Dietenhan will Wasserentnahme zeitlich begrenzen

Klagen über "Wassertourismus" im Dorf

Wertheim 25.07.2023 - 17:41 Uhr 1 Min.

Die Wasserentnahmestelle in Dietenhan sorgt für viele offene Fragen.

Ortsvorsteher Frank Helm berichtete von der Allgemeinverfügung des Landratsamts, die die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern bis auf wenige Maßnahmen aktuell verbietet. Dies gilt jedoch nicht für öffentliche Wasserentnahmestellen, auch wenn diese wie in Dietenhan mit Bachwasser gespeist werden. Allerdings hatte das Landratsamt die Ortschaften darum gebeten, bei ihren Entnahmestellen darauf hinzuwirken, dass es dort keine extensiven Entnahmen gibt.

Helm betonte, dieses Anliegen des Landratsamts sei auch bei Ortsvorsteherbesprechung ein Thema gewesen. Es gebe keine rechtliche Grundlage, um die Entnahme aus diesen Brauchwasser-Entnahmestellen zu verbieten. »Wir appellieren aber an den gesunden Menschenverstand, keine riesigen Mengen zu entnehmen«, betonte er nachdrücklich.

Die einzige Möglichkeit, die man als Ortschaft hätte sei eine zeitliche Begrenzung der Entnahmezeiten. Dies sei in Dietenhan sinnvoll, denn es hätte schon Entnahmen um drei Uhr in der Nacht gegeben. Dies störe auch die Anwohner im Bereich. Über die erlaubten Entnahmezeiten wird der Ortschaftsrat nicht öffentlich entscheiden. In Folge wird man ein Schild mit den Vorgaben an der Entnahmestelle anbringen.

Nicht möglich sei ein Entnahmeverbot für nicht Ortsansässige bei solchen öffentlichen Entnahmestellen. Diesen Wunsch hatte es wegen des bestehenden Wassertourismus' im Dorf gegeben. Auch Mengenbegrenzungen seien bei dieser Stelle nicht möglich, genauso wenig wie ein generelles Absperren der Entnahme.

Hinsichtlich der genauen Auslegung der Aufforderung des Landratsamts seien noch viele Fragen offen, wurde betont. Diese habe die Stadt Wertheim dem Landratsamt weitergegeben. Die Antworten standen am Montagabend noch aus.

Aus Reihen der Bürger wurde vorgeschlagen, einen dünneren Schlauch anzubringen, um Nutzer abzuhalten, große Fässer komplett zu befüllen. Vom Ortschaftsrat hieß es dazu, dann wäre es aber auch für Landwirte des Dorfs problematisch. Abschließend wurde nochmals an die Vernunft der Nutzer appelliert, sparsam mit dem Wasser der Entnahmestelle umzugehen.

bdg