen im Dorf. Udo Kempf warb abschließend: »Wer Lust hat, bei den Vorbereitungen zum Jubiläum mitzuarbeiten, egal in welchem Bereich, darf jederzeit einsteigen.«

bdg