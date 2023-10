Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Juwelier Jan hört nach 201 Jahren am Wertheimer Marktplatz auf

Ausverkauf läuft bis Februar 2024

Wertheim 11.10.2023 - 15:44 Uhr 2 Min.

Das Traditionsgeschäft hat noch bis Ende Februar 2024 geöffnet. Foto: Matthias Schätte Ende einer Ära, Beginn einer neuen? Günter und Ursula Hartmann und ihre Tochter Marie-Claire Armitage (von links) im Verkaufsraum des Wertheimer Juweliergeschäfts Jan. Foto: Matthias Schätte

Ende Februar 2024 soll Schluss sein - vorerst.

Günter Hartmann ist 76 Jahre alt, seine Frau Ursula wird 72. Während andere längst die Rente genießen, hat das Ehepaar mit seinen Mitarbeitern weiter die Stellung am Marktplatz gehalten, das Geschäft hat mittlerweile eine 201-jährige Tradition. »Jetzt ist es Zeit, einen Schnitt zu machen«, sagt er. Das Sortiment soll noch bis Ende Februar 2024 verkauft werden, dann schließt das Traditionsgeschäft. »Mit offener Zukunft«, sagt Hartmann.

1975 übernommen

Ende 1975 hat das Ehepaar das Geschäft von den Vorgängern übernommen, seitdem alle Höhen und Tiefen des kleinstädtischen Einzelhandels erlebt. Zwischenzeitlich war das Geschäft deutlich größer, hatte auch Luxusuhrenmarken wie Glashütte oder Zeppelin im Sortiment. Doch das ist lange her: Viele Uhrenmarken beliefern keine Händler mehr mit Ersatzteilen, so lange deren Mitarbeiter nicht regelmäßige Schulungen für die jeweilige Marke absolvieren. »Ohne Zertifikat geht heute nix mehr«, sagt Hartmann.

Kleine Juweliere leiden unter dieser Praxis. Doch selbstverständlich gehören Batteriewechsel oder Reparaturen weiter selbstverständlich zum Angebot, auch wenn das keine großen Einnahmen abwirft. »Wenn man das nicht macht, kann man auch sonst nix verkaufen«, sagt Günter Hartmann.

Zu einem großen Einschnitt hat neben dem Online-Handel auch die Eröffnung des Outletcenters Wertheim Village geführt, sind sich Hartmanns einig. Fünf der damals zwölf Arbeitsplätze fielen seinerzeit weg. Verkäufer aus dem Village hätten versucht, sie mit Reparaturaufträgen für ihre Kunden zu ködern. Verkauf im Village, Reparatur in Wertheim. »Nein«, mit Günter Hartmann nicht zu machen.

Zeitweise, besonders während und anfangs auch nach der Corona-Pandemie, war der Laden statt an sechs nur an dreieinhalb Tagen pro Woche geöffnet. Jetzt sind die Öffnungszeiten wieder auf das normale Maß hochgeschraubt.

Strukturwandel im Einzelhandel

Der Einzelhandel habe es nicht nur in Kleinstädten schwer, sondern auch in mittleren und Großstädten, wissen Hartmanns. Dafür gibt es auch Bereiche, die gut laufen: Zum Beispiel Trauringe, bei denen es ein großes Sortiment gibt. Oder der Ankauf und Verkauf von gebrauchtem Schmuck sei beliebt, weil da echte Unikate den Besitzer wechseln, sagt Marie-Claire Armitage, die Tochter der Hartmanns. Die Goldschmiedemeisterin, die in Frankfurt lebt, arbeitet seit vielen Jahren im Geschäft mit.

Fällt es schwer, nach fast 48 Jahren das Geschäft aufzugeben? »Ich weiß noch nicht«, sagt Günter Hartmann und zuckt mit den Schultern. »Wir können in Urlaub, ohne Sorge, wie der Laden läuft«, sagt seine Frau Ursula und lacht.

Ob im Februar 2024 tatsächlich der Schlussstrich unter einer 201-jährigen Geschichte gezogen wird, ist noch nicht besiegelt: Möglicherweise führt Marie-Claire Armitage das Geschäft mit neuem Konzept weiter. »Zwei bis drei Monate wird aber auf jeden Fall geschlossen sein«, sagt Günter Hartmann. Ein fertiges Konzept gibt es noch nicht, nur Ideen. Vielleicht wird der Laden kleiner, vielleicht gibt es eine Spezialisierung, zum Beispiel auf Trauringe. »Ich mache das ja gern und kann mir nicht vorstellen, einen anderen Job in Frankfurt suchen zu müssen«, sagt die Goldschmiedemeisterin. Wenn es weitergehen soll, dann steht nach wie vor die persönliche Beratung im Fokus, unterstreicht Armitage schon jetzt: »Online, das ist einfach nicht so mein Ding.«

MATTHIAS SCHÄTTE

Stichwort: Juwelier Jan Vor 201 Jahren gründete der aus Öhringen stammende Goldschmiedemeister Louis Jan am Marktplatz 16 in Wertheim eine Gold- und Silberschmiede. Das Geschäft, das bis heute am gleichen Standort ansässig ist, erhielt im Handelsregister der Stadt die Nummer 20. Nach dem Gründer übernahmen zunächst dessen Sohn Christian bis zu seinem Tod 1895 und später sein Enkel Friedrich Jan das Geschäft. Letzterer betrieb es zusammen mit seiner Ehefrau Mina sehr erfolgreich bis zu ihrem Tod 1944. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten Friedrichs Enkelin Ursula Wicht und ihr Ehemann Rudolf - eigentlich ein Ingenieur, der zusätzlich das Goldschmiedehandwerk erlernte - die Familientradition fort. Als Christian, der Sohn des Ehepaars Wicht, sehr jung starb, suchten die Eltern 1975 nach Nachfolgern und fanden die Goldschmiede von Ursula und Günter Hartmann, die das Geschäft übernahmen und nun seit Weihnachten 1975 betreiben. Im Mai 2022 wurde das 200-jährige Bestehen groß gefeiert. ()