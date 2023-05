DLRG Wertheim sorgt für Sicherheit

Freizeit: Fast 90 Prozent tragischer Unfälle laut technischer Leiterin Elena Wenzel in Flüssen und Seen

Wertheim 22.05.2023 - 11:28 Uhr 2 Min.

Thomas Romero Schlör (7) hat sogar das Schwimmabzeichen in Bronze geschafft. Elena Wenzel (links) hat ihn geprüft. Foto: Michael Geringhoff

Letzteres ist die Kür - das, was die DLRGler am Beckenrand können müssen, wenn sie die Badeaufsicht führen, so zum Beispiel regelmäßig im Wertheimer Freibad in den Christwiesen.

Aber einfach nur schwimmen können, das sollte der Standard für alle sein - für Kinder und Erwachsene - findet Wenzel. Dort, wo es keine Badeaufsicht gibt, ist es besonders gefährlich, wenn man nicht richtig schwimmen kann. In Flüssen und Seen, wo niemand aufpasst, ist die Zahl der Ertrinkungstoten im Jahr 2022 deutlich angestiegen. »Sowieso sind es diese Gewässer, die gefährlich sind. Fast 90 Prozent der tragischen Unfälle passieren dort«, sagt Wenzel.

Corona-Einschränkungen

Unter Corona mit seinen Einschränkungen und geschlossenen Bädern hatte das Schwimmtraining landesweit deutlich zurückgefahren werden müssen. Entweder die Bäder waren ganz dicht, oder es durften - mit Abstandsregelung - nur sehr begrenzte Schülerzahlen unterrichtet werden. Die Ergebnisse seien evident, meint Wenzel und bekräftigt die Verbandsforderungen an die Politik, Frei- und Hallenbäder unbedingt zu erhalten - für den Schulsport, aber auch für alle anderen Nutzer. Es brauche beide, Frei- und Hallenbäder, um die Kinder, aber auch die Ausbilder und Retter ausbilden zu können.

»In der Halle trainieren wir viel Technik - auch im Winter, dann, wenn die Freibadesaison lange um ist«, betont Wenzel. Die aktuelle Wertheim-Situation sei da mit zwei Bädern nicht einmal schlecht, aber für manche speziellen Kurse müsse die DLRG derzeit noch ins Bad nach Külsheim ausweichen. Dort gibt es einen Sprungturm und vor allem ein tiefes Tauchbecken, wie es unumgänglich für die fundierte Ausbildung der Retter sei, sagt Wenzel.

Am Sonntag ging es für die DLRG einzig darum, den Fokus der Öffentlichkeit auf das Schwimmen zu lenken. Das Ganze im Rahmen einer bundesweit koordinierten Aktion, die es für die hiesige DLRG so gar nicht gebraucht hätte, denn diese nehmen sowieso gleich zweimal im Jahr die Schwimmabzeichen ab.

Am Sonntag - zum Beginn der Badesaison - waren es gut zwei Dutzend, die ihr Abzeichen nachgewiesen haben, im August gibt es die Chance noch mal. Schwimmkurse werden in Wertheim von Ingo Ortel und Sabrina Perleth, den beiden Schwimmmeistern der Bädergesellschaft, angeboten - auch von der DLRG selbst. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Schwimmabzeichen

Mit dem Seepferdchen fängt es an. Idealerweise machen Kinder diese erste Schwimmprüfung bereits im Vorschulalter.

Zur Prüfung gehört der Sprung vom Beckenrand, eine Schwimmstrecke von 25 Metern, zudem das Heraufholen eines Gegenstandes aus schultertiefem Wasser.

Die »großen« Schwimmabzeichen gibt es in Gold, Silber und Bronze. Bei Letzterem muss man Kopf voran ins Becken springen und dann in 15 Minuten mindestens 200 Meter Schwimmstrecke in zwei unterschiedlichen Stilen zurücklegen. Beim Tauchen geht es darum, einen Ring aus zwei Metern Wassertiefe heraufzuholen, dazu kommt der sogenannte Paketsprung vom Startblock.

Ab »Silber« kommen Kenntnisse in der Selbstrettung hinzu, zudem werden die Schwimmstrecken länger, auch zehn Meter Streckentauchen wird erwartet. Gold verfeinert die Schwimmstile und dehnt die Strecken noch einmal – hinzu kommen Grundkenntnisse in der Rettung Ertrinkender. (Ge)