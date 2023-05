Die Zukunft der Heizung

Energiewende: Drei Referenten zeigen bei der SPD Freudenberg Wege zur Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes auf

Freudenberg 26.05.2023 - 16:38 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Lüftungsanlage einer Wärmepumpe steht vor einem Wohnhaus. Sie ist eine der Möglichkeiten, die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zu erfüllen.

Judith Krauter, Schornsteinfegermeisterin und Gebäudeenergieberaterin, informierte über gesetzliche Vorgaben und Fördermöglichkeiten. Seit 2009 gelte nach einem Landesgesetz von Baden-Württemberg bereits beim Einbau neuer zentraler Heizungsanlagen ein Pflichtanteil von 15 Prozent regenerativer Energie. Dieser können mit verschiedenen Optionen erreicht werden.

Die geplante Novelle des Gebäudeenergiegesetzes sehe im Entwurf vor, dass ab 2024 beim Einbau neue Heizungen 65 Prozent des Gebäudeenergiebedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt werden müssen. Das Gesetz sei noch nicht beschlossen. Letztlich wisse man aber erst nach dem Beschluss, welche konkreten Anforderungen es geben wird. »Es wird aber auf jeden Fall zukünftig Verschärfungen sowohl für zentrale als auch dezentrale Beheizung geben.«

Wichtig sei es, das einzelne Gebäude individuell zu betrachten, wenn es um neue Heizungen und die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben geht. Zu Gründen der Verschärfungspläne erklärte sie: »Das Ziel ist europaweite Klimaneutralität bis 2045, Baden-Württemberg will es schon ab 2040.« Sie sah die Politik in der Pflicht, Förderungen zu schaffen, dass der Austausch der Heizungsanlagen mit verschärften Vorgaben leistbar ist. Generell gebe es aktuell zwei Fördersysteme, zum einen Einzelmaßnahmen an Wärmeerzeuger und Gebäudehülle (via BAFA) zum anderen Förderung von Effizienzhäusern (über KFW).

Eine Teilnehmerin wollte wissen, was aus dem Beruf des Schornsteinfegers werde, wenn alle nur noch Wärmepumpen hätten. Krauter sagte: »Unser Beruf ist im Wandel.« Sie ging aber davon aus, dass es im 20 Jahren auch noch Heizanlagen mit Schornsteinen geben werde.

Referent Christopher Imhof, Firma Fröling, informierte über Biomasseheizsysteme. Das Unternehmen biete Heizsysteme mit Pellets, Scheitholz oder Hackgut. Solche Biomasse sei klimaneutral, da nur so viel CO2 frei werde, wie der Baum aufgenommen habe, betonte er. 20,1 Prozent der Feinstaubemission mache Holzfeuerung aus, berichtete er. Die Mehrheit davon komme von Einzelfeuerstätten ohne Filtersysteme und automatischer Verbrennungsregelung.

Geringer sehe es bei komplexen Heizungsanlagen mit entsprechender Technik aus. 90 Prozent der in Deutschland verkauften Pellets kämen auch aus Deutschland und seien Sägenebenprodukte, so Imhof. Der Einbau einer entsprechenden Heizanlage sei einfach möglich, und die Vorlauftemperaturen seien auch für Altbauten geeignet. Er stellte die einzelnen Systeme im Detail vor. Auf Nachfrage sprach er von einer Lebenszeit einer Pelletheizanlage von durchschnittlich 25 Jahren.

Oliver Schall, Firma Weishaupt, nannte als Möglichkeiten, die Vorgaben zum regenerativen Anteil zu erfüllen: Einbau Wärmepumpe, Hybrid-Heizungen im Bestand, Nutzung grüner Gase, Wärmenetz in Ballungsgebäuden oder Biomasse. »Jedes System hat seinen Stellenwert, wir brauchen in Zukunft einen Energiemix.« Auch er stellte beispielhaft Systeme vor.

Birger-Daniel Grein

"Wird gesunden Energiemix geben" Judith Krauter (29) ist Schornsteinfegermeisterin und Gebäudeenergieberaterin aus Wertheim-Mondfeld. Im Nachgang des Vortrags in Freudenberg beantwortete sie drei Fragen. Wie häufig und von wem werden Sie im beruflichen Alltag auf die Gesetzesnovelle zu den Heizarten angesprochen? Meist sind es die Eigentümer selbst, die im Haus wohnen und mich darauf ansprechen. Ich werde quasi täglich mehrfach darauf angesprochen. Das ist gerade das Thema. Bei uns in der Region gibt es mehr Ein- und Zweifamilienhäuser. Aber auch Besitzer von Mehrfamilienhäusern, deren Heizung älter ist, überlegen. Die Fragen kommen von allen Seiten. Was sind die größten Sorgen der Heizungsbesitzer? Gefühlsmäßig die größte Sorge der Leute ist, ob die Einbeziehung von 65 Prozent erneuerbarer Energie in ihrem eigenen Gebäude umsetzbar ist, außerdem ob man sich die neue Heiztechnik auch leisten kann. Es gibt viel Unsicherheit bei den Menschen, weil sie viel lesen oder aufschnappen. Wir müssen dann aufklären, so gut es uns in der aktuellen Situation möglich ist. Was ist Ihre Vision für die Gebäudeheizung in 30 Jahren? Ich denke, es wird einen gesunden Energiemix geben. Es wird über Wärmepumpen laufen, Biomasseanlagen und über regenerative gasförmige und flüssige Brennstoffe. Hier muss man schauen, wie es sich weiterentwickelt. Dies wird sich auch auf die Tätigkeit des Schornsteinfegers auswirken. Unser Handwerk muss sich weiter entwickeln, auch im Hinblick auf Beratung und Leistungen rund um Lüftungsanlagen. bdg