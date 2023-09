Dörlesberg wirbt für Allgenerationenplatz

Beim Orstrundgang im Rahmen ist auch das aktuelle Herzensprojekt der Dörlesberger Thema: die Schaffung eines "Allgenerationenplatzes" auf dem nicht mehr genutzten Fußballplatz.

Vertreter des Ausschusses zur Planung des Platzes stellten vor Ort das Konzept vor. Ausschussmitglied Felix Weber berichtete, der Ortschaftsrat habe für den kommunalen Haushalt Planungsmittel für den Platz beantragt. »Wir brauchen all ihre Unterstützung«, warb er bei Stadtverwaltung und Mitbürgern. Das Allgenerationenfest am Platz am vergangenen Wochenende, an dem alle Vereine mitwirkten, sei ein super Startschuss für das Projekt gewesen. Einig war sich der Ausschuss, dass man auf dem guten Weg sei, aus dem ungenutzten Platz etwas zu machen. Von der Stadt wünscht man sich neben finanzieller Unterstützung auch Hilfe bei Planung und Zuschussbeantragung.

Herrera Torrez berichtete, die jungen Leute hätten ihm das Projekt vor einigen Monaten vorgestellt. »Ich finde es großartig.« Etwas erschlagen worden sei er von den geschätzten Projektkosten von 300.000 Euro. Weiter sagte er, mit Stadtbaumeister Armin Dattler hätten die Dörlesberger einen fachkundigen Einwohner, der beratend zur Seite stehen könne.

Im kommenden Haushalt möchte die Stadt 37.000 Euro Planungskosten einstellen. Der Haushalt muss noch beschlossen werden. »Solch ein Platz ist eine freiwillige Leistung der Stadt«, erklärte Herrera Torrez. Diese sei möglich, wenn nach den Pflichtaufgaben Geld übrig sei. Er habe große Lust auf das Projekt, sagte der Bürgermeister. Man müsse es Stück für Stück in den nächsten Jahren umsetzen, dabei seien auch finanzielle Eigenbeteiligung und Eigenleistung des Dorfs wichtig.

Weiteres Thema des Ortsrundgangs war ein möglicher Standort für ein neues Baugebiet im Dorf. Ursprünglich hatte man angedacht, ein Gebiet nördlich des Waldecks zu entwickeln. Davon nahm man aber Abstand, da es dort einerseits wertvolle Obstbäume gibt, andererseits würde die Oberflächenentwässerung dort sehr aufwendig und damit teuer. Angedacht ist nun die Fläche eines Ackers an der Sonnenstraße, etwa auf halber Höhe zwischen bestehendem Baugebiet und Waldsporthalle.

Laut Dattler könnten dort in den nächsten 30 Jahren insgesamt zwei Hektar mit 120 Einwohnern entwickelt werden. Im ersten Schritt könnten fünf bis zehn Bauplätze straßennah relativ einfach entwickelt werden. Ortsvorsteher Udo Schlachter, erklärte zukünftige Bauflächen würden mit höchstens um die 400 Quadratmetern kleiner ausfallen als bisher. Auch Geschosswohnungsbau werde ein Thema sein.

»Die Baukultur wird anders sein, als man es im Altort gewohnt war«, sagte er. Die Planung komme auch dem Interesse junger Leute entgegen, die keine großen Grundstücke pflegen wollen. Er betonte weiter, man wolle denen, die im Dorf wohnen und dort bauen wollen, auch eine Chance bieten, um sie im Dorf zu halten. »Alle kommunalen Bauplätze im Dorf sind verkauft und bebaut«, sagte er. Auch Leerstand gebe es nicht.

Auf Wunsch der dortigen Anwohner begutachtete man auch den Gehweg entlang der Tannenstraße. Er tauche seit 20 Jahren immer wieder im städtischen Haushalt auf, wurde dann aber wieder herausgenommen, sagte Schlachter. Er zeigte Beispiele für Gehwegschäden und die damit verbundene Stolpergefahr auf dem gesamten Gehweg entlang der Straße.

Auf dem Weg informierte sich der Oberbürgermeister auch über die Arbeit der Feuerwehr sowie der Vereine im Dorf.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Geplante Elemente Der Allgenerationenplatz am nicht mehr genutzten Fußballplatz bei der Waldsporthalle soll ein Ort für Kultur, Bewegung und Spaß für alle Generationen werden. Geplant ist unter anderem eine feste Waldbühne aus Stein für kulturelle Veranstaltungen der Vereine aus dem Dorf, aber auch von außerhalb. Ein Kinderspielplatz soll in dem Bereich entstehen, der von der Gaststätte in der Waldsporthalle aus einsehbar ist. Dieser soll auch Spielplatz für ein neues Baugebiet sein. Der aktuelle Spielplatz im Dorf ist etwa einen Kilometer entfernt, und die Kinder sind auf dem Weg dorthin gezwungen sich im Straßenverkehr zu bewegen. Neben dem Spielplatz ist ein Fitnessplatz für alle Generationen mit verschiedenen, seniorengerechten Outdoortrainingsgeräten geplant. Angedacht ist auch ein Boulderfelsen, ein Kletterfels ohne Sicherung mit weichem Boden als Fallschutz. Auf der Rasenfläche soll zudem ein Festplatz entstehen sowie weitere Möglichkeiten für Sport- und Bewegung. Den hinteren Bereich will man teilweise renaturieren und im parkähnlichen Bereich Bänke aufstellen. So soll ein Erholungsort entstehen. Eventuell soll noch ein Grillplatz mit Grillhütte geschaffen werden. Höchste Priorität bei der Umsetzung haben die Waldbühne, von der viele Vereine profitieren, sowie der Spiel- und Fitnessbereich. Vorteil des Platzes ist laut Verantwortlichen: Er ist gut erreichbar, ist aber zugleich in Randlage, sodass Anwohner bei Veranstaltungen keine große Lärmauswirkung spüren. Als Vorteil sieht man auch die Nähe zur Waldsporthalle und der dortigen Gastronomie. bdg