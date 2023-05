Direkteinstieg zum Job in der Kita

Ausbildung: Neues Programm der Agentur für Arbeit

Main-Tauber-Kreis 10.05.2023 - 15:24 Uhr < 1 Min.

Der neue Ausbildungsgang »Direkteinstieg Kita« sei eine wichtige Stellschraube zur Gewinnung von Fachkräften für den Bereich Kinderbetreuung und -erziehung, heißt es in der Pressemitteilung. Auf diesem Weg könnten auch Träger von Kindertageseinrichtungen neue Mitarbeitende gewinnen, die innerhalb von knapp zwei Jahren den Beruf eines sozialpädagogischen Assistenten oder einer Assistentin erlernten.

Teilnehmen kann, wer mindestens über einen Hauptschulabschluss sowie einer abgeschlossenen Berufsausbildung verfügt und eine Arbeitsstelle in einer Kindertageseinrichtung anstrebt. Das Konzept sei so flexibel gestaltet, dass die Ausbildung sowohl in Teilzeit als auch in Vollzeit erfolgen kann, erklärt die Agentur für Arbeit. Ziel des Programms sei es, neue Personengruppen für eine Beschäftigung mit einer verkürzten Ausbildung in einer Kindertageseinrichtung zu gewinnen - beispielsweise Menschen, die ihr Berufsfeld wechseln, oder wieder in das Berufsleben einsteigen möchten oder bereits als angelernte Kräfte in Kindertageseinrichtungen tätig sind.

»Der Bedarf an gut ausgebildeten pädagogischen Fachkräften ist hoch. Die Bereitschaft zu einem erfolgreichen Abschluss einer Weiterbildung in der Kinderpflege und -erziehung eröffnet deshalb auch langfristig gute Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz«, erklärt Elisabeth Giesen, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Kontakt für Interessierte und Träger: Petra Hemberger, Arbeitgeber-Service Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Telefon 06281 5203-17, E-Mail: SchwaebischHall-Tauberbischofsheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de; Informationen zur Förderung von Weiterbildung für Arbeitgeber: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-von-weiterbildung

