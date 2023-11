Die Städte Grünsfeld und Rieneck verbindet viel - nun kommt es zur Städtepartnerschaft

Das Bindeglied ist Dorothea von Rieneck

Grünsfeld 01.11.2023

Die Städtepartnerschaft soll es zwischen Rieneck (Main-Spessart) und Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) soll mit einem eigenen Bier besiegelt werden. Foto: Matthias Ernst

Dorothea war das einzige Kind des Grafen Philipp d. Ä. von Rieneck und seiner Gemahlin Amalia. 1467 heiratete Dorothea Landgraf Friedrich V. von Leuchtenberg. Auch zu dieser Stadt in der Oberpfalz unterhält Grünsfeld eine Städtepartnerschaft seit 2016. Dorothea und ihr Mann Philipp bekamen die Stadt Grünsfeld überschrieben. Nach dessen Tod 1487 heiratete Dorothea von Rieneck den Grafen Asmus von Wertheim und verbrachte ihre letzten Lebensjahre in Grünsfeld. Hier zeugt noch heute ein von Tilman Riemenschneider gefertigter Epitaph (Grabplatte) in der Stadtkirche Peter und Paul von der Frau, die jetzt der Auslöser für eine Städtepartnerschaft von Grünsfeld und Rieneck werden soll.

Doch das ist nicht die einzige Verbindung. Seit Jahren gibt es eine Verbindung der beiden Faschingsvereine, die Musikkapellens hatten schon mehrfach Kontakt und auch der Sportverein tauschte sich bereits aus. Diese Begegnungen laufen schon mehrere Jahre und auch schon vor der Amtszeit der jetzigen Bürgermeister Joachim Markert (Grünsfeld) und Sven Nickel (Rieneck). Doch diese haben es sich auf die Fahne geschrieben, die losen Kontakte zu bündeln und gemeinsam eine Städtepartnerschaft ins Leben zu rufen. Vorgespräche sind bereits mehrere gelaufen, die beiden Stadtoberhäupter haben sich bereits mehrfach getroffen. Nun steht ein Treffen der Gemeinderäte an, das am 19. November in Rieneck stattfinden soll. Ein Gegenbesuch in Grünsfeld soll dann Anfang 2024 erfolgen. So wird offiziell, was schon länger schwelte. Man will in Zukunft näher zusammenkommen, auf offizieller, wie auf inoffizieller Seite. "Eine Partnerschaft ist nur so stark, wie die Menschen, die sie leben", meint dazu Grünsfelds Bürgermeister Markert. Ihm, aber auch Sven Nickel ist es nicht schwergefallen, an die Städtepartnerschaft zu glauben. Sie kennen ihre Vereine und sind beider überzeugt, hier kann etwas Großes entstehen.

Erstes äußeres Zeichen einer so angelegten Städtepartnerschaft ist ein aus gemeinsamen Zutaten bestehendes Bier. Im Trunk vereint, könnte man fast meinen, denn die Braugerste für das "Grünecker", wie die neue Kreation heißen soll, kommt aus Rieneck, der Hopfen aus dem Grünsfelder Ortsteil Paimar. Das Wasser steuert der Spessart bei, Braustätte ist die Goikel Bräu im Lohrer Ortsteil Halsbach. Braumeister Manuel Müller stammt aus Rieneck und hat sich hier vor zehn Jahren selbständig gemacht. Die Idee mit dem Bier stammt von Johanna Krappel. Die Grünsfelderin ist studierte Brauingenieurin und nahm Kontakt zu Manuel Müller auf. Beide verstanden sich auf Anhieb und so wurde der Plan für das gemeinsame Partnerschaftsbier geboren und weitergesponnen.

Krappel fuhr den Paimarer Hopfen nach dem Zupfen durch den Grünsfelder Gemeinderat (wir berichteten) direkt nach Halsbach, wo Manuel Müller einen Sud aufgesetzt hatte, den er mit dem Hopfen verfeinerte. Wir haben den Hopfen ganz auf den Sud gegeben, so entsteht ein feinherber Geschmack mit einem feinen Schaum. Aktuell reift das Bier im Gärkeller. Bei einer "Grünbierprobe", so heißt der Zustand des Bieres, wenn die Hefe noch in der Flüssigkeit schwimmt und trübe ist, konnten sich Joachim Markert und Sven Nickel von der Qualität überzeugen. "Das Bier schmeckt jetzt schon, da ist mir nicht bange um die Partnerschaft mit Grünsfeld", zeigte sich Nickel optimistisch. Beim gemeinsamen Treffen im November sollen auch die Gemeinderäte in den Genuss kommen, dann in der filtrierten Version. Und auch bei den Weihnachtsmärkten der beiden Städte wird das Bier erhältlich sein. Manuel Müller wird also bald nachbrauen müssen, denn die Menge ist aktuell limitiert.

Matthias Ernst