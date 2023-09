Traumberufe: Warum Nina Fertig und Irina Gabel so gerne in der Pflege arbeiten

Was mehr zählt als Geld

Wertheim 04.09.2023 - 15:21 Uhr 5 Min.

Ein Danke am Ende lässt auch schlechte Tage vergessen: Nina Fertig (links) und Irina Gabel haben in der Pflege ihren Traumberuf gefunden. Ein Danke am Ende lässt auch schlechte Tage vergessen: Nina Fertig (links) und Irina Gabel haben in der Pflege ihren Traumberuf gefunden.

"Ich bin gelernte Krankenschwester. Da hieß es auch noch so. Danach kam die Gesundheits- und Krankenpflegerin, jetzt gibt es den Pflegefachmann", sagt Fertig, die seit 2016 für den DRK-Kreisverband arbeitet und seit der Eröffnung im Oktober 2022 auch Einrichtungsleiterin der Kurzzeit- und Tagespflege des DRK auf dem Reinhardshof ist. Seit 2020 ist die Ausbildung von Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege zusammengelegt (siehe Stichwort). "Im Oktober fängt die erste Generalistik-Schülerin bei uns an. Sie macht gerade ihr Examen", sagt die 38 Jahre alte Külsheimerin.

Noch die alte Altenpflege-Ausbildung hat bis 2017 Irina Gabel (29) absolviert, sie stammt aus Freudenstadt im Schwarzwald. Sie ist von Beginn an im "Haus Reinhardshof" genannten DRK-Pflegezentrum dabei und seit Ende November verantwortliche Pflegefachkraft. Als Wohnbereichsleiterin und Pflegedienstleiterin ist sie für die Pflege verantwortlich, die Dienstpläne, den reibungslosen Dienst der etwa 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zwölf davon im pflegerischen Bereich.

Vielfältige Möglichkeiten

Beide faszinieren die vielfältigen Berufsbilder in ihrem Bereich, ob nun im Krankenhaus, in der ambulanten oder stationären Pflege. "Man muss im Laufe der Berufserfahrung ausprobieren, was einem liegt. Ich habe ambulant ausprobiert", sagt Fertig. "Das ist eine tolle Sache, eigentlich ein ziemlich ruhiges Arbeiten, je nachdem, wie man eingeteilt ist." Dafür sei man draußen im Auto meist Einzelkämpferin, während man stationär mehr im Team arbeite. Die Fälle in der stationären Pflege seien anders und oft komplexer, sagt Gabel: "Es ist so eine Bauchsache, aber das Stationäre gefällt mir mehr." Es komme auch darauf an, in welcher Lebensphase man sich gerade befinde. "Ambulant sind die Dienste kürzer, da sind viele Teilzeitkräfte aktiv." Stationär müsse man die Schichten wie Früh, Spät- und Nachtschicht abdecken.

Nina Fertig sagt, sie habe schon immer Krankenschwester werden wollen, "schon als ich sechs war". In der Familie sei sie in der Pflege involviert gewesen. "Ich wusste, was auf mich zukommt", sagt sie. "Es ist nach wie vor ein toller Beruf, in dem man viel Wertschätzung bekommt. Von Patienten, Klienten oder Gästen, wie auch immer man sie nennt." Natürlich sei nicht jeder Tag perfekt. "Aber am Ende vom Tag ist es schön, helfen zu können und die Erfolge mitzuerleben." Erfolge, das seien beispielsweise die Patienten mit Brüchen oder bettlägerige Personen, die später auf eigenen Beinen die Einrichtung wieder verlassen könnten. "Das motiviert ungemein", sagt Fertig. Auch im Nachhinein seien viele Patienten dankbar und schrieben beispielsweise Briefe.

Erst Floristin, jetzt Pflegerin

"Mich hat überrascht, dass dieser Beruf mich erfüllt", sagt Irina Gabel und lacht. "Eigentlich hatte ich etwas anderes vor, war vorher Floristin." Über ein Praktikum kam sie in die Pflege. "Ich bin rausgekommen und sagte: Ja, das gefällt mir." Kein Tag sei gleich, man habe immer wieder mit anderen Menschen zu tun.

Auch Fertig wurde Jahre nach ihrer Ausbildung überrascht: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in einer Führungsposition lande", sagt sie. "Da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort." Man habe sie entdeckt und gefördert. "Vor fünf Jahren hätte ich gedacht: Kann ich nicht. Aber es macht wirklich Spaß, und man wächst mit seinen Aufgaben."

Wichtig sei, dass die Zusammenarbeit im Team stimme, man sich helfe, in schwierigen Situationen zusammenhalte, unterstreichen beide. "Von den Angehörigen wird man manchmal nicht gut behandelt. Und man darf sich da auch mal wehren", gibt Fertig ihrem Team mit auf den Weg. Auch Angehörige befänden sich manchmal durch die Umstände in Ausnahmesituationen. "Aber die Mitarbeiter wissen, dass sie nicht alles schlucken müssen. Das ist nicht in allen Einrichtungen so." Wichtig sei ein "immer sachlicher und korrekter Umgang", sagt Gabel.

Viele wertvolle Momente

Es überwiegt bei weitem das Positive, sagt Fertig. "Viele kleine Dinge. Jedes Danke und jedes Lächeln ist viel wert." Gabel: "Egal wie hart der Arbeitstag war, am Ende kommt doch jemand und sagt Danke. Davon zehrt man." Ist das wichtiger als Geld? "Für meine Person ja", sagt Fertig. In der Corona-Pandemie klatschten die Leute an Fenstern. "Aber die Wertschätzung braucht es nicht nur phasenweise." Durch neue Tarifverhandlungen könne man sich beim Geld mittlerweile nicht beschweren. "Die Gegebenheiten in der Pflege müssten dringend aufgeräumt werden und dafür brauchen wir die Politik." Auch mehr Geld bringe keine Verbesserung an der Basis, behebe nicht die Personalnot und fülle keine unterbesetzte Schichten.

Zumindest im Kleinen wollen Fertig und Gabel die möglichst besten Rahmenbedingungen schaffen - zum Beispiel durch den Verzicht auf Leiharbeiter. "Früher war man als Leiharbeiter schlechter bezahlt und hat gehofft, übernommen zu werden. Heute kommen Leiharbeiter, die deutlich besser bezahlt sind als das angestammte Personal. Die zerstören das Team", sagt Fertig. "Ich werde das nicht umsetzen, wenn ich nicht gezwungen bin. Sonst mache ich lieber selbst die Schicht", erklärt sie. Dauerhaft sei das nicht zu finanzieren. "Lieber ziehen wir das zusammen durch, als dass jemand Externes kommt und alles aufmischt", sagt auch Irina Gabel, die ebenfalls keine guten Erfahrungen in diesem Sektor gemacht hat.

Beste Berufsaussichten

Selten habe es bessere Berufsaussichten für Pflegeberufe gegeben, sagt Fertig. "Als ich mein Examen gemacht habe, habe ich 30 Bewerbungen geschrieben. Heute schreibt man fast keine Bewerbungen mehr und hat 30 Zusagen." Die Branche habe sich sehr gewandelt: "Die Arbeitgeber müssen sich anstrengen." Sie als Bereichsleiterin gebe ihr Bestes, "damit auch möglichst jeder bei uns bleibt, der zu uns findet".

Vollzeit, Teilzeit, Zwischenschichten, Vieles sei möglich auch für Arbeitnehmer mit kleinen Kindern, werben Gabel und Fertig, die selbst Mütter kleiner Kinder sind. "Wir freuen uns, wenn weitere Fachkräfte zu uns finden würden. Wenn der Stellenplan voll besetzt wäre, dann wäre es ein echter Luxus." Doch nicht um jeden Preis: Vierstellige Kopfprämien, um Mitarbeiter von der Konkurrenz loszueisen, findet Fertig furchtbar: "Das ist alles etwas, was unser System noch weiter vergiftet. Das führt nur zu Geldgier: Ich gehe dorthin und bleibe zwei Jahre, weil ich es muss. Und dann geht es zum nächsten, weil es da wieder eine Fangprämie gibt. Muss jeder selbst wissen. Aber für mich wäre das nichts."

Arbeit an der Basis

Sie wolle versuchen, es anders zu machen als andere Einrichtungen. "Auch als Bereichsleiterin nah dranbleiben an meinen Leuten, in der Pflege einspringen, wenn Not am Mann ist." Es habe viele Vorteile, an der Basis zu arbeiten: "Man sieht Sachen ganz anders und setzt Bedürfnisse schneller um. Wenn man nur am Schreibtisch ist, verliert man das Gespür."

Wenn sie nochmals vor der Wahl stünden, würden sie den Beruf wieder beide ergreifen. "Definitiv", sagt Fertig. "Auf jeden Fall", erklärt Gabel. Auch wenn der Umgang mit Sterben und Tod dazu gehört. "Die Palliativstationen und Hospize sind alle voll, und so nehmen wir auch palliative und sterbende Menschen auf", sagt Fertig. "Jeder, der in den Pflegesektor geht, muss damit umgehen können. Wobei der eine das besser kann als der andere. Wichtig ist, dass man sich hier im Team hilft."

Matthias Schätte

Stichwort: Pflegefachleute Pflegefachleute pflegen und betreuen Menschen aller Altersstufen in den Bereichen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege, heißt es im Portal der Bundesagentur für Arbeit. In der Grundpflege betten sie hilfsbedürftige Menschen und unterstützen sie bei der Nahrungsaufnahme und Körperpflege. In der ambulanten Pflege arbeiten sie auch mit Angehörigen zusammen. In Abstimmung mit Ärzten können sie Wunden versorgen und führen Infusionen, Blutentnahmen und Punktionen durch. Außerdem assistieren sie bei Untersuchungen, verabreichen ärztlich verordnete Medikamente oder Injektionen und bereiten Patienten auf Operationen vor. Darüber hinaus übernehmen sie Organisations- und Verwaltungsaufgaben wie die Ermittlung des Pflegebedarfs und die Planung, Koordination und Dokumentation von Pflegemaßnahmen. Auch bei der Patientenaufnahme, in der Qualitätssicherung und bei der Verwaltung des Arzneimittelbestandes wirken sie mit, heißt es in der Beschreibung der Bundesagentur. Pflegefachmann/-frau ist eine bundesweit einheitlich geregelte Ausbildung an Pflegeschulen sowie an Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die dreijährige Ausbildung wird mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen. Seit 2020 ist die Pflegeausbildung generalistisch, das heißt, sie vereint die Ausbildung von Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Im letzten Drittel können die Auszubildenden entscheiden, ob sie sich für die Bereiche Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder Altenpflege spezialisieren oder die begonnene Ausbildung als Pflegefachmann/-frau fortsetzen. Auch ein Hochschulstudium in Pflegewissenschaften ist möglich. Die Ausbildung erfordert in der Regel einen mittleren Bildungsabschluss, Pflegeschulen können Azubis nach eigenen Kriterien auswählen. Im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes verdienen Pflegeazubis zwischen 1191 (1. Lehrjahr) und 1353 Euro (3. Lehrjahr) brutto im Monat. (scm)