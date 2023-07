Dirk Salmon nimmt Abschied von Vermop

Übernahme: 31 Jahre im Unternehmen

Wertheim 27.07.2023 - 17:04 Uhr < 1 Min.

Beim Sommerfest im Löwengarten verabschiedet sich die Familie Salmon von ihren Mitarbeitern (von links): Mark, Christopher, Salmon und Barbara Salmon mit Paul Bruckschlögl.

Während dieser Zeit habe er den Umsatz verfünffachen können, und die Mitarbeiterzahl habe sich auf aktuell rund 330 Beschäftigte verdoppelt.

Mehr als 200 der weltweit rund 330 Beschäftigten hätten am Sommerfest im Löwengarten in Bestenheid teilgenommen. In seiner Rede ging Salmon nach Angaben des Unternehmens auf Firmenhistorie und Produktpalette ein. Geschäftsführer Robert Auer erinnerte unter anderem an die Auszeichnung mit vier Purus Awards und erklärte, Vermop habe in den vergangen 30 Jahren rund 90 Millionen Mops produziert.

