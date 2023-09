Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Dörlesberg will von Windkraftanlagen profitieren

Bürgerversammlung: Klares Bekenntnis zu Potenzialfläche süd-östlich des Dorfs - Neue Anlagen haben eine Nabenhöhe von 200 Metern

Wertheim 17.09.2023 - 13:48 Uhr 3 Min.

Von Dörlesberg aus sind bereits einige Windkraftanlagen in Nachbargemeinden zu sehen. Anlagen auf eigener Gemarkung will man nur süd-östlich des Dorfs zulassen, hieß es in der Bürgerversammlung. Foto: Birger-Daniel Grein

In der Stellungnahme an den Regionalverband Heilbronn-Franken sollen laut Ortschaftsrats- und Verwaltungsempfehlung Waldflächen süd-östlich des Dorfs als Potenzialflächen vorgeschlagen werden.

Auf Nachfrage erklärte Stadtbaumeister Armin Dattler, in diesem Gebiet würden kleine Flächen von 137 privaten Eigentümern liegen, hinzu kämen die großen Besitzer Johannes Graf von Ballestrem, Stadt Wertheim und Forst Baden-Württemberg. Weiter erklärte er, die Flächen, die man empfehlen wolle, liegen alle in Bereichen in denen Windkraftanlagen wirtschaftlich betrieben werden können. Außerdem seien durch die neuen Anlagetypen auch Bereiche mit weniger Windgeschwindigkeiten wirtschaftlich. »Diesen Faktor prüfen Projektentwickler sehr genau.« Christoph Ewen, Moderator des Energiedialog Baden-Württemberg, ergänzte, Windgutachten seien auch zwingend für Kreditanträge der Investoren bei den Banken.

Eine weitere Frage der Bürger betraf die Höhe der geplanten Anlagen. Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim erläuterte, alle aktuell neu gebauten Anlagen haben eine Nabenhöhe von 200 Metern und eine Gesamthöhe bis Flügelspitze von rund 270 bis 280 Metern. Bei diesen seien weniger Anlagen für die gleiche Leistung nötig.

Stromnetz wird verstärkt

Gefragt wurde aus der Bürgerschaft auch, wie die großen produzierten Strommengen abgeführt werden sollen und was dies für die Landschaft bedeutet. Beier sagte, die Netzbetreiber des betroffenen 110-Kilovolt-Netzes arbeiteten mit Hochdruck am Ausbau. Stromleitungen vom Windpark zu diesen Freileitungen verlege man als Erdkabel. Nahe der Einspeisemasten entstünden Umspannwerke. Zusätzliche Freileitungen werde es nur in geringem Umfang geben, sagte er zum generellen Vorgehen.

Ein Anliegen war es den Bürgern, dass die Bevölkerung von den Windenergieanlagen profitiert. So wurde gefragt, ob die Stadtwerke den Strompreis senken, wenn sie durch die Windkraftanlagen Gewinne machen. Beier antwortete, man versuche immer den Preis möglichst niedrig zu halten, dies sei aber unabhängig vom Thema Windkraft. Er erklärte weiter, die Gewinne der Stadtwerke flössen in die städtische Holding, von der alle Bürger der Großen Kreisstadt profitierten. Dattler ergänzte, bei kommunalen Flächen profitiere man von der Anlagenpacht. Außerdem würden 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde einer Anlage an die betroffenen Kommunen ausgezahlt.

Interesse gab es bei den Zuhörern auch an einer finanziellen Bürgerbeteiligung an den Anlagen. Diese sagte Beier für Anlagen zu, an denen die Stadtwerke beteiligt sind.

Windsparbriefe als Beteiligung

Man will dabei auf Beteiligungsformen ohne unternehmerisches Risiko durch festverzinsliche Windsparbriefe der regionalen Banken sowie über Genossenschaftsanteile an der Energiegenossenschaft Neckar-Odenwald-Main-Tauber setzen. Dattler ergänzte, man habe auch von anderen Projektentwicklern die bereits angefragt hätten klare Zusagen zur Bürgerbeteiligung.

Auch Johannes Graf von Ballestrem will laut eigenen Worten in der Versammlung eine finanzielle Bürgerbeteiligung ermöglichen.

Sonderriets Ortsvorsteher Udo Kempf erklärte, man sei erschrocken, dass Sonderriet mitten in einem Suchraum des Regionalverbands liegt. Er dankte der Stadt und dem Ortschaftsrat Dörlesberg für ihre Vorschläge für die Potenzialflächen.

Man sei glücklich, dass die Flächen am Heegwald und am ehemaligen Munitionsdepot aus Sicht der Stadt wegfallen sollen. Die Entscheidung des Ortschaftsrat Dörlesberg halte den Sonderrietern der Rücken frei, dankte er.

Einige Fragen betrafen auch die generelle Entwicklung des Themas Windkraft in der Region. Auf Nachfrage erklärte Dattler, aufgrund des engen Zeitrahmens für die Stellungnahme habe man sich noch nicht mit Nachbargemeinden wie Külsheim abstimmen können. Diese Abstimmung übernehme aber auch der Regionalverband.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ergänzte, nach Abgabe dieser ersten Stellungnahme werde man sich auf jeden Fall mit den Nachbarkommunen abstimmen und die Stellungnahmen zusammenbringen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Informationsveranstaltung zu Windkraftvorranggebieten in Dörlesberg Ortsvorsteher Udo Schlachter berichtete, der Ortschaftsrat war von Anfang an bei den Planungen von Waldbesitzer Johannes Graf von Ballestrem einbezogen. Dieser beabsichtigt, auf seinen Flächen südlich und östlich des Dorfs Windkraftanlagen aufzustellen. Der Ortschaftsrat hatte dem Wertheimer Gemeinderat einstimmig empfohlen, die Planungen des Hauses von Ballestrem weiter zu verfolgen und die entsprechenden Flächen in der Stellungnahme an den Regionalverband Heilbronn-Franken zu berücksichtigen. Planungen für Gebiete direkt westlich der Kreismülldeponie hatte der Ortschaftsrat hingegen eine klare Absage erteilt. Schlachter begründete dies mit der Hauptwindrichtung aus Westen. Man sah durch sie eine unzumutbare Schallbelastung der Dörlesberger durch Anlagen dort, weiterhin befürchtet man Schattenwurf. Die Auffassung teilt laut Ortsvorsteher der überwiegende Teil der Bewohner. Der Vorschlag für Anlagen südöstlich der Gemeinde sei ein Zeichen der Solidarität des Dorfs zur Deckung des Strombedarfs und für die Energiewende. Die Anlagen sollen in Totholzbereichen ohne Zukunft für den Waldbau aufgestellt werden und nicht in Zukunftsbeständen. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez betonte, dass grüne Energie aus der eigenen Region künftig ein Standortvorteil für Unternehmen sein wird. Stadtbaumeister Armin Dattler berichtete, eine große Suchraumfläche in Külsheim grenze direkt an das für Dörlesberg vorgeschlagene Gebiet. Würden dort Windkraftanlagen aufgestellt, wirke das Ganze wie ein einheitlicher Windpark. Johannes Graf von Ballestrem betonte, mit Hilfe der Einnahmen aus der Anlagenpacht könne er auch Waldumbau seiner anderen Flächen finanzieren. Wichtig war ihm, das Projekt Windenergie gemeinsam mit der Stadt als ein weiterer Waldbesitzer im Bereich zu entwickeln. Auf seinem Areal könnten laut seiner Aussage zwei Anlagen stehen, auf kommunaler Fläche ebenso zwei und im angrenzenden Forst Baden-Württemberg geschätzt auch zwei bis drei. ()