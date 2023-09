"Die Landschaft ist genial, der Main ist herrlich"

Die Wert­hei­mer Re­gi­on ist ein Pa­ra­dies für Was­sers­port­ler. So sind im­mer wie­der Ka­nu­ten und Boots­fah­rer aus ganz Deut­sch­land hier un­ter­wegs. Zu ih­nen ge­hö­ren ak­tu­ell zwei Ber­li­ner und zwei Thürin­ger, die mit ih­ren Ka­jaks auf dem Main fah­ren. Ge­star­tet wa­ren sie am letz­ten Mon­tag im Au­gust in Ge­mün­den. Zu ih­nen ge­hört Heim­bert Flei­scher (67) aus Arn­stadt in Thürin­gen. Im Rah­men un­se­rer Rei­he über Tou­ris­ten in der Re­gi­on spra­chen wir mit ihm über sei­ne Ein­drü­cke.