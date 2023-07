Distelhäuser und die Schützen brauen Festbier

Michaelismesse: 13,6 Prozent Stammwürze zum 200-jährigen Jubiläum des Wertheimer Volksfests

Tauberbischofsheim-Distelhausen 28.07.2023 - 17:56 Uhr < 1 Min.

Mitglieder der Schützengesellschaft Wertheim mit Oberschützenmeister Roland Treu sowie Florian Saggau, Thomas Landwehr und Kurt Walz von der Distelhäuser Brauerei.

Am 25. Juli besuchte die Schützengesellschaft die Distelhäuser Brauerei, um in Zusammenarbeit mit Braumeister Florian Saggau ein leckeres Festbier einzubrauen. Nach erfolgreich erledigter Arbeit sind sich alle bei einem kühlen Feierabendbier einig: Dem Erfolg der Michaelismesse in Wertheim steht in diesem Jahr nichts mehr im Wege. Das vollmundig-süffige Michaelismesse-Festbier enthält 13,6 Prozent Stammwürze und 5,6 Prozent Alkohol.

Die Wertheimer Michaelis-Messe beginnt am Freitag, 29. September, mit einem Festkommers anlässlich des 200-jährigen Jubiläums und endet am Sonntag, 8. Oktober.