Donnernder Applaus, begeisterte Rufe

Kultur: Dirigentin Julia Köstlin beweist gute Arbeit mit den 75 jungen Musikern - Kreisjugendblasorchester Main-Tauber begeistert

Grünsfeld 17.04.2023 - 14:22 Uhr 2 Min.

Entfacht wahre Begeisterungsstürme: das Kreisjugendblasorchester 2023 unter der Leitung von Julia Köstlin.

Mitte Januar hatten sich die 75 jungen Musikerinnen und Musiker zu einer ersten Verständigungsprobe mit Dirigentin Julia Köstlin in Tauberbischofsheim getroffen. Die Noten wurden verteilt, und dann ging es ans Üben - zu Hause, in der Musikschule oder im Musikverein. Vom 11. bis 14. April trafen sich die jungen Leute wieder zu täglichen Proben. Mit dabei die jeweiligen Dozenten für die verschiedenen Instrumentengruppen.

Es grenzt schon an Zauberei, wie Julia Köstlin es in so kurzer Zeit schafft, mit dem Projektorchester ein begeisterndes Konzert abzuliefern. Bereits zum vierten Mal zeigte sie, dass das Orchester bei ihr in allerbesten Händen ist. Man sah geradezu die Fäden, die sie zu den jungen Leuten spannt, da starrte niemand nur auf die Noten, immer gab es Blickkontakt, immer erfolgten schnelle Reaktionen auf die Zeichen der Dirigentin.

Das abwechslungsreiche und anspruchsvolle Programm gefiel. Die einzelnen Stücke wurden teils von der Dirigentin, teils von Mitwirkenden angesagt und erläutert. So kamen in der »Biblical Suite« von Alfred Reed gleich im ersten Stück Donner vom Himmel, ein Hauch der Engel war zu hören, die geballte Kraft Gabriels und schließlich war Majestätisches zu vernehmen. Da zeigte sich die ganze Bandbreite des Orchesters.

Immer wieder wurden Stimmungen erzeugt, wie bei »Loch Lomond« von Frank Ticheli. Ein Soldat stirbt, einer kehrt zurück. Tuba und Klarinette hielten ergreifend Zwiesprache. Oder die Filmmusik zu »The Rock«, wo es um die Gefängnisinsel Alcatraz geht. Bedrohliches lag da in der Luft, Gänsehaut wurde erzeugt, das Orchester drehte richtig auf, alle Instrumente waren beteiligt. Da schnaufte man wirklich durch.

Bei »Selections from Encanto« wurde es südamerikanisch und man hätte am liebsten getanzt. Und was für ein Sound bei »The Waltz must go on« von Anthony Hopkins. Ja, der Schauspieler hat Musik studiert, wie man erfuhr. Beim Seemannslied »Wellerman« wurde gestampft und »Hu!« gerufen, da ging das Publikum ab - wie auch bei »Fluch der Karibik«. Sturm, Flaute und Gefahr erlebte man hautnah mit.

Landrat Christoph Schauder, Bürgermeister Joachim Markert und Kulturamtsleiter Frank Mittnacht waren sich in ihren Statements einig: Die Investition in das Projektorchester lohne sich und trage reiche Früchte. Dafür gebühre dem Kreis und auch den Sponsoren großer Dank. Eine besondere Ehrung durch den Landrat erfuhren Clara Murphy und Gabriel Lang, die bereits zum fünften Mal mitspielten.

Zwei Zugaben erklatschte sich das Publikum stehend. Witzig das »Scherzino«, bei dem Zoe als Solistin Triangel spielte und sich mit der Dirigentin schmunzelnd einen kleinen Schlagabtausch lieferte. »Sie haben tolle Kinder«, versicherte Julia Köstlin in ihren bewegenden Abschlussworten.

