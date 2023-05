Klinikpersonal will 550 Euro mehr Gehalt plus Deutschlandticket

"Die Inflation reißt uns ein Loch in den Geldbeutel"

Wertheim 09.05.2023 - 17:13 Uhr 3 Min.

Klinikmitarbeiter in Wertheim möchten mehr Geld für ihre Arbeit. Bei einer Kundgebung haben sie dies zum Ausdruck gebracht.

Am Montagnachmittag haben Mitarbeitende der Klinik zum Schichtwechsel vor dem Haupteingang auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Nicht nur das Pflegepersonal, sondern beispielsweise auch Beschäftigte der Technik oder Ärzte. »In diesem Jahr große Tarifbewegungen, wo wir die Krankenhausbeschäftigten nach vorn bringen wollen«, sagt Habermaß. Zuletzt gab es die Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes. 3000 Euro Inflationsausgleich plus 5,5 Prozent mehr Gehalt soll es für die Mitarbeiter geben.

Daran angelehnt ist auch das Angebot, dass die Arbeitgeber im DRK-Reformtarifvertrag am 25. April gemacht haben. »Das ist schon ein Novum, denn normalerweise passiert am ersten Verhandlungstag kaum etwas. Aber das ist ein Angebot, mit dem man arbeiten kann. Jetzt geht es darum, zu zeigen, dass wir hinter unseren Forderungen stehen«, sagt Birgit Väth. Sie ist nicht nur Betriebsratschefin an der Wertheimer Rotkreuzklinik, sondern in der Bundestarifkommission zur Begleitung der Verhandlungen. Doch die DRK-Beschäftigten wollen etwas anderes: 550 Euro mehr, außerdem ein Deutschlandticket für den öffentlichen Nahverkehr.

Vergangene Woche hatte es eine Betriebsversammlung in der Klinik gegeben: »Alle haben gesagt: Die Inflation reißt uns ein Loch in den Geldbeutel«, erklärt Habermaß. »Und wie schwierig ist es, in dem Bereich Stellen neu zu besetzen?« Das ziehe sich vom Azubi bis zum Spezialisten. »Bei der Daseinsvorsorge herrsche arge Personalnot. Gerade hier in der ländlichen Region. Wenn die Leute da einmal weg sind, kommen sie nicht zurück«, fordert Habermaß mehr Wertschätzung. Das Monetäre wird durch die Inflation wieder drängender. »Noch vor zwei Jahren hätte ich gesagt, dass es eher die Besetzung auf den Stationen ist.« Doch auch die Arbeitsbedingungen seien immer wieder Thema, erklärt Väth.

Am Montag ist es noch eine reine Kundgebung, ein Warnschuss vor dem Warnstreik, wie Habermaß sagt. »Wenn die zweite Verhandlungsrunde scheitern würde, würden wir in den Streikmodus gehen.« Väth sagt, es bleibe wichtig, konkurrenzfähig zu anderen zu bleiben. »Wir hier wissen, was es heißt, nicht mehr im Tarif zu sein.« Als die Stadt das Krankenhaus 2009 an die Schwesternschaft verkaufte, war man lange außerhalb des Tarifvertrages, erst vor einigen Jahren ist das Haus an den DRK-Reformtarif gebunden. Insbesondere dafür habe die Gewerkschaft zahlreiche Mitglieder gewonnen. Für ein Krankenhaus seien die Wertheimer überdurchschnittlich stark organisiert, sagt Gewerkschafter Habermaß.

Vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Klinik gebe es dennoch keine Kollegen, die auf ein Lohnplus verzichten wollten. »Unter den Mitarbeitern nicht. Je niedriger die Gehaltsgruppen sind, desto bescheidener sind sie in ihren Forderungen«, schildert Väth eine vorausgegangen Umfrage. Natürlich habe es auch »Stilblüten« gegeben wie die Forderung um 1000 Euro mehr Gehalt, aber ohne Bereitschaft, dafür zu streiken. »Aber auch ganz bescheidene, die schon 200 Euro toll finden würden und dafür streiken würden«, sagt Väth.

»Ihr alle habt Höchstleistungen gebracht und seid über euch hinausgewachsen«, sagt sie schließlich in ihrem Redebeitrag. Corona-Prämien in der Industrie seien teils steuerfrei gezahlt worden, weil die Arbeitgeber es gekonnt hätten. »Und wir mussten um unsere betteln und bangen.« Ohnehin finde man als Gewerkschaft solche Prämien »unsäglich, weil sie nur ein paar Leute bekommen. Und wir arbeiten in einem System, in dem alle zusammenarbeiten: Küche, Verwaltung und alle mehr, die dafür sorgen, dass das Räderwerk hier läuft. Und nicht nur die, die direkt am Patienten sind.«

Auch eine Mitarbeiterin empfindet die Vergabepraxis als »Schweinerei« und heimst dafür von den Kollegen eine Menge Zustimmung ein. »Jeder in der Politik kennt die Probleme im Krankenhaus. Aber es wird nichts daran geändert«, sagt Habermaß und fragt nach dem Warum, um die Antwort gleich selbst zu geben: »Weil man sich daran gewöhnt hat, dass ihr trotzdem weiterarbeitet. Wenn weniger Personal da ist, dreht ihr noch einmal eine Extrarunde.« Ändern werde sich nur etwas, wenn alle Berufsgruppen gemeinsam kämpften. Im DRK-Tarifvertrag seien viele Kreisverbände und Rettungsdienste organisiert, aber wenige Krankenhäuser. Umso wichtiger sei, für sein Anliegen einzutreten.

Für die nächste Verhandlungsrunde am 15. Mai in Kassel - zu der auch ein Bus von Tauberbischofsheim aus fahren soll - ist er optimistisch: »Das Tolle ist: Wir haben Rückendeckung in der Gesellschaft: Jedem ist wichtig, dass es eine gute Krankenhausversorgung gibt.«

Birgit Väth sagt auf die Frage, ob sie mit der Zahl von knapp 30 Mitarbeitern bei der Kundgebung zufrieden ist, nur: »Ich kann nicht mehr erwarten. Die Leute sind einfach nicht da.«

Matthias Schätte