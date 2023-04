Dieses Zeugnis stellen Wertheimer ihrem Oberbürgermeister zur "Halbzeit" aus

Hobbyfußballer, Vorleser, Oberbürgermeister

Nicht alltäglich ist das, was im November 2022 von dem 34-Jährigen in der Turnhalle der Bestenheider Grundschule vom Stadtoberhaupt erwartet wird: Eben hat er zum bundesweiten Vorlesetag noch den Schülern das Märchen »Hans im Glück« vorgelesen, jetzt steht ein Teil der Schüler Schlange, um vom Stadtoberhaupt (»Ihr könnt Markus zu mir sagen, wir sind ja fast gleich alt«) ein Autogramm zu erhaschen. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen kommt Herrera Torrez gut an: Über soziale Medien wie Facebook und Instagram gibt das Stadtoberhaupt fast täglich Einblicke in seine Arbeit und mitunter auch ins Privatleben.

Nahbares Image

Herrera Torrez inszeniert sich als nahbares Stadtoberhaupt, das Touren mit dem Winterdienst des Bauhofes absolviert, sich von der Qualität des Mensaessens in den Wertheimer Schulen auch persönlich überzeugt oder sich auf eine langwierige Busreise in Richtung der Partnerstadt Gubbio begibt. Wer sich mit Herrera Torrez im Zweikampf messen will, kann das als Hobbyfußballer auf dem Sportplatz tun. Zudem gibt es regelmäßige Auftritte des Oberbürgermeisters in den Wertheimer Ortschaften und eine Bürgerfragestunde zu Beginn jeder Ratssitzung.

Herrera Torrez hat damit viel von dem eingelöst, was er als Schlagworte auf seinem Wahlkampfflyer 2019 versprochen hatte: Mehr Beteiligung und Einbindung, Lösung von Konflikten, Planung wichtiger Projekte wie Schaffung von Wohnraum, Schulneubau, Industrie und Gewerbe. Im Wahlkampf 2019 entfachte er in kurzer Zeit eine wahre Euphorie und bediente offenbar das Bedürfnis der Wertheimer nach Veränderung, nachdem 38 Jahre lang CDU-Männer an der Verwaltungsspitze standen.

Der frühe Wahltermin Anfang Februar war zunächst als Handicap für den Auswärtigen Herrera Torrez empfunden worden, der erst Anfang Januar seine Kandidatur verkündet hatte, während der einheimische Kandidat Wolfgang Stein schon kurz nach Festsetzung des Wahltermins Ende November angekündigt hatte, sich um den Rathaus-Chefsessel zu bewerben. Doch es folgte ein wahrer Power-Wahlkampf des Youngsters mit Dauerpräsenz in Sozialen Medien, bei Veranstaltungen oder einfach an der Haustür.

Oberbürgermeister als Märchenerzähler: Markus Herrera Torrez fragt nach, wer bei "Hans im Glück" am besten aufgepasst hat. Foto: Matthias Schätte

Deutlicher Wahlsieg

Der Ausgang: Überraschend deutlich. 63,6 Prozent der Wähler gaben dem damals 30-Jährigen ihre Stimme, 34,6 Prozent machten ihr Kreuzchen bei Stein, der ab 1. Mai seinen Gegenkandidaten als Chef über sich sitzen hatte. Der organisierte im Rathaus einiges um, schuf neue Aufgabenzuschnitte und Zuständigkeiten. Nicht nur seinen Mitarbeitern, sondern auch sich selbst mutet Herrera Torrez dabei viel Arbeit zu. Nicht nur die Gemeinderatssitzungen, sondern auch die Zusammenkünfte der Ausschüsse werden vom OB persönlich geleitet. Im Rathaus hat er Strukturen schon zwei Mal umgestellt und Aufgabenbereiche neu verteilt. Der Posten des beigeordneten Bürgermeisters wird künftig eingespart, wenn Steins Amtszeit in diesem Jahr endet.

Viele wichtige politische Entscheidungen wurden in den vergangenen vier Jahren für Wertheim getroffen, manchmal beeinflusst von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bei allen Auseinandersetzungen der politischen Lager: Herrera Torrez hat es bisher geschafft, dass keine Gruppierung in Fundamentalopposition gegangen ist - auch wenn es immer wieder Stimmen über einen rustikalen Umgang auch mit gewählten politischen Vertretern gibt.

Doch wie wird Wertheims Oberbürgermeister zur Halbzeit seiner Amtszeit außerhalb des Rathauses wahrgenommen? Mit der Videokamera haben wir uns in der vergangenen Woche unter den Wertheimer umgehört.

»Bisschen mehr Schwung«

Er habe damals gehofft, dass mit einem jungen OB »ein bisschen mehr Schwung nach Wertheim kommt«, sagt beispielsweise Ralf Wettengel (62) von der Bestenheider Höhe. Sein Zwischenfazit: »Ich bin zufrieden. Euphorie ist vielleicht übertrieben, aber er macht sein Amt ganz gut«, erklärt Wettengel, der sich für die Zukunft eine bessere Lösung für den Verkehr an der Neuen Steige in Richtung Wartberg wünscht. »Er hat viel angeboten, aber auch umgesetzt«, bilanziert Ugur Yigit (29). »Er ist auf einem guten Weg.« Doch für die Jugend müsse noch mehr geboten werden.

Ganz unterschiedliche Ansichten haben Sabine Steitz (54) und Harald Schreck (60). »Ich hatte mir gewünscht, dass ein neuer, frischer Wind weht«, sagt sie. Doch nach vier Jahren ist der Optimismus dahin: »Da hatte ich mir mehr erhofft. Was mich stört, sind Aussagen, dass viel für die Innenstadt getan wird. Seine Aussage ist, dass genug Läden da sind und nicht viele schließen, ich sehe das aber komplett anders.« Fast die gegenteilige Meinung hat Schreck: »Ich bin überzeugt, dass er das, was er versprochen hat, alles eingehalten hat.« Insbesondere für die jungen Wertheimer habe der OB viel getan. »Ich habe die Hoffnung, dass er länger bei uns bleibt. Er hat hier viel bewegt.«

Ein gutes Zwischenzeugnis stellt auch Anni Hörner (75) aus: »Ich bin zufrieden mit seiner Arbeit.« Für fehlende Geschäfte oder das geschlossene Kino könne ein OB nichts. »Wir Bürger müssen uns auch selbst engagieren und können nicht immer nur erwarten, dass die Stadt oder der Bürgermeister etwas tun.«

Wie hat sich der Oberbürgermeister bisher geschlagen? Wertheimer verraten uns ihre Meinung. Hier Sigrid Wolz im Gespräch mit Reporterin Annika Namyslo.

»Weiter wie bisher«

Auch Herbert Wolz (71) aus Nassig wünscht sich, »dass er so weitermacht, wie bisher«. Herrera Torrez habe die Stadt und die Ortschaften gut geführt. »Er ist sehr präsent in den Ortschaften und fragt auch die Jugend, was sie sich wünscht«, sagt seine Frau Sigrid, die dazu auffordert, weiter Gesamt-Wertheim im Blick zu haben. »Nicht nur die Kernstadt sehen, sondern etwas für die Bürger in den einzelnen Ortschaften tun.«

Kritiker äußern sich eher abseits der Kamera: »Er soll sich erst mal an seine eigenen Satzungen halten«, sagt eine Frau, die mit ihrem Hund an der Tauber unterwegs ist. Schon mehrfach habe sie den Oberbürgermeister mit unangeleintem Familienhund bei der Gassirunde gesehen. »Aber da macht das Ordnungsamt natürlich nichts.« Eine andere Frau zeigt sich von der Politik enttäuscht und hat sich abgewandt. Nicht nur bundes- sondern auch kommunalpolitische Entscheidungen könne sie nicht mehr nachvollziehen. Doch dadurch, dass ihre Kinder erwachsen seien und sie sich in ihrer Arbeit verwirklichen könne, interessiere sie das alles auch nicht mehr.

Die Umfrage zeigt im Kleinen, was wohl generell gilt: Es in einer 23.000-Einwohner-Stadt allen recht machen zu wollen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und da kann schon die ausführliche Präsenz des OB in den Sozialen Medien polarisieren: Denn während der eine Bürger das als Zeichen besonderer Transparenz und Bürgernähe wertet, sieht schon der nächste darin einen Akt von eitler Selbstdarstellung. Zum Ende der Amtszeit des OB in vier Jahren dürfte das nicht anders sein.

Zur Person: Markus Herrera Torrez Markus Herrera Torrez, am 7. Mai 1988 in Zwenkau bei Leipzig geboren, ist seit 1. Mai 2019 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Wertheim. Er wurde am 3. Februar 2019 mit deutlicher Mehrheit von 63,6 Prozent der Stimmen gewählt und trat damit die Nachfolge von Stefan Mikulicz an, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antrat. Das 34 Jahre alte SPD-Mitglied Herrera Torrez war bei Amtsantritt vor vier Jahren der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands. Noch vor dem Fall der Mauer war seine Familie aus der DDR ausgereist, sein Nachname stammt von seinem aus Bolivien stammenden Stiefvater. Er hat an der Universität Mannheim einen Masterabschluss in Geschichte und Öffentlichkeitsarbeit erworben, einen Bachelorabschluss hat er in Geschichte und Politikwissenschaften. Zur Schule ging er unter anderem von 2000 bis 2002 in Bolivien, 2007 bestand er sein Abitur am Hölderlin-Gymnasium in Lauffen am Neckar. Von 2012 bis 2015 war er Vorsitzender der Jusos Baden-Württemberg. Vor der Wahl zum Oberbürgermeister in Wertheim war er für die IG-Metall-Zentrale als persönlicher Referent des Vorsitzenden Jörg Hofmann tätig. Herrera Torrez ist auch Mitglied des Kreistages des Main-Tauber-Kreises und im Regionalverband und Planungsausschuss Heilbronn-Franken. Dazu kommen mehrere Aufsichtsratsvorsitze städtischer Unternehmen sowie weitere Ämter als Vorsitzender. Herrera Torrez ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau in der Wertheimer Kernstadt. (scm)