Die Wertheim Card ist jetzt digital

Wertheim 12.07.2023 - 14:39 Uhr < 1 Min.

Arbeitgeber können nun ihren Beschäftigten die digitale Wertheim Card anbieten und dies mit einem Betrag von bis zu 50 Euro im Monat steuerfrei aufladen lassen. Dieses Geld kann der Beschäftigte anschließend in inzwischen 40 Geschäften, Gaststätten und bei Dienstleistern einlösen, sprich: dafür etwas kaufen. Das Guthaben müsse nicht im gleichen Monat aufgebraucht werden, sondern könne auch über mehrere Jahre akkumuliert werden, so Schlager.

Dabei funktioniert die Karte wie eine EC-Karte und kann in den Geschäften von allen üblichen Zahlungsterminals eingelesen werden. Später solle es auch noch eine Bezahl-App geben, kündigte der Innenstadtmanager an. Aus seiner Sicht profitierten von dem Modell alle Beteiligten: Firmen steigerten ihre Attraktivität für Arbeitnehmer mit steuerfreien Zusatzleistungen, Mitarbeiter erhalten einen steuerfreien Bonus. Der Innenstadthandel gewinnt Kunden. Stadtmarketingverein und das Innenstadtmanagement werben derzeit in Wertheimer Firmen für die neue Wertheim Card. Auch die Stadtverwaltung prüfe derzeit ihren Einsatz, hieß es weiter.

