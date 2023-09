Digitales Kataster gegen Leerstände in der Wertheimer Innenstadt

Hilfsmittel zeigt aktuellen Stand

Wertheim 26.09.2023 - 18:01 Uhr 2 Min.

Mit einem digitalem Leerstandskataster erfasst das Referat Wirtschaftsförderung der Stadt Wertheim seit Sommer vergangenen Jahres alle leer stehenden Gewerbeimmobilien in der Wertheimer Innenstadt. Foto: Gunter Fritsch

Ein außergewöhnliches Beispiel für eine faktisch nicht mehr genutzte Fläche in der Eichelgasse ist das Ladenlokal der Breitbandversorgung (BBV) Deutschland. Das Geschäft ist zwar noch komplett eingerichtet, hier findet allerdings schon seit Monaten keine Kundenbetreuung mehr statt, weil das Geschäft offenbar dauerhaft geschlossen hat. Lediglich eine Telefonnummer weist an der Eingangstür Kunden darauf hin, wie sie Kontakt zur BBV aufnehmen können.

Leerstände nehmen zu

Obwohl die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) in ihrer Untersuchung aus dem Jahr 2020 »keine gravierende Leerstandsproblematik« in der Wertheimer Innenstadt habe feststellen können, so Ulrike Müller von der Wirtschaftsförderung am Montag im Gemeinderat, nehme auch in Wertheim der Leerstand bei Einzelhandelsflächen beziehungsweise die Fluktuation bei der Nutzung von Flächen »spürbar« zu. Stehen immer mehr Gebäude in der Innenstadt leer oder bleiben sie über längere Zeiträume ungenutzt, habe das aber »Auswirkungen auf das gesamte Innenstadtbild und die Außenwirkung von Wertheim«, heißt es zu den Leerständen in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung weiter.

Das von Ulrike Müller am Montag vorgestellte digitale Leerstandskataster, das bislang aus Datenschutzgründen lediglich innerhalb der Verwaltung genutzt werden kann, dient nun dazu, dass sich die Wirtschaftsförderung einen Überblick über leer stehende Gewerbeimmobilien oder von einem Leerstand bedrohte Immobilien verschaffen kann. Erfasst werden Eigentümer der Gebäude, ihre bisherige Nutzung, die Größe und - ganz wichtig für eine mögliche Anfrage eines Interessenten bei der Wirtschaftsförderung - ob eine Gewerbefläche vermarktbar ist oder eben nicht.

Dazu habe man derzeit 40 Immobilien in der Innenstadt erfasst, erläuterte Ulrike Müller anhand einer digitalen Karte, und diese nach ihrem Status in vier Kategorien mit Farben eingeteilt. Mit der Farbe Grün gekennzeichnet sind alle die Gewerbeimmobilien, bei denen eine Nachnutzung geklärt oder im Gespräch sei, nannte Müller beispielhaft ein Geschäft in der Mühlenstraße, in dem jetzt Lebensmittel verkauft werden. Die Farbe Gelb erhalten die innerstädtischen Immobilien, die vermarktbar sein. Mit einem blauen Fähnchen werden die Gewerbeimmobilien gekennzeichnet, bei denen eine Veränderung der Nutzung anstehe. Müller nannte beispielhaft den am 28. September beginnenden Ausverkauf beim Traditionsunternehmen Juwelier Jahn am Marktplatz. Hier sei bereits eine Nachfolgelösung gefunden, über die allerdings noch nicht öffentlich gesprochen werden könne, so Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim im Gemeinderat.

Ein rotes Fähnchen erhalten alle die Gewerbeimmobilien, die nach derzeitigem Stand nicht vermarktbar sind. Dazu gehörten etwa alle die Ladenflächen, bei denen es Baumängel gebe oder deren Eigentümer eine Vermietung als Geschäft gar nicht mehr anstrebten, erläuterte Müller. Zukünftig solle das digitale Leerstandskataster noch um weitere Daten etwa über das Baujahr und die letzte Sanierung oder Mietverstellungen des Eigentümers ergänzt werden.

Auf die Nachfrage von Michael Althaus (CDU), welche Quadratmetermieten derzeit für Gewerbeimmobilien verlangt werden, antwortete Strahlheim, dass man bei der Vermittlung der Immobilien lediglich unterstützend tätig werde und die Mietpreise in vielen Fällen gar nicht kenne. Allerdings, so ergänzte der Wirtschaftsförderung, scheiterten Vermietungen selten an den gewerblichen Mieten. Entscheidender sei etwa der Zuschnitt der Flächen.