Die Hand am Langschwert

Historisches Fechten: Fechtmeister Christian Bott zeigt in Bronnbach den Umgang mit der Waffe - Ein Erfahrungsbericht

WERTHEIM-BRONNBACH 26.05.2023 - 12:47 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Skeptischer Blick beim Testen der Fechtfeder am echten Langschwert. Fechtmeister Christian Bott zeigt die richtige Bewegung mit dem Schwert. Auch die Fußstellung ist wichtig. "Beherztes Angreifen" nennt das Christian Bott.

Was kommt da auf mich zu? Hoffentlich blamiere ich mich nicht. Mit gemischten Gefühlen folge ich Fechtmeister Christian Bott nach dem einführenden Vortrag nach draußen. Ich habe vor vielen Jahren Sport studiert, hatte auch schon ein Florett in der Hand. Aber hier betrete ich absolutes Neuland. Wir einigen uns auf ein sportliches Du. Der 46-jährige Bott ist hauptberuflicher Fechtmeister, unterrichtet seit den 90er-Jahren und betreibt die Fechtschule Krîfon in der Nähe von Heidelberg.

Es sei seine Leidenschaft, Menschen mit dem Fechten in Bewegung zu bringen, verrät er überzeugend. »Verstehen, wie die Waffe zu verstehen ist«, lautet Botts Credo. Es gehe nicht um Draufhauen, sondern um Beweglichkeit, Wahrhaftigkeit, Standhaftigkeit. Mit dem Druck vor einem Kampf umzugehen, gehöre auch dazu. Das lasse sich alles auf das wahre Leben übertragen.

Zuerst lernen wir die Waffe kennen, das echte Langschwert. Ich erfahre, dass die Spitze »Ort« heißt. Das ist schon immer so - warum, weiß man nicht. Die Klinge hat eine vordere, »lange« und eine hintere, »kurze« Schneide, die in Wirklichkeit gleich lang sind und beide scharf. Die Bezeichnung richtet sich nach der jeweiligen Ausrichtung. Die kurze Parierstange verläuft quer am Ende der Klinge. Der Griff wird Gehilz genannt, was von Gehölz kommen könnte. Am Ende befindet sich der Knauf als Gegengewicht. Um die 1,5 Kilo wiegt so ein Schwert. Es sieht schwerer aus.

Für die Übung werden Kunststoffwaffen ausgeteilt. Ein Glück. Sie haben auch ein gewisses Gewicht, sind aber leichter und natürlich nicht so gefährlich. Ein Teilnehmer erwähnt Unfälle im Sportfechten. Die Ausrüstung sei sicherer geworden, wie beim Motorsport oder in der Luftfahrt auch. »Positive Fehlerkultur« nenne man das, wenn etwas passiert und daraufhin Verbesserungen eintreten. So verfährt Bott auch: »Ich sage dir heute, dass du einen Fehler gemacht hast, und sage dir dann, wie du es besser machen kannst.«

Sicher stehen ist die erste Aufgabe. Wir stehen im Kreis, und der Fechtmeister versucht, uns umzuschubsen. Füße parallel? Falsch. Ein Fuß vorne, einer hinten? Schon besser. Hinterer Fuß quer? Genau. Funktioniert. Leicht schulterbreit stehen, linker Fuß ist vorne, rechter Fuß steht hinten quer. Jetzt die Schritte: »Und vor, und vor, und vor.« Ok, das ist einfach. »Zurück, zurück, zurück.« Geht auch. Jetzt Wechselschritte. Rechter Fuß kommt vor, linker Fuß kommt vor. Problem: das Gleichgewicht. Nicht nach vorne beugen, immer die Last auf beide Füße verteilen.

Bei der Partnerarbeit wird es ernst. Wir stehen gegenüber und müssen ausreichend Abstand, auch zur Seite, halten. Könnte wohl gefährlich werden. Meine Partnerin ist Christina. Sie ist die einzige Linkshänderin in der Gruppe. Da wir das Schwert mit beiden Händen greifen, macht das nur einen kleinen Unterschied. Fußarbeit und Schwertführung sind gleich. Wir stehen gegenüber, halten die Schwerter vor uns und sortieren unsere Füße. Christian Bott betont: »Dein Gegenüber ist deine Partnerin, keine Gegnerin.«

Meine Seite ergreift zuerst die Initiative, Christina muss zurückweichen. »Ihr könnt auch wechseln«, sagt Bott, »aber bitte vorher Bescheid sagen.« Alle lachen. Überhaupt versteht es der Fechtmeister sehr gut, eine positive Atmosphäre zu schaffen. Er ist auch Historiker, systemischer Coach und Mediator. Bei aller Ernsthaftigkeit gibt es immer wieder Gelegenheit zum Lachen, zum Entspannen. Körper und Geist werden gefordert.

Abstand halten sei nicht feige, man müsse das Gegenüber kennenlernen, seine Energie einschätzen, bevor man angreift, lernen wir. Will ich Kontakt? Nein? Dann gehe ich zurück. Gehe ich in den Kontakt, dann ist der Kampf entbrannt.

Die nächsten Übungen machen wir zunächst alleine, dann paarweise: den »linken Oberhau«. Der beginnt mit der linken »Hut vom Tak«. »Hut« kommt hier von »auf der Hut« sein. Müssen wir uns nicht merken, beruhigt uns Bott. Es geht um einen diagonalen Angriff von oben (Tak = Dach). »Hut vom Tak und Hau« heißt es immer wieder. Dabei führen wir eine Parade aus, gehen mit den bereits geübten Wechselschritten nach vorne und erfahren, was »Nachreisen« ist.

Als Abwehrschlag steht der »Zornhau« an. Auf was man da alles achten muss. Stimmt die Fußhaltung noch? Oh je, zu weit nach vorne gebeugt, das Gleichgewicht verloren. Nochmal. Geht doch. Christina und ich schlagen auch mal ins Leere. Aufpassen muss man schon, wir wollen der anderen ja nicht weh tun. Stimmt der Winkel der Klingen? Höher halten? Tiefer? Geduldig macht der Fechtmeister die Runde, korrigiert, hilft, verbreitet gute Laune. Nicht verzweifeln, das wird schon.

Ja, es macht Spaß, wenn man es schafft, das Gelernte umzusetzen, auch mental. Und es hat Lust auf mehr gemacht. Viel Quellenarbeit steckt dahinter, wie Christian Bott erzählt. Man müsse die Texte verifizieren, die Bewegungen nachstellen, um zu wissen, wie es hätte sein können. Das könne man nicht im Labor. Fechter müssten bis zu 100 Mal die Bewegungen ausprobieren, bis man sicher sein könne, dass es funktioniert. Erst dann könne unterrichtet werden. Diese »Kampfkunst« mit der Betonung auf Kunst ist seine Leidenschaft. Es ist ein Reflektionsmedium für Bott, anhand dessen er bei Coachings, die auf den ersten Blick gar nichts mit Sport zu tun haben, Konfliktlösungen vermittelt.

Das Reinschnuppern in das historische Fechten kam sehr gut an, wie die abschließende Feedbackrunde ergibt. Archivleiterin Monika Schaupp findet die Verbindung zwischen Fechten und dem wirklichen Leben spannend und erhellend. Das ging wohl uns allen so.

Petra Folger-Schwab

Zur Person: Christian Bott Christian Bott gründete 1999 die Fechtschule Krîfon in Edingen-Neckarhausen bei Heidelberg. Er studierte Geschichte an der Uni Mannheim und machte 2005 seine Ausbildung zum Fechtlehrer bei der Akademie der Fechtkunst (ADFD). 2008 folgte die Ausbildung zum systemischen Coach und später zum Mediator. Weitere Infos zur historischen Fechtkunst: www.krifon.de und im Podcast über www.christianbott.de. bal