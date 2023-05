Stadt Wertheim und evangelische Kirche eröffnen zwei Millionen Euro teuren Anbau in Kembach

»Die Kita ist jeden Cent wert«

Wertheim 10.05.2023 - 10:49 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Unter fachkundiger Aufsicht der Kinder zerschneiden (von links) Bernhard Ziegler, Karina Zeidler, Tanja Bolg, Markus Herrera Torrez und Christian Melzer das Band zur Eröffnung des neuen Anbaus an der Kita Kembach.

Auch abgesehen vom Geld gibt es so einen Umbau im vollen Betrieb nicht umsonst: Die Mitarbeiter der Kita seien zwischendurch immer mal wieder »am Limit gewesen«, attestierte Pfarrer Bernhard Ziegler als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Kembach, die Träger der Einrichtung ist. Auf der Habenseite sah er dann allerdings auch künftig optimale Arbeitsbedingungen - »einen Neubau mit viel Licht, Luft und Holz, der entspanntes Arbeiten möglich macht«.

Was dort schon jetzt geliefert werde und noch komme sei »pädagogisch voll überzeugend«. »Die frühkindliche Entwicklung, ist ein Bereich, in den es sich unbedingt zu investieren lohnt«, erklärte Ziegler und erinnerte an die täglichen Nachrichten vom drückenden Personalmangel in den baden-württembergischen und benachbarten bayrischen Kitas . »Anderenorts werden Kitas für teures Geld fertig gebaut, nur um dann aus Personalmangel sofort wieder geschlossen zu werden«, sagte Christian Melzer aus dem Hochbaureferat der Stadt gegenüber diesem Medienhaus.

Aber auch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez meinte: »Die Kita ist jeden Cent wert.« Das Geld komme genau an die richtige Stelle. Die Kinder seien glücklich - ein schöner Zwischenerfolg auf der Baustelle, die erst im April begonnen worden war. Die Bauzeit sei »sportlich« gewesen. »Aber wir haben Wort gehalten und sind mit diesem Bauabschnitt rechtzeitig fertig geworden«, sagte Herrera Torrez.

Der zweite Abschnitt und die Verknüpfung mit dem Bestandsbau würden ebenfalls fristgerecht fertiggestellt: »Und dann haben wir ein tolles Vorzeigeprojekt«, kündigte der OB an. Christian Melzer geht es als Verantwortlichem für den Hochbau neben dem Zweck immer um die verwendeten Materialien und deren Wirkung auf die Nutzer. Die Symbiose von Sandstein und Holz schaffe besondere Räume, die durch den freien Blick in den Garten und auf den Bach mit der umgebenden Natur verbunden seien. Damit es zukunftsfähig bleibe, habe die Stadt im Projekt auf eine Pelletheizung und Photovoltaik gesetzt. Die energetische Einbindung des Bestandsbaus bringe ganz besondere Herausforderungen mit sich.

Michael Geringhoff