Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Flechtwerkgestalterin gibt Workshop im Wertheimer Grafschaftsmuseum

Verschiedene Techniken

Wertheim 10.10.2023 - 16:43 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf Anhieb gelungen. Katharina Leiß freut sich über ihre fertige Korbtüte mit dem japanischen Auge. Martin Schmidt ist noch mit dem Auge beschäftigt. Der erste Schritt ist getan. Wie einen Strauß hält Elke Hegmann die Staken in der Hand. Jetzt werden die Ruten ausgesucht und eingeflochten. Mit den unterschiedlichen Farbtönen lassen sich Muster erzeugen.

Am Sonntag war unser Medienhaus dabei, als die insgesamt neun Teilnehmer in die Geheimnisse des Korbflechtens eingeführt wurden und selbst einen kleinen Hängekorb, eine sogenannte Korbtüte, fertigten. Für Flechteinsteiger hatte Elke Hegmann die Zäunertechnik und das japanische Auge zum Binden ausgesucht.

Die leidenschaftliche Handwerkerin hatte alles vorbereitet, um ihr »Flechtvirus« weiterzugeben. Stühle standen im Kreis, auf dem Boden waren verschiedene Bündel von Weidenruten ausgelegt. Jeder hatte eine Schablone aus Pappe am Platz liegen. Gartenschere und Messer hatten die meisten mitgebracht, weiteres Werkzeug konnte ausgeliehen werden.

Staken und Ruten

Was Staken sind, mussten die Teilnehmer erst lernen. Das sind die dickeren Weidenruten, die bei einem Korb senkrecht verlaufen. Die dünneren Ruten heißen »Flechtweiden« und verlaufen quer. Für die bereits getrockneten Weiden fährt Hegmann zu Händlern in der Nähe von Lichtenfels und sucht sie selbst aus. Ob man sie nicht selbst schneiden kann, fragt ein Teilnehmer. Da müsse man sich bei der Gemeinde erkundigen, wie Elke Hegmann erklärt. Einfach losschneiden gehe gar nicht. Man dürfe das ohnehin nur während der Saftruhe, von November bis Januar/Februar.

Die trockenen Weiden hat sie in ihrer Weichwanne aus Edelstahl eingeweicht. Die dickeren zwei Wochen, die dünneren eine Woche lang. 17 Staken hat Elke Hegmann bereits für jeden abgezählt. Die werden nun durch die 17 im Kreis angeordneten Löcher der Schablone gezogen. Die dickeren Enden bleiben unterhalb, die dünneren schauen oben raus.

Jeder hat jetzt eine Art Strauß in der Hand. »Achtung«, ruft Hegmann, »jetzt kommt die dritte Hand ins Spiel«. Ein Band wird unterhalb der Schablone um den Strauß gewickelt, oben stehen die dünnen Enden raus. Gar nicht so einfach, das Gebinde auf dem Oberschenkel zu platzieren und die erste Runde zu beginnen. Vor eins, hinter eins heißt es beim Zäunern. Alle zehn Finger sind im Einsatz, vor allem die Daumen haben viel zu tun und fangen bald an zu schmerzen.

Schritt für Schritt

Geduldig zeigt die Flechtwerkgestalterin jeden Arbeitsschritt, geht herum, gibt Tipps, korrigiert. Wie hoch soll der Korb werden? Und wie geht das mit der Lücke zum Aufhängen? Die Flechtrichtung muss gewechselt werden, es heißt umkehren. »Da muss ich aufpassen, wenn ich angeflochten komme«, schmunzelt Hegmann.

Noch dreimal über die Lücke flechten, dann kommt schon der Rand. Einschlag vor eins, Einschlag hinter eins, heißt es jetzt. Die dritte Hand kann weg, die Schablone auch. Was sich einige Teilnehmer nicht vorstellen konnten, klappt gut. Wer schnell und geschickt ist, kommt schneller voran und hat schließlich einen höheren Korb. Auch im unteren, schmaleren Teil flechten manche noch weiter. Die Bindung des »Straußes« mit dem japanischen Auge ist etwas kompliziert. Eine Rute muss so um die Staken gewickelt werden, dass sie nicht verrutscht und eine Art Knoten am Ende tatsächlich wie ein Auge aussieht. Da brauchen manche Hilfe. Jetzt nur noch den vorbereiteten Lederaufhänger befestigen - fertig. »Jeder Korb findet seinen Inhalt«, sagt Elke Hegmann zur Verwendung.

Teilnehmer begeistert

Glücklich und dankbar hält jeder nach fast vier Stunden sein Werkstück in der Hand. Das Flechtvirus hat sich ausgebreitet. Manche werden versuchen, zuhause weiterzumachen oder andere Kurse besuchen. »In Zukunft werde ich Korbwaren mit ganz anderen Augen betrachten«, sagt Sonja Schmidt aus Glasofen, die mit ihrem Mann Martin am Kurs teilgenommen hat. Ursula Wehner ist restlos begeistert und schwärmt von dem Geräusch beim Korbflechten, das auch die Kursleiterin so liebt. »Das war einzigartig.«

Am 14. Januar 2024 kann man Elke Hegmann ab 13 Uhr bei ihrer Flechtarbeit (Wiener Geflecht) im Grafschaftsmuseum zusehen und auch eigene Stühle zur Begutachtung mitbringen. »Ich komme gerne wieder«, sagt sie.

Weitere Informationen: https://www.grafschaftsmuseum.de; https://www.flechtwerkstatt-hegmann.de; https://www.flechtworkshops.de

PeFS

Zur Person: Elke Hegmann Elke Hegmann ist Flechtwerkgestalterin. Nach 20 Jahren Arbeit als Fremdsprachenkorrespondentin startete sie 2012 neu und absolvierte die dreijährige Ausbildung an der Staatlichen Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung in Lichtenfels/Oberfranken. Im Anschluss daran machte sie sich selbstständig. Die 56-Jährige lebt mit ihrem Mann in Emskirchen. Sie ist als Dozentin tätig und leitet Workshops, so auch an der Sommerakademie in Lichtenfels oder im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim. Elke Hegmann ist Mitglied der Landesinnung des Bayerischen Flechthandwerks. Das Flechthandwerk wurde 2016 von der Deutschen Unesco-Kommission ins Bundesweite Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe aufgenommen. PeFS

"Aus ein paar Stöckchen einen Gegenstand zu erzeugen, begeistert mich." Wertheim. Über ihre Tätigkeit als Flechtwerkgestalterin hat sich Elke Hegmann mit unserer Mitarbeiterin Petra Folger-Schwab unterhalten. Was ist das Flechtvirus? Ich habe mich damit infiziert. Flechten ist faszinierend. Aus ein paar Stöckchen einen Gegenstand mit fester Struktur, haltbar und elastisch, zu erzeugen, begeistert mich immer wieder aufs Neue. Dieses Virus möchte ich in meinen Kursen auf die Teilnehmer übertragen. Was bedeutet für Sie Glück bei der Arbeit? Momentan restauriere ich schwerpunktmäßig Korbgeflecht von Stühlen. "Wiener Geflecht" ist aktuell sehr angesagt, auch bei jungen Leuten. Schöne alte Sachen wieder "besitzbar" zu machen, einem Lieblingsstück zu neuem Leben zu verhelfen, ist mir ein inneres Bedürfnis. Sie arbeiten sozusagen im Verborgenen in Ihrer eigenen Werkstatt. Wie kommen Sie an Ihre Kunden? Die Kunden finden mich. Über meine Homepage ist das ganz einfach. Momentan restauriere ich den Stuhl einer Dame aus Hamburg. Alles, was man verschicken kann, geht. Oder selbst vorbeibringen, das geht auch. PeFS