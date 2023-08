"Dire Straits"-Hits begeistern 450 Fans auf der Wertheimer Burg

Konzert: Erfolgreiche Premiere von Tribute-Band "Brothers in Arms"

Wertheim 27.08.2023 - 15:32 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Burg Wertheim Brother in Arms Dire Straits Cover

Ohne viel Schnickschnack legten sie mit dem Klassiker "Latest Trick" los. Schon hier waren die rund 450 Fans nicht nur von den gefühlvollen Saxophon-Passagen von Kai Liedke angetan. Man durfte sich nun der Illusion hingeben, Mark Knopfler und seine "Dire Straits" beim Schließen der Augen vor sich zu haben.

Besondere Stimme

Es war vor allem die rauchige, etwas nuschelnde Stimme von Gitarrist und Leadsänger Tobi Born, die für Staunen sorgte. "Wow Wertheim, was für eine Kulisse, alles bestens hier. Wir haben mit dem Wettergott geredet, das geht klar", versprach der Bandleader nicht zuviel. Oly Wahner (Drums), Moritz Schuster (Keyboards), Sebastian Netz (Baß) und Kai Liedke spielten so virtuos auf, dass man bei jedem Song an die britische Rockband denken musste.

Tobi Born weiß genau, wie er das Publikum in den Bann zieht. Nach "Romeo & Juliet" hatten sie das Publikum auf ihrer Seite. Der Alterschnitt der Dire Straits Fans lag zwar über 50, doch dies störte keinen. Ganz im Gegenteil, bei "So far away", "Water of love" und " Sultans of Swing" wurde lautstark im vollbesetzten Burggraben mitgesungen.

"Ich war schon oft auf Konzerten hier auf der Burg, die sind echt mega", freute sich eine Wertheimerin in der Pause. "Unglaublich, wie nah der Sänger mit seiner Stimme an Mark Knopfer ist, so was hab ich nicht erwartet", kommentierte ein Fan aus Buchen.

Zeitlose Mischung

Die Mischung aus Rock, Country, Bluegrass und Jazz ist und bleibt einfach Zeitlos. Auch nach 32 Jahren hörte sich "Calling Elvis" äußerst frisch an. Der erfolgreichste Hit der Dire Straits in Deutschland war einer der Höhepunkte des Abends. Vor allem wenn Sebastian Netz seinem furiosen Baß-Solo zwischendurch "Smoke on the Water" anstimmte und das Wertheimer Publikum mitsingen ließ. Eine gute Show lieferte daraufhin auch Drummer Oly Wahner bei seinem Schlagzeugsolo ab. Er sorgte für die wenigen Verschnaufpausen.

Auch nach mehr als zwei Stunden waren die Fans immer noch euphorisch. Mit "Walk of Life"; bei dem es über die Kraft der Musik geht, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, ging es auf die Zielgerade. Natürlich durfte "Brother in Arms", an dem schönen Rockabend auf der Burg nicht fehlen.

Mit "Money for nothing" und dem gefühvollen "Going home", verabschiedeten sie sich bei ihrem dankbaren Publikum. "Ich würde fast sagen, wir kommen wieder" kündigte der Kölner Leadsänger an. Nicht nur die Fans der "Dire Straits" waren von "Brothers in Arms" angetan. Die Band war es auch. Sowohl von der Kulisse auf der Burg - als auch von den Wertheimer Fans.

Günter Herberich