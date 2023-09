Diebstähle im FOC im Wert von 450 Euro: 45-jähriger Aschaffenburger muss zahlen

Amtsgericht Wertheim

Einer der Drei hatte in mehrere Geschäften Kleidung für zusammen rund 450 Euro gestohlen. Das las sich in der Anklageschrift wie: »wiederholte Begehung ähnlicher Taten« und wurde dem Aschaffenburger als Mittäterschaft bei gewerbsmäßigem Diebstahl angekreidet.

Lockere Freundschaft

Der Aschaffenburger Maschineneinrichter hatte die beiden, mittlerweile längst abgetauchten ukrainischen Mittäter einige Zeit zuvor in einem Dönerladen nahe seiner Wohnung kennengelernt und eine lockere Freundschaft mit ihnen begonnen, so erklärte es der Anwalt. Die Ukrainer hätten nachgefragt, wo man günstig einkaufen könne, der Aschaffenburger habe das Bettinger FOC empfohlen und habe die beiden Männer ahnungslos an seinem freien Tag begleitet.

Geringe Schnittmenge

Der Anwalt betont, dass die Schnittmenge der drei Männer sehr gering sei und lediglich in der gemeinsamen Sprache liege. Der Aschaffenburger verdiene seit jeher gutes Geld und habe solche Diebstähle nicht nötig. Nur einer der Ukrainer hatte mit dem nun verurteilten Aschaffenburger das FOC betreten, der zweite war auf dem Parkplatz zurückgeblieben. Innerhalb des FOC habe man sich immer wieder getrennt, von den Diebstählen habe er nichts mitbekommen, schon gar nicht habe er »Schmiere gestanden«, wie die Staatsanwaltschaft ihm vorwarf, betonte der Maschineneinrichter. Security und Polizei hatten den ukrainischen Dieb gestellt, der Aschaffenburger sei den Ermittlern dadurch aufgefallen, dass er sich besonders für die Vorgänge um die Festsetzung des Ukrainers interessiert habe. Überwachungskameras zeigten parallel, wie das Auto des Dritten, den Parkplatz am Almosenberg verließ und beim gegenüberliegenden Fastfood-Restaurant abgestellt wurden. Das Gericht wertete das so, als hätte das Fahrzeug der Diebe gezielt außer Sichtweite gebracht werden sollen. Zwei Polizisten wurden als Zeugen gehört und hatten nur sehr dürftige Erinnerungen an den November vor zwei Jahren. Zur Erinnerung der Beamten gehörte es, dass der Ukrainer geschnappt und der Mann aus Aschaffenburg für verdächtig befunden und durchsucht worden war. Er hatte zwei Handys und Dokumente eines der Ukrainer in der Tasche.

Auf dem Handy war durch das LKA eine am selben Tag aufgespielte Chatsoftware mit Selbstlöschfunktion gefunden worden. Das erschien dem Gericht verdächtig. Ob die gleiche Software auf den Handys der beiden Männer aus der Ukraine war, lässt sich nicht sagen. »Warum nur das Handy des Aschaffenburgers sichergestellt worden war, aber die Handys der beiden Ukrainer nicht, das kann ich mir auch nicht erklären«, sagte ein dritter, als Zeuge geladener Polizist, aus. Ihm war der Fall in der Folge übergeben worden.

Die Ukrainer hatten eine Sicherungsleistung von 800 Euro leisten müssen und waren daraufhin offenbar in ihre Heimat verschwunden. Greifbar war nur noch der Mann aus Aschaffenburg und der beteuerte entschieden seine Unschuld.

Der Anwalt kritisierte die Beweise als absolut nicht ausreichend, die Zeugenaussagen der Polizisten seien vage und weitgehend unbrauchbar, unklar auch, ob der Mann aus Aschaffenburg überhaupt auf seine Rechte hingewiesen worden sei. Wichtig für den Anwalt, dass sein Mandant - belegt durch die Überwachungskameras - während der dokumentierten Taten, nie in der Nähe des ukrainischen Diebs gewesen ist.

Das Gericht bewertete die Dinge gänzlich anders. Anzunehmen sei, dass der Mann aus Aschaffenburg die Taten womöglich überwacht und koordiniert habe. Als starkes Indiz galt dem Gericht die gefundene Handy-App, auch sein Interesse an der Arbeit der Polizei vor Ort. Die Beamten hatten ausgesagt der Aschaffenburger sei um sie herumgeschlichen und habe den Eindruck erweckt, möglichst viel von den Ermittlungsgesprächen mitbekommen zu wollen. Der Mann wurde für seine Beteiligung am Diebstahl zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. Die durch die Staatsanwaltschaft angeklagte Gewerbsmäßigkeit der Tat sah das Gericht nicht als gegeben.

Ge