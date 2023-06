Die Straßenmeisterei der Zukunft

Eröffnung: Neubau für die Mitte des Main-Tauber-Kreises in Distelhausen seiner Bestimmung übergeben

Main-Tauber-Kreis 27.06.2023 - 17:50 Uhr 2 Min.

Rund elf Millionen Euro hat die neue Tauberbischofsheimer Straßenmeisterei in Distelhausen gekostet. Sie versorgt über 300 Streckenkilometer in der Mitte des Landkreises. Dier Eröffnung war Ziel diverser Familienausflüge. Auf der Suche nach dem passenden Schloss: Manfred Silvanus (Bundesamt Verkehr), Elke Zimmer (Staatssekretärin) und Landrat Christoph Schauder.

Elf Millionen Euro hat sich das Land die in Distelhausen angesiedelte Straßenmeisterei kosten lassen. Staatssekretärin Elke Zimmer beleuchtete besonders die ökologischen Aspekte - diese nicht nur am Bau selbst, sondern auch dort, wo sie künftig die alltägliche Arbeit der Straßenmeisterei mitbestimmen sollen. Die neue Straßenmeisterei sei das derzeit modernste der knapp 90 Gehöfte im Land, erstmals auch ausgerichtet auf die Belange künftiger weiblicher Straßenmeister, die dort eigene Sozialräume vorfinden.

Das ist heute noch längst nicht überall Standard und war es ganz gewiss nicht am alten Standort im Tauberbischofsheimer Wohngebiet an der Laurentiusbergstraße. Der Bau dort war 1949 in Angriff genommen worden. Das Objekt war insgesamt in die Jahre gekommen, wie der Leiter der Meisterei, Siegbert Kappes, am Rande bestätigte. Unbeliebt sei der Standort dennoch nicht gewesen, aber der neue habe den gut 30 Mitarbeitern tatsächlich erheblich mehr zu bieten, vereinfache zudem die Arbeitsabläufe und punkte mit Platz und einer modernen Salzhalle.

Staatssekretärin Zimmer schaute vertieft auf die Umweltaspekte, die im Neubau beim Wassersparen beginnen. Das wird aufgefangen und in Zisternen gesammelt. Die Toilettenspülung und vor allem die Sole wird mit Niederschlagswasser betrieben. Sole ist ein Wasser-Salz-Gemisch, dass die modernen Streufahrzeuge ausbringen. Die Sole hält sich länger auf der Fahrbahn, das Verfahren spart somit Salz und schont dadurch die Umwelt.

Auf der Habenseite sieht Zimmer auch die begrünten Dächer des Komplexes, der allerdings derzeit noch ohne jegliche Photovoltaik dastehen. Ob man da noch eine Ergänzung plane, fragte sie? Auch bei der Grünpflege, die einen großen Bestandteil der Arbeit der Straßenmeisterei ausmache, gebe es neue Möglichkeiten, die biologische Vielfalt zu schonen, sagte Zimmer. So fördere ihr Ministerium die Entwicklung und Beschaffung insektenfreundlicher Mähwerke. Auch werde das Umweltthema künftig breiteren Raum in der Ausbildung einnehmen.

In Umweltfragen sei ein Bewusstseinswandel notwendig: »Da muss man sich klar sein, dass das künftig manchmal eben nicht mehr so aufgeräumt aussieht wie früher«, sagte Zimmer und betonte den wichtigen Beitrag, den die Männer in Orange zur Biodiversität leisten könnten. Manfred Silvanus aus dem Bundesministerium für den Verkehr wies zum Thema Umwelt noch darauf hin, dass man gerade eben für ein Pilotprojekt den ersten Elektro-Lastwagen angeschafft habe. Der Hersteller des Pilotlasters komme aus dem Ausland. Deutsche Hersteller könnten solche Fahrzeuge bislang leider nur in bunten Prospekten bewerben, stellte Silvanus heraus.

Landrat Christoph Schauder schaute in seiner Ansprache auf Radwege und den neuen Heimathafen, den die Straßenmeisterei nun habe. Er forderte »donnernden Sonderapplaus für die Männer in Orange«, denn die seien es, die am Ende alles am Laufen hielten - sommers wie winters, so betonte es der Landrat. Besonders hoch sei die Qualifikation der Fachkräfte, hervorragend die Ausbildung. Die Landesbesten der Branche kämen aus dem Main-Tauber-Kreis, lobte Schauder.

Michael Geringhoff

Zahlen und Fakten: Neue Straßenmeisterei Die neue Straßenmeisterei, verkehrsgünstig an der B 290 gelegen, ersetzt einen über 70 Jahre alten Standort an der Tauberbischofsheimer Laurentiusbergstraße. Das neue Gelände umfasst 16.000 Quadratmeter und bietet in drei Hauptgebäuden moderne Arbeitsplätze für Handwerk und Büro, Platz für die knapp 20 Fahrzeuge (inklusive Werkstatt und Waschhalle) sowie ein modernes Salzlager mit der Möglichkeit 40000 Liter Sole anzureichern. Die Straßenmeisterei ist für knapp 350 Streckenkilometer zuständig, 15 Kilometer sind Bundesstraßen, 180 sind in der Last des Kreises, der Rest sind Kommunalstraßen. Die Bauzeit betrug gut zweieinhalb Jahre, rund elf Millionen Euro sind abgerechnet worden. Ge