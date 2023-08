Die Klangfülle von Orgel und Trompete in der Klosterkirche Bronnbach

Konzert: Bernard Kratzer und Paul Theis in Bronnbach

WERTHEIM-BRONNBACH 06.08.2023 - 17:47 Uhr 2 Min.

Ein begeisterndes Konzert gaben am Samstag in der Klosterkirche Bronnbach der Trompeter Bernhard Kratzer und der Organist Paul Theis und kündigten am Ende ihren Abschied im kommenden Jahr an.

Seit 1997 spielen die beiden Solisten zusammen an außergewöhnlichen Orten, an denen die Klangfülle der »Königin der Instrumente« und des »Instruments der Könige« besonders gut zur Geltung kommen. Doch manchmal zicken diese Instrumente auch, denn Theis musste sein Instrument zunächst stimmen und der gemeinsamen Probe zur Vorbereitung des Konzerts stand eine Hochzeit im Weg, die in der Klosterkirche stattfand. »Beides hat man überhaupt nicht bemerkt«, waren sich die über 100 Zuhörer einig, die gekommen waren, um die kongenialen Partner zu erleben. Sie hatten auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Programm mit zahlreichen musikalischen Perlen zusammengestellt.

Solistische Brillanz an der Orgel

Den ersten Höhepunkt erlebte das Publikum gleich zu Beginn mit dem »Konzert in D-Dur« von Guiseppe Tartini. Das eigentlich für Violine und Orchester in E-Dur geschriebene Werk hatten die beiden passend für ihre Instrumentenkombination in E-Dur transponiert und vor allem in den beiden schnellen Ecksätzen konnte der Meister der Trompete seine besonderen virtuosen Fähigkeiten ausspielen, während sich der Organist einfühlsam auf ihn einstellte. In der ersten Ansatzpause des Trompeters lotete er dann mit dem Orgelkonzert F-Dur von Georg Friedrich Händel, besser bekannt unter dem Namen »Der Kuckuck und die Nachtigall«, mit solistischer Brillanz die Möglichkeiten der Schlimbach-Orgel aus. Genauso wie später mit der »Sonate F-Dur Wq 70/3« von Carl Philipp Emanuel Bach. Dieser anspruchsvolle Komponist, der zu seinen Lebzeiten sogar berühmter als sein Vater Johann Sebastian war, wurde sicher nicht so häufig auf der Orgel in Bronnbach gespielt, war Theis überzeugt. Ihr außergewöhnlich harmonisches Miteinander bewiesen die beiden Musiker sehr eindrucksvoll auch bei der Arie »Dalle sua Pace (Nur ihrem Frieden)« des Don Ottavio aus der bekannten Oper »Don Giovanni« von Wolfgang Amadeus Mozart und dem »Konzert D-Dur« von Johann Gottfried Walther.

Abschied mit 62

Zwei besondere Schmankerl boten die Musiker zum Abschluss mit drei Stücken auf der Orgel von Padre Davide da Bergamo, die der Organist klangvoll interpretierte. »Kaum zu glauben, dass diese Melodien aus der Feder eines Mönchs stammen und bei Gottesdiensten gespielt wurden«, so ein sichtlich überraschter Zuhörer. Vor dem tosenden Beifall, den das Publikum auf Wunsch der Künstler bis zum Ende aufschieben musste, begeisterten die beiden Musiker mit der gekonnt gespielten »Wassermusik« von Georg Friedrich Händel. Nachdem der erste Applaus verhallt war, gab es noch zwei begeisternde Zugaben.

Als Grund, dass das Duo nächstes Jahr auf Abschiedstournee gehen wird, nannte Kratzer sein fortgeschrittenes Alter: »Im Gegensatz zu Organisten, die mit zunehmendem Alter immer besser werden, sind Trompeter Hochleistungssportler, die nicht unendlich auf höchstem Niveau spielen könne«, so der Virtuose. Deshalb werde er mit dann 62 Jahren die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem dann 59-jährigen Theis beenden.

Die große Fangemeinde, nicht nur in Bronnbach, sondern auch an den anderen Konzertorten, wird diese Entscheidung sicher sehr bedauern.

Peter Riffenach