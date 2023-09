Dieckmann bleibt Regisseur in Freudenberg

Burgfestspiele: Lob für die gute Zusammenarbeit - Nächste Aufführung für das Jahr 2025 geplant

Freudenberg 08.09.2023 - 16:38 Uhr 1 Min.

Jan-Markus Dieckmann (vorne Mitte) bleibt Regisseur der Burgfestspiele. Über die Vertragsunterzeichnung freuen sich die beiden Vorsitzenden des Burgschauspielvereins, Matthias Gallas (vorne links) und Roger Henning (vorne rechts) sowie Vereinsvorstand und Spielleitung (hinten stehend).

Am 2. Oktober 2020 habe man den Vertrag mit Dieckmann unterzeichnet. Auf dessen Empfehlung hin habe man in der Corona-Zeit das Stück »Das Gespenst von Canterville« auf die Bühne gebracht, eine nach Schauspielerzahl kleine Inszenierung, die ein riesiger Erfolg geworden sei. »Schon bei der Inszenierung 2021 hat man festgestellt, dass die Chemie passt«, betonte er.

2023 brachte man den »Glöckner von Notre-Dame« auf die große Bühne der Freudenburg. Gallas resümierte, der große Erfolg dieser Inszenierung spreche für sich. Sie habe gezeigt, der Verein könne auch große Stoffe, man könne mit wenig Personal und Geld Notre-Dame auf der Freudenburg entstehen lassen, und Dieckmann könne auch mit einer großen Anzahl an Schauspielern umgehen. »Die Hinführung aller Schauspieler in ihre Rollen, ein gelungenes Bühnenbild, tolle Musik- und Lichteffekte haben den Glöckner zu einer der besten Inszenierungen des BSV werden lassen.«

Dies sei der Verdienst von Dieckmann, lobte Gallas. Mit seiner emphatischen Art habe der Regisseur einen Platz in den Herzen der Aktiven gefunden. Daher fiel die Entscheidung für die Vertragsverlängerung bei Vorstand und Spielleitung eindeutig aus. Bereits bei der Dernière-Feier des Glöckners habe Dieckmann Ja zu den weiteren Ehejahren mit dem Verein gesagt. Schnell sei man sich einig gewesen, den Vertrag zu den Bedingungen von 2020 fortzusetzen. Er endet nun am 15. Juli 2025 mit Verlängerungsoption für weitere Spielzeiten. Gallas berichtete weiter, aktuell laufe die Auswahl des Stücks für 2025.

Roger Henning, Bürgermeister und zweiter Vorsitzender des BSV, betonte, der Verein habe Freudenberg über die Jahrzehnte mit dem Burgschauspiel überregional bekannt gemacht. Die Aufführungen holten Menschen in die Stadt. Er freute sich, dass man sich 2020 einstimmig für Dieckmann entschieden habe. »Man spürt deutlich die Freude und den Spaß aller bei den Aufführungen.« Es sei eine Leistung, so viele Charaktere an Mitwirkenden zusammenzubringen und über die lange Zeit für Proben und Aufführungen die Motivation aufrecht zu erhalten. »Dieckmann ist der richtige Mann an der richtigen Stelle«, schloss er.

Der Regisseur selbst betonte: »Ihr alle seid ein wahnsinnig toller Haufen Menschen, ich habe von Anfang an begonnen, mich in euch zu verlieben.« So viel Engagement und Herzblut über Jahre finde man selten. »Ich bin froh und glücklich, ein Teil davon zu sein und Burg und Menschen zu verzaubern.« Dieckmann freute sich, dass auch die BSV-Aktiven dieses Gefühl haben. »Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit und bin gespannt.«

