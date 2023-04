Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gericht: DNA-Spur an Handschuh überführt Automatenknacker

31-Jähriger zu 100 Tagessätzen verurteilt - Mann streitet Tat ab

Wertheim 13.04.2023 - 12:29 Uhr 1 Min.

Laut Staatsanwaltschaft wollte der Mann im Juni 2021 mit einem Freund einen Zigarettenautomaten am Bestenheider E-Center knacken - zunächst mit Tritten, dann mit einem Hebelwerkzeug. Den beiden sei es nicht gelungen, den Automaten aufzubrechen. Am Gerät war demnach Schaden von gut 300 Euro entstanden.

Eine Mitarbeiterin einer Wachfirma hatte die Szene von einem Elektromarkt aus beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten sahen bei ihrem Eintreffen ein Fahrzeug vom Automaten wegfahren. Sie folgten dem Auto über den Parkplatz des Baumarkts und hielten den Wagen mit den beiden Männer an. Sie fanden darin keine Einbruchswerkzeuge. Am Morgen stellten sie jedoch auf dem Parkplatz einen Handschuh sicher. An diesem wurde die DNA des zweiten Täters ermittelt.

Laut Angeklagtem hatten sich die beiden Männer auf dem Baumarktparkplatz mit Bekannten getroffen. Sie seien im Aufbruch gewesen, als die Polizei sie gestoppt habe. Mit dem Automaten hätten sie nichts zu tun gehabt, beteuerte der Angeklagte. Die Mitarbeiterin des Wachdienstes hatte Männer in Kapuzenpullovern gesehen. Solche Pullover waren im Auto nicht gefunden worden.

Das Gericht hielt es - nicht zuletzt wegen der DNA-Spur - für erwiesen, dass die Tat sich wie von der Zeugin geschildert zugetragen hatte: Die Pullover hätte man in einem nahen Altkleidercontainer entsorgen, weggeworfene Einbruchswerkzeuge noch in der Tatnacht beseitigt haben können.

Der Anwalt des Beklagten forderte Freispruch und wies im Plädoyer darauf hin, dass am Automaten gesicherte Schuhspuren nicht zum Beklagten und dessen Freund gepasst hätten. Im Angesicht von vier Vorstrafen - unter anderem wegen Drogendelikten - forderte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 30 Euro. Das Gericht verhängte 100 Tagessätze.

