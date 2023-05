Dörlesberg will bei der Energiewende mitentscheiden

Ortschaftsrat: Ansiedlung von Windrädern rund um die Mülldeponie für viele Bürger ein No-Go - Gebiete müssen bis spätestens 2025 ausgewiesen werden

Auch aus dem benachbarten Külsheim waren einige Gemeinderäte vor Ort, denn die Projektidee könnte Külsheimer Gebiet umfassen, wenn die Nachbargemeinde das will.

»Wir können uns der Entwicklung nicht verschließen. Aber im Moment haben wir noch die Möglichkeit mitzureden«, machte Ortsvorsteher Udo Schlachter die Situation deutlich. Durch Bundesgesetze seien der Regionalverband Heilbronn-Franken und heruntergebrochen die Kommune gezwungen, 1,8 Prozent der Gemarkungsfläche als sogenannte Gebietskulisse auszuweisen, auf der die Ansiedlung von Windrädern möglich wäre.

Die aktuell schon mit Windrädern bestückten Gebiete in Höhefeld und Dertingen ergäben 1,1 Prozent, wie Jonas Rastelbauer und Stefanie Leuchs vom Stadtplanungsamt erläuterten. Photovoltaik, die ja ebenfalls regenerative Energie erzeuge, werde hierbei nicht mitgerechnet, betonte Schlachter. Er erklärte, wenn die Gemeinde sich nicht positioniere, könne spätestens 2025 ohne deren Einbindung vom Regionalverband entschieden werden.

Eines ist für den Ortschaftsrat und den Reaktionen nach auch für viele Bürger ein No-Go: Die Ansiedlung von Windrädern rund um die Mülldeponie. Dieser Standort befinde sich im Westen der Ortschaft, und da der Wind meist aus westlichen Richtungen komme, sei hier mit einer erheblichen Lärmbelästigung zu rechnen, begründete der Ortsvorsteher dies.

Interesse am Projekt

Generell sehe man aber natürlich unabhängig von der Gesetzeslage die Notwendigkeit, bei der Energiewende mitzuwirken und interessiere sich deshalb für das Projekt Synergiewald, das Johannes Graf von Ballestrem, der selbst auf der Gemarkung Dörlesberg Wald besitzt, angeregt hatte und im Folgenden vorstellte.

Die Idee sei, dass sich die vier Waldbesitzer, neben ihm die Stadt Wertheim, Forst BW und die Stadt Külsheim zusammentun, um mit intensiver Bürgerbeteiligung das Projekt umzusetzen. Ballestrem betonte, dass man ganz am Anfang stehe und mit Külsheim noch keine entsprechenden Gespräche geführt worden seien. Möglich sei auf dieser Fläche die Ansiedlung von bis zu 15 Windrädern.

Als Projektpartner schlägt Ballestrem Caeli Wind vor. Der Anbieter baut selbst keine Windräder, sondern sieht sich als Berater und Prozessbegleiter, der dann später die Ausschreibungen übernimmt und den besten Projektierer auswählt. Maik Kribus, Projektleiter bei Caeli, erläuterte, dass der Beste nicht zwingend der Billigste sei. In Wertheim habe man ihm beispielsweise signalisiert, dass eine Zusammenarbeit mit einem lokalen Anbieter, namentlich den Stadtwerken, wünschenswert sei. Dann könne man alle ausschließen, die an dieser Kooperation nicht interessiert seien.

Beteiligung der Bürger

Gleiches gelte für Anbieter, die nicht bereit seien, die Bürger in den Prozess einzubinden. Für Letzteres zeigte Kribus viele Möglichkeiten auf, etwa die Einrichtung einer Bürgerstiftung mit den Gewinnen oder das Angebot, Strom zum Grundpreis zu beziehen. Darüber hinaus könne man von einer jährlichen Gemeindeabgabe von rund 370.000 Euro ausgehen, zu der noch Pachtgebühren hinzukämen. »Ich finde es gut, wenn die Dörlesberger beteiligt sind. Denn dann ist es unser Windrad, und da stört uns Lärm und Schatten dann viel weniger«, fasste ein Bürger treffend zusammen, warum eine solche Beteiligung die Akzeptanz auf jeden Fall erhöhe.

20-prozentiger Waldverlust

Dass diese bei den Dörlesbergern generell vorhanden ist, dies zeigten etliche Wortbeiträge, auch wenn noch viele Fragen zu den Einzelheiten gestellt wurden.

Ein Bürger äußerte sich besorgt, dass für die Windräder Wald vernichtet werden müsse. Hier konnte Ballestrem, selbst in der achten Generation Waldbesitzer, beruhigen, wenn auch mit eher beunruhigenden Fakten. »Wir verlieren aktuell etwa 20 Prozent Wald, aber durch den Klimawandel. Fast alle Baumarten sind betroffen. Und durch die geforderte Ausgleichsfläche gibt es im besten Fall hinterher mehr Wald als vorher.« Außerdem achte man darauf, nicht auf wertvollen Waldbestand zurückzugreifen, betonte Ballestrems Revierförster Marius Kobrow. Bei der Erstbegehung habe er bereits Gebiete ausgeschlossen, weil hier wertvoller Baumbestand steht. Die Wege müssten allerdings zum Antransport auf vier Meter erweitert werden, wurde die Frage einer anderen Bürgerin beantwortet.

»Wir könnten eine Rückbauklausel in den Vertrag schreiben«, so Schlachter. »Die Frage ist, ob wir das wollen oder uns einfach über dann gut geschotterte Waldwege freuen.«

Um zu demonstrieren, wie sich der Blick in die Fläche von Dörlesberg aus verändert, hat der Ortschaftsrat eine Visualisierung aus Froschperspektive in Auftrag gegeben.

Unabhängig davon, ob das Projekt Zustimmung findet, liegt der Termin, an dem sich im Wald um Dörlesberg Windräder drehen, wohl eher noch in weiterer Ferne. Man stehe ganz am Anfang, so Rastelbauer, und müsse nun erstmal bis spätestens 2025 die Gebiete ausweisen. Danach müsse man von Genehmigung bis Abschluss der Baumaßnahme mit etwa zwei bis zweieinhalb Jahren rechen, erläuterte Kribus. Und dies bei optimalem und schnellen Genehmigungsverfahren seitens der Behörden.

